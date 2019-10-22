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 Политика Украины
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 Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для экс-народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн грн. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК

Как сообщила пресс-служба ВАКС, во время апелляционного пересмотра постановления следственного судьи ВАКС прокурор САП предоставил дополнительные материалы для обоснования подозрения и рисков в уголовном производстве по застройке земель Нацгвардии.

В случае внесения залога Микитась обязан сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Напоминаем, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 2 октября сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

Также читайте: НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепа Микитася в завладении имуществом Нацгвардии стоимостью более 81 млн грн

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3155334
 
   
 Топ комментарии
 
Неа, порохобот Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 2109 От БудкиПП. Любый друзь Березенка и Довгого. Так шо запевай про политычни репрессии Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 6172
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Вы че творите, человек теперь будет голодать! Изверги!
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Поедем на свиданку к Порошенко в тюрьму, чтобы поприкалыватся с него.
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Вы че творите, человек теперь будет голодать! Изверги!
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Правильным путём луценковским идёте , таварисчи....
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Микитась від кого депутатом був? Від НФ, здається?
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Неа, порохобот Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 2109 От БудкиПП. Любый друзь Березенка и Довгого. Так шо запевай про политычни репрессии Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 6172
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А коли це Олесик Довгий мав щось спільне з Прорхом?
Це клієнт Черновецького.
Всі Зє!боти - брехуни!
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Та ты шо? То есть член маладой каманды Черновецкого Березенко может быть правой рукой липецкого упыря, бывшим дирехтуром ДУСи и заместителем фракции Будки, а тот же кацманавтский выкормыш Довгий так нет? Во-первых, Лэсык был решалой Свыни по рыгофракциям, которые он завел в Раду по мажоритарке, которую обещал однотуровым лохотурам отменить, а во-вторых, папаша Довгого - друзяка и соратник Свынюкы и того же Космонавта по дрыщавой "Нашей Украине". А так да. Какое отношение эти молодые кацманавтские негодяи имеют отношение к святому лику Кнура? Та никакого
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Ну от брехня на брехні, у кожному реченні по дві-три брехні, ти хоч односу слову можеш надати документальне підтвердження, Зє!бот?
Тобто, якщо тебе упіймали на брехні бреши в десятеро більше?
Це саме цьому мама Рімма синка учила?
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Что тебе подтвердить, опудало соевое? Что бывший маладой камандер Черновецкого Березенко очолыв ДУСю, как только Свыня обманом влез на Банковую в 2014-м? Или что он был замом свинофракции вместе с рыгом Лешиком Кактусевым? Или ты не знал, что паны Свыня, Довгий-старший и Леня-Космос видные соратники по Нашей Украине? Тебе карамелью сливы залило?
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Знов брехня на брехні.
Це називається хуцпа, безмірне нахабство, здатність безупину брехати, здатність переступити всі можливі моральні та звичаєві заборони, готовність зрадити, убити,заради власної мети.
і прикро, коли ця мета така дрібна, кілька гривень за пост!
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В чем брехня, вальцманоид? Конкретно пжалста
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)Ось бачиш. ти як не збрехнеш, так і не дихнеш. Всі Зє!боти такі. Хуцпааааа. Гени не сховаєш!
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Я спитав, а ти збрехав, до всі Зє!боти - брехуни!
Червень 2014 - депутат Київської міськради. Пройшов як безпартійний за списком партії «УДАР». У Київраді став заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. У жовтні 2015 року напередодні чергових місцевих виборів в Києві депутат заявив, що не балотуватиметься на наступний термін[9].17 липня 2016 - на виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем за одномандатним виборчим округом № 206 (Чернігівська область). Набрав 31,45 % голосів. 8 серпня 2016 року під час засідання Кабінету міністрів звільнений з посади президента корпорації «Укрбуд» у зв'язку з обранням народним депутатом[10].17 серпня 2016 року ЦВК зареєструвала Микитася народним депутатом[11].19 вересня 2017 - увійшов в депутатську групу «Воля народу», яка через недостатню кількість членів перебувала на межі розпуску
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Червень 2014 - депутат Київської міськради. Пройшов як безпартійний за списком партії «УДАР». У Київраді став заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. У жовтні 2015 року напередодні чергових місцевих виборів в Києві депутат заявив, що не балотуватиметься на наступний термін[9].17 липня 2016 - на виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем за одномандатним виборчим округом № 206 (Чернігівська область). Набрав 31,45 % голосів. 8 серпня 2016 року під час засідання Кабінету міністрів звільнений з посади президента корпорації «Укрбуд» у зв'язку з обранням народним депутатом[10].17 серпня 2016 року ЦВК зареєструвала Микитася народним депутатом[11].19 вересня 2017 - увійшов в депутатську групу «Воля народу», яка через недостатню кількість членів перебувала на межі розпуску
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Як у людей з фірташем ото вийшло,просили заставу 10 млн,а суд припаяв 174 млн,що навіть газпрому довелось розкошелится.
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так там судьи, а у нас продажные ублюдки...
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хочеться спросить - ну зелики, как, то забожинье закончилось, что планируйте на Рождество, куда поедите праздновать?
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Поедем на свиданку к Порошенко в тюрьму, чтобы поприкалыватся с него.
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отлично, значит на столько вам останется деньги, ну конечно будет такие накопления, зе же пургу не нёс, вы прям руцкие, у вас тоже начинаеться прорыв - ведь вы это заслужили, поздравляю.
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МАУ Клопомойського закрило лоукост-програму, мінімальна вартість квитків виросла вдвічи. ****, епоха бідності уже ж закінчилася, у Зє!білів мають бути гроші! Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн - Цензор.НЕТ 9166
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аааа, коломойшка не дурак, если у стадо есть деньги, то надо их отобрать а если нету, то просто распределить и всё.
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Был залог 80 млн, через неделю станет 8 млн, как с Гладковским.
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Всі Зє!біли - брехуни.
У Гладковського як був 10,6 млн. так і залишився.
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А ты в курсе, сколько просило САП назначить залог для Гладковского? Я напомню - 100 млн!
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Ти брехло, справу веде не САП. Всі Зє!боти невігласи і брехуни!
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Всі Зє!біли - брехуни.
У Гладковського як був 10,6 млн. так і залишився.
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толку с этих дел и арестов ???? никаких посадок и конфискаций.
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А тобі яке щастя?
80 млн.грн./ 42 млн. людей = аж 2 гривні
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неужто начались обещанные посадки? пусть и с отсрочкой в пол-года? если и дальше так продолжат, и перейдут к мародеру с прочими генитальными плокулолами и их посипаками, то буду аплодировать стоя. браво!!! Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн - Цензор.НЕТ 892
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