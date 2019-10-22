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 Британский парламент отклонил план Джонсона по ускоренному выходу из Евросоюза

22 октября парламент Великобритании не поддержал план премьер-министра Бориса Джонсона о выходе Королевства из Европейского союза по ускоренной процедуре, предполагающей Brexit до 31 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Законопроект, который содержал план Джонсона по ускоренному выходу из Евросоюза, во время первого чтения был принят 329 голосами против 299-ти. При рассмотрении во втором чтении его поддержали только 308 парламентариев, против высказались 322.

Премьер после голосования заявил, что "разочарован" происходящим. По его словам, парламент таким образом "проголосовал за задержку" Brexit.

Джонсон намерен обсудить происходящее с лидерами Евросоюза.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября.

Джонсон заявлял, что дата Brexit больше пересматриваться не будет, следовательно, возможен выход без соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/n3155337
 
 
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Нет уже гордых битанцев, есть кучка финансистов......
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уже даже не смешно читать эту санта барбару
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так уже сколько раз борька должен был остыть в канаве? ведь сам так хвастался.
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Британський парламент хоче вийти з ЄС так, щоб там залишитися.🤔
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Американцы выбрали Трампа, украинцы - Зеленского, а британцы выбрали Брекзит. Результат распространение смартфонов среди населения - беспрецедентные в истории возможности по промывке мозгов плебсу.
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