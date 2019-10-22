 Британский парламент отклонил план Джонсона по ускоренному выходу из Евросоюза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.



Законопроект, который содержал план Джонсона по ускоренному выходу из Евросоюза, во время первого чтения был принят 329 голосами против 299-ти. При рассмотрении во втором чтении его поддержали только 308 парламентариев, против высказались 322.



Премьер после голосования заявил, что "разочарован" происходящим. По его словам, парламент таким образом "проголосовал за задержку" Brexit.



Джонсон намерен обсудить происходящее с лидерами Евросоюза.



В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.



Британский парламент 13 марта проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.



На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября.



Джонсон заявлял, что дата Brexit больше пересматриваться не будет, следовательно, возможен выход без соглашения.



