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Все про:геноцид (246) Германия (3434) Голодомор (887)

 Слушания в Бундестаге по признанию Голодомора являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал слушания по признанию Голодомора в Бундестаге "большой дипломатической победой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявил в комментарии LB.ua.

"То, что влиятельный петиционной комитет Бундестага, статус которого, кстати, закреплен в Основном законе (конституции) Германии, 21 октября начал официальные слушания по признанию Голодомора - это уже само по себе является большой дипломатической победой Украины. Ведь впервые в истории немецкий парламент в таком публичном формате очень подробно и предметно дискутирует вопрос Голодомора, который, к сожалению, до сих пор остается малоизвестным для общества и общественности этой страны", - заявил дипломат.

Он добавил, что решение по Голодомору будет принимать не правительство, а именно немецкий парламент.

"Поэтому мы призываем депутатов Бундестага - как из фракций коалиции, так и оппозиции - максимально ответственно и взвешенно подойти к рассмотрению вопроса о признании Голодомора. Это рассмотрение, очевидно, займет не одну неделю и не один месяц", - сказал посол.

Андрей Мельник сообщил, что украинская сторона работает над тем, чтобы уже в ближайшее время члены петиционного комитета посетили Киев, чтобы воочию убедиться в важности темы Голодомора для общества и принять такое политическое решение, "которое будет отвечать их совести".

"По моему мнению, независимо от того, как оно будет звучать, ключевым является то, что у немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору. И если нам удастся добиться, чтобы эта тема наконец была включена в школьные учебники по истории, то это уже будет огромным шаг вперед на пути восстановления исторической справедливости и поминания миллионов невинных жертв", - резюмировал посол Украины в Германии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Германии начали рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3155335
 
   
 Топ комментарии
 
Потери ВСУ выше, чем у боевиков впервые с 2016-го: Арестович обвинил во всем команду Зеленского. Официально подтвержденные Генштабом Вооруженных сил Украины летальные и санитарные потери ООС на Донбассе за последний месяц впервые с 2016 года превысили аналогичные потери бандформирований "ЛДНР".

Слушания по признанию Голодомора в Бундестаге являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9567 Слушания по признанию Голодомора в Бундестаге являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7027
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Патамушта знає хто організовував тут голодомор.
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Горе уряду, який зі своєю половинчастою політикою і скутим військовим мистецтвом натрапить на противника, який не обтяжує
себе обмеженнями, подібно суворій стихії, для якої немає законів і яка підпорядковується тільки властивим їй самій силам.
- Карл Клаузевиц
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Признают голодомор и от сп2 откажутся? Или пофиг всё но сп2 будет, а признание или непризнание всё равно денег не принесёт.
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зелена пліснява все грошима міряє. тьху на вас, гидота зелена.
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Не будьте дебилом и не придётся зелёные сопли глотать.
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Не совсем понятно, можете шире пояснить свою мысль?
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Так не визнали ж, де ж Зє!пабєда?
Зє!боти - поголовно брехуни!
Зє - синонім брехні.
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А лахтинці і *********, тут вже діаррірує, що «Гєрманія отказалась признать гєноцид россіі в отношеніі украінцев !!!!»
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МЗС Германії відмовилось визнавати геноцид,,а що ключове рішення за парламентом, цього рагулі та лахта не в курсі,їм аби гавкати,зебіли ви це зробили
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а в парламенте сидят не внуки и дети тех,кто убили десятки миллионов людей? они в 90 годах перед выводом пусть и советскмх тогда войск дули давали и часовых убиали радт оружия. Так на всякий случай,88-90,Хагенов, 283 мотострековый
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Вата всегда палится на немцах
Фошизды, а дидывоевали
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слушай,мой дед,украинец,лежит в Польше в городе Серпц,я декабря 45 года,как ты шлюха немецкая думаешь он тат в землю лег? завали **** и иди жри сосиски,или вообще не отсвечивай,стерва немецкая,вы начиная с первой мировой столько горя людям принесли,что не туда американцы ядерные бросали
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Не беріть близько до серця, - це представниця «дамбасского народа».
Україна, Армія, Віра, Мова - їх це кобасить, як чортів від ладану.
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Соя, «донбасский народ» существует только в ольгинских методичках. И кстати я не с Донбасса
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Хоть сам понимаешь насколько ты ватан и совок?

Твой дед Польшу не оккупировал в рядах Красной Армии после пакта Молотова-Риббентропа вместе с «гитлеровскими» союзничками? Твой дед никого не убил во время войны?

Или твой дед после раздела совком вместе с Гитлеров Польши вышел протестовать? Нет? Тогда соучастник.

Твой прадед во время октябрьского переворота с 1917 году где был? А во время гражданской?
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тупая ***** ,ты о чем поешь тварь где 39 и где он после освобождения Украины,и мать моя наполовину сирота,вас сук надо было пасселить так что бы о немцах как нации только в истории вспоминали,были мол когда то такие
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Я тебе задала простые вопросы. Ты ни на один не ответил.
Что касается немцев, так они свою цену уже заплатили.

Характерно, что совок ты злом не считаешь. Ни НКВД, ни раздел Польши, ничего.
Украина освобождаться начала после 1991, а не после 1945.

Или тебя совковая оккупация Украины устраивала? Может, ты сам из понаехавших в Украину русснявых оккупантов?

У меня род веками жил в Украине.
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Заспокойтесь. Ця мерзота стібеться.
І 100%, що дід от цієї лалали, був німецьким поліцаєм.
А мій дід, воював десь поряд з Вашим.
Учасник штурму Берліна.
Бог уберіг
Залишився живим.
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Зебіли, ще раз вас 5 місячних запитаю, як там ваш зесєпар сівоха добре влився у ваші лави?
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Не гірше,чим безлєровський гєрасімов
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А вы обратили внимание, что власть набирает руководящих менеджеров ( включая Сивоху ) исключительно малоросов?
Им привычнее это общество - это общество не выросло на песнях украинских колыбельных

КСТАТИ , а ЗЕ был уже в музее Голодомора на Плошади Славы в Киеве?
Информация отсутствует
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😀😀😀

Песня «РУССКОЕ ПОЛЕ»! Слова Инны Гофф, музыка Яна Френкеля, исполняет Иосиф Кобзон.
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Патамушта знає хто організовував тут голодомор.
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Вони беруть кого знають. А українців вони не знають.
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Ти сьогдні виграв головний приз! Деактив! Вітаю тебе свиноматка кацапська!
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Ну чому. Зараз Україна, сама може обідєть:

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У цієї гвинтівки СТП не виходить за межі 1 МОА.
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та ніхрена..слухання по Штанмаєру о..то дипломатична пеемога
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Как вы правы. Почему то контрразведку Германии не беспокоит, что Шредер ( Газпром) контролирует Штанмайера.
А ЗНАЧИТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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Там у них є свої «донєцкіє» і 73,22% , це - вихідці з НДР.
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Потери ВСУ выше, чем у боевиков впервые с 2016-го: Арестович обвинил во всем команду Зеленского. Официально подтвержденные Генштабом Вооруженных сил Украины летальные и санитарные потери ООС на Донбассе за последний месяц впервые с 2016 года превысили аналогичные потери бандформирований "ЛДНР".

Слушания по признанию Голодомора в Бундестаге являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9567 Слушания по признанию Голодомора в Бундестаге являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7027
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Полную статистику потерь с украинской стороны СМИ ОЛИГАРХОВ ( кстати НЕ УКРАИНЦЕВ) вообще не дают. Только выступления 95 квартала
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Горе уряду, який зі своєю половинчастою політикою і скутим військовим мистецтвом натрапить на противника, який не обтяжує
себе обмеженнями, подібно суворій стихії, для якої немає законів і яка підпорядковується тільки властивим їй самій силам.
- Карл Клаузевиц
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Офигенные "достижения" да:
"Активист Александр Снидалов призывает активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3127295"

Лично посол и дипломаты наголосовали 56847 голосов уникальных пользователей?
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У Зеленского напрочь отстутствует одна из базовых функций президента
22.10.2019, 21:56 • 565 • 5

Слухання з визнання Голодомору в Бундестазі є "великою дипломатичною перемогою", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2564
Что я по-прежнему отказываюсь понимать.
В публичном пространстве обсуждается два факта, которые требуют реакции властей.
Первый - это очерняющее полк "Азов" письмо американских конгрессменов. Второй - это официальная позиция МИД ФРГ не признавать Голодомор 1932-1933 гг. актом геноцида.
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Оба факта не подразумевают истерики, но требуют очень чётких взвешенных коммуникаций. Прежде всего - с украинским обществом. Ибо запретить иноземцам вредить Украине нельзя, но хотелось бы знать, что власть предпринимает какие-то меры и вообще что-то думает по обозначенным поводам.
Если власть не считает необходимым реагировать на высоком уровне (что может быть оправдано), то существуют, во-первых, пресс-секретари/спикеры. Они для этого и придуманы. Во-вторых, есть неофициальные "официальные" спикеры. Ещё раз повторю - не надо далеко ходить, надо изучить, как эта система отстроена в России.
Потому что в подобных ситуациях молчание - это знак согласия. Согласия, в первую очередь, президента. Ибо у нас на арене больше никого нет. Все взоры устремлены на него.
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Значит, президент согласен, что "Азов" - террористы.
Значит, президент не считает Голодомор геноцидом.
Если это не так, ну, моргните как-то.
Прошло пять месяцев с момента инаугурации. А одна из базовых функций просто отсутствует.
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Алексей КОПЫТЬКО
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Не мешайте презеденту наслаждаться чайными церемониями 😀😀😀
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Говорят наша дипломатия крупно обгадилась в Японии.

Нарядили супругу президента в желтое платье.
Цвет который в Японии носит только император.
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Так, це правда. Я ж казав, що куди тільки воно непоїде там і обсериться.
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А фото где то печатали?
Да - желтый - это только иператорский цвет . Сомневаюсь , что дипломаты жтого не знали
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А дипломатія там нідо чого. Там "Зепломатія", бо Узеленських вcе вирішується в "офісі", і до дипломатів вони не звертаються.
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Лахта чи петябот,ви однояйцеві і до наряду вже причепились та брешете.Там дуже суворий дресс-код,а якщо ви ще й дальтоніки то зовсім біда

Президент Украины с женой в Японии: яркий образ Елены Зеленской вызвал восторг (ФОТО+ГОЛОСОВАНИЕ)
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Туалетний папір тобі дати? Чи ти як завжди листям лопуха підітрешся?
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«Ещё раз повторю - не надо далеко ходить, надо изучить, как эта система отстроена в России.»

Нахрена в Украине строить подобие рашки?
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почему Украина ,не добивается репарации,как Польша,к примеру,вот это была бы победа,а так из пшика перемога
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...газ дороже правды...но так может вскоре случиться, что не будет ни газа, ни правды...дядя Сэм внимательно смотрит...
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