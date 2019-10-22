 Мемориальную доску проукраинскому активисту Валерию Салу, убитому в 2014-м, открыли на Донетчине

Об этом сообщает корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщил заместитель председателя обособленного подразделения ОО "Честь имею" Виктор Зайцев, который был инициатором установления мемориальной доски, Валерия убили за проукраинскую деятельность. В частности, он помогал ВСУ и передавал данные о террористах "ДНР" украинским спецслужбам.
Дуже важко втрачати таких Громадян..
Наступного дня, 8 травня, близько 13.00, на відстані 500 м від адміністративного кордону між Луганською і Харківською областями, у лісосмузі с. Петрівське (нині - с. Греківка) Макіївської селищної ради Кремінського району (т.зв. Греківський ліс) на Луганщині, харківські міліціонери виявили спалений автомобіль «Hundai H200», а всередині - обгорілий труп, в якому рідні опізнали викраденого напередодні В.Сала. Було відкрито кримінальну справу, а слідство встановило особи викрадачів - бойовиків із місцевих мешканців тодішнього Краснолиманського району.
Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.