 Слушания по признанию Голодомора в Бундестаге являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявил в комментарии LB.ua.
"То, что влиятельный петиционной комитет Бундестага, статус которого, кстати, закреплен в Основном законе (конституции) Германии, 21 октября начал официальные слушания по признанию Голодомора - это уже само по себе является большой дипломатической победой Украины. Ведь впервые в истории немецкий парламент в таком публичном формате очень подробно и предметно дискутирует вопрос Голодомора, который, к сожалению, до сих пор остается малоизвестным для общества и общественности этой страны", - заявил дипломат.
Он добавил, что решение по Голодомору будет принимать не правительство, а именно немецкий парламент.
"Поэтому мы призываем депутатов Бундестага - как из фракций коалиции, так и оппозиции - максимально ответственно и взвешенно подойти к рассмотрению вопроса о признании Голодомора. Это рассмотрение, очевидно, займет не одну неделю и не один месяц", - сказал посол.
Андрей Мельник сообщил, что украинская сторона работает над тем, чтобы уже в ближайшее время члены петиционного комитета посетили Киев, чтобы воочию убедиться в важности темы Голодомора для общества и принять такое политическое решение, "которое будет отвечать их совести".
"По моему мнению, независимо от того, как оно будет звучать, ключевым является то, что у немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору. И если нам удастся добиться, чтобы эта тема наконец была включена в школьные учебники по истории, то это уже будет огромным шаг вперед на пути восстановления исторической справедливости и поминания миллионов невинных жертв", - резюмировал посол Украины в Германии.
Зє!боти - поголовно брехуни!
Зє - синонім брехні.
Им привычнее это общество - это общество не выросло на песнях украинских колыбельных
КСТАТИ , а ЗЕ был уже в музее Голодомора на Плошади Славы в Киеве?
Информация отсутствует
А ЗНАЧИТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Фулє.
"Активист Александр Снидалов призывает активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3127295"
Лично посол и дипломаты наголосовали 56847 голосов уникальных пользователей?
22.10.2019, 21:56 • 565 • 5
Что я по-прежнему отказываюсь понимать.
В публичном пространстве обсуждается два факта, которые требуют реакции властей.
Первый - это очерняющее полк "Азов" письмо американских конгрессменов. Второй - это официальная позиция МИД ФРГ не признавать Голодомор 1932-1933 гг. актом геноцида.
Читайте также: Портников: Зеленський - дуже маленький Путін, який може вирости
Оба факта не подразумевают истерики, но требуют очень чётких взвешенных коммуникаций. Прежде всего - с украинским обществом. Ибо запретить иноземцам вредить Украине нельзя, но хотелось бы знать, что власть предпринимает какие-то меры и вообще что-то думает по обозначенным поводам.
Если власть не считает необходимым реагировать на высоком уровне (что может быть оправдано), то существуют, во-первых, пресс-секретари/спикеры. Они для этого и придуманы. Во-вторых, есть неофициальные "официальные" спикеры. Ещё раз повторю - не надо далеко ходить, надо изучить, как эта система отстроена в России.
Потому что в подобных ситуациях молчание - это знак согласия. Согласия, в первую очередь, президента. Ибо у нас на арене больше никого нет. Все взоры устремлены на него.
Читайте также: "Кварталовцы" либо идиоты, либо подлецы, Зеленскому нельзя отмалчиваться - Казарин
Значит, президент согласен, что "Азов" - террористы.
Значит, президент не считает Голодомор геноцидом.
Если это не так, ну, моргните как-то.
Прошло пять месяцев с момента инаугурации. А одна из базовых функций просто отсутствует.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Алексей КОПЫТЬКО