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Все про:граната (704) Киев (18062)

 В центре Киева на улице Пушкинской взорвалась граната - есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 22 октября в центре Киева произошел взрыв. По предварительным данным, на улице Пушкинской взорвалась граната. Сообщается о двух погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный в фейсбуке.

"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - отмечается в сообщении.

Вартові еспресо отмечают: "В центре Киева на улице Пушкинской, от взрыва неизвестного взрывного устройства погибли двое мужчин. Женщина, которая находилась неподалеку в кафе, получила ранения, была госпитализирована. На месте работают криминалисты. По словам свидетелей, один из погибших, мужчин охранник офиса, который находится рядом. Вдвоем с другим мужчиной они сидели возле входа в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках".

В центре Киева на улице Пушкинской взорвалась граната - есть погибшие 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155339
 
   
 Топ комментарии
 
Може там зостанеться? У придворному театрі?
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Сводки були коли при порошенкові в центрі Києва підривали в машинах журналістів,контрозвідників та добровольців.А це самопідрив через дебільність
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"Вдвоем с другим мужчиной они сидели возле входа в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках".

Два дебила это сила!
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Мало зряплаты у мужиков - вот и пыталдись разобрать, наверное, дабы на металл сдать да пивком побаловаться.
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а куда как говорится смотрит президент,по сообщениям Киев ,напоминает сводки с проведения ООС
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а он смотрит в Японии как взошел на престол амператор Нарухито
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Може там зостанеться? У придворному театрі?
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Може ПеПа лишиться в Рошені і не буде з себе клеіти великого гетьмана? Свиня не може бути Гетьманом - для стецьків це занадто складно?
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Неукраїнець нехрещений також не може бути гетьманом, якщо що. Хмельницький, Гонта і Залізняк в могилах перевертаються зараз мабуть...
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Сводки були коли при порошенкові в центрі Києва підривали в машинах журналістів,контрозвідників та добровольців.А це самопідрив через дебільність
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преЗЕдент зараз дивиться в піалу з саке. Піть, ілі нє піть.
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Я харашо знаю усю тваю паднаготную. Ат зоркіх глаз ЧК нє скроєшся.
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Да сейчас различного оружия на руках просто немеряно. Самое печальное что оно в основном стекает в руки различным криминальным элементам. Чего у них сейчас только нет, там автоматы, гранаты, гранатомёты, и так д. Даже у восемнадцатилетних есть сейчас оружие и эти полоумные в соцсетях не стесняясь выкладывают фотки. Что с этим всем будет делать власть непонятно. Хорошо что они его пока только для понта держат.
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Вот интересно, как гранаты попадают к мирным людям?
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А где разбитые стёкла? Какае то мини граната, и крови нет.
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Может это очередное шоу авакова?... на новом уровне?
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"Вдвоем с другим мужчиной они сидели возле входа в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках".

Два дебила это сила!
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Ждём хозяина ЗЕбилов Портнова который обьяснит что это провокация парахаботов и все месные ЗЕбики будут аж визжать от счастья поддакивая своему хозяину.
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