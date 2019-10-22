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 Общество
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Все про:мемориальная доска (120) Донецкая область (4364)

 Мемориальную доску проукраинскому активисту Валерию Салу, убитому в 2014-м, открыли на Донетчине

В школе села Шандриголово Донецкой области открыли мемориальную доску Валерию Салу, проукраинскому активисту, убитому наемниками "ДНР" 7 мая 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил заместитель председателя обособленного подразделения ОО "Честь имею" Виктор Зайцев, который был инициатором установления мемориальной доски, Валерия убили за проукраинскую деятельность. В частности, он помогал ВСУ и передавал данные о террористах "ДНР" украинским спецслужбам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Ивану Носачу открыли в Черкасской области. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3155340
 
 
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Схиляю голову. Справжній Українець..
Дуже важко втрачати таких Громадян..
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Обставини загибелі: 7 травня 2014 року близько 19.00 четверо озброєних чоловіків у камуфляжній формі, прибувши на автомобілі, увірвалися на територію приватного домоволодіння по пров. Совєтський, 11 в с. Шандриголове, здійснили для залякування кілька пострілів з автомата в повітря, після чого посадили В.Сала в його ж автомобіль «Hundai H200» і повезли в напрямку лісосмуги.
Наступного дня, 8 травня, близько 13.00, на відстані 500 м від адміністративного кордону між Луганською і Харківською областями, у лісосмузі с. Петрівське (нині - с. Греківка) Макіївської селищної ради Кремінського району (т.зв. Греківський ліс) на Луганщині, харківські міліціонери виявили спалений автомобіль «Hundai H200», а всередині - обгорілий труп, в якому рідні опізнали викраденого напередодні В.Сала. Було відкрито кримінальну справу, а слідство встановило особи викрадачів - бойовиків із місцевих мешканців тодішнього Краснолиманського району.
Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.
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