 Мемориальную доску проукраинскому активисту Валерию Салу, убитому в 2014-м, открыли на Донетчине

Об этом сообщает корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил заместитель председателя обособленного подразделения ОО "Честь имею" Виктор Зайцев, который был инициатором установления мемориальной доски, Валерия убили за проукраинскую деятельность. В частности, он помогал ВСУ и передавал данные о террористах "ДНР" украинским спецслужбам.

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