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 Общество
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Все про:мошенничество (752) риэлторы (9)

 Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому.

24 октября, в 10:30 состоится заседание Киевского апелляционного суда по иску гражданина Великобритании, который будет пытаться отвоевать собственную квартиру у мошенников. Ища правду, 18 октября иностранец обратился с открытым письмом к Президенту Владимиру Зеленскому, к Министру юстиции Денису Малюське и к послу Великобритании в Украине, Мелинде Симмонс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Украинские новости.

Британец Саркис Рамез Кхалил уже в четвертый раз пытается доказать, что в результате преступных действий, совершенных группой лиц, он был противоправно лишен права собственности на 5-ти комнатную квартиру, общей площадью 254,2 м.кв. 11 сентября 2019 Верховный Суд Украины постановил кассационную жалобу истца удовлетворить частично, постановление Киевского апелляционного суда от 20 ноября 2018 отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что среди лиц, принимавших участие в преступной схеме, известный столичный "черный риэлтор" Оксана Чендей, которая уже несколько лет сидит в Лукьяновском СИЗО, по обвинению в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах. Дело №755/4718/17 находится в производстве Днепровского районного суда Киева. С уголовным делом можно ознакомиться по ссылке и дополнительно.

Саркис Рамез Кхалил очень удивлен тем фактом, что Оксана Чендей, заключенная в Лукьяновском СИЗО по обвинению в целом ряде серьезных преступлений, каким-то образом выиграла два дела в судах предыдущей инстанции.

18 декабря 2016 между АКБ "Форум" и Саркис Р.К. был заключен кредитный договор, по условиям которого АКБ "Форум" предоставил ему кредит на приобретение недвижимости. Но воспользовавшись тем, что англичанин находился за границей, участники преступной группы, с помощью частного нотариуса Апатенко Марины Анатольевны, подделали документы и переоформили кредитную квартиру. Нотариус Апатенко ранее уже был осужден по делу о подделке документов для бывшего прокурора Подольского района Сергея Нечипоренко (зятя экс-регионала Сергея Кивалова). Министерство юстиции Украины сейчас регулярно проводит мониторинг деятельности нотариуса Апатенко М.А. как регистратора, в связи с ее скандальной репутацией. На данный момент, против нее уже подано более 50 исков о незаконных регистрационных действиях, но нотариус продолжает работать в офисе на Печерске, - говорится в письме пострадавшего британца.

"Я хочу привлечь Ваше внимание к этому случаю, поскольку Украина стремится соответствовать европейским нормам и стандартам, то необходимо и соответствовать заявленным принципам. После таких вопиющих случаев мошенничества иностранные граждане просто не хотят инвестировать свои средства в Украину, потому что они элементарно чувствуют себя абсолютно незащищенными в условиях полной коррумпированности украинской системы правосудия", - обращается Саркис Рамез Кхалил к первым лицам нашего государства.

Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. 01
Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. 02

Источник: https://censor.net.ua/n3155332
 
 
 Топ комментарии
 
Реакция Шмаркли на обращение Британца Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 604

Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 7180
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Отличный повод крепко стукнуть по столу и властно приказать Баканову разогнать чертей)
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В Киеве полный беспредел какой-то. Этих всех рейдеров, чёрных нотариусов и прочую ё бань под суд или под растрел!
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Реакция Шмаркли на обращение Британца Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 604

Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 7180
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Отличный повод крепко стукнуть по столу и властно приказать Баканову разогнать чертей)
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А він до "баріна" звернувся Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 2050
британець, kurwa, не знає, що треба звертатися до суду
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Британец решил сэкономить время и обратился сразу к решале по судам.... Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 503
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То есть это и есть инвестор, который свои деньги вложил в недвижимость в Киеве . И его просто оставили без квартиры , да ещё и нет правды в судах!

Просто н5 представляю, чтоб такое было возможно в той же Грузии . За инвесторов нужно наоборот бороться
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Можно сказать и так.
Инвестор.
А граждане Украины то же инвесторы?
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Конечно. Если вы инвестируете в недвижимость-вы инвестор.
Мой муж , например, инвестирует средства в нежилую недвижимость. Иногда реконструирует что-то, выводит в нежилой фонд и продаёт. Это один из видов его деятельности.
Я инвестирую - в своих детей. Это самая нужная инвестиция.
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Инвестор- приехал, занял денег. Зебилы, мля.
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У дебилов занял, при порохе все это было.
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Правда в судах для тех у кого есть деньги, а судьи берут деньги через адвокатов.
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Ему в британский суд обращатся надо, в Украине СУДОВ НЕТ толко профанация и декорации (это прискорбно, но факт) и появятся ли они в будущем - это тоже вопрос!
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"Британец Саркис Рамез Кхалил". Странно Саркис - имя вроде бы армянское. Рамез (Рамиз) - арабское, Кхалил (Халил) - фамилия арабская. Что это за смесь бульдога с носорогом. Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 3827
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Скільки б цей жарт отримав на Розсміши коміка?
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И зачем воровать не выкупленную квартиру? Смысл? Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 6384 "Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що у 2006 році на підставі укладеного з банком договору іпотеки він передав у заставу належну йому квартиру у м. Київ. У січні 2016 року банк відступив право вимоги заборгованості за кредитом товариству з обмеженою відповідальністю, яке в той же день відступило це право іншій особі. У липні 2016 року позивач дізнався, що в лютому того ж року приватний нотаріус оформила право власності на спірну квартиру на відповідачку. На переконання позивача, це рішення є незаконним, оскільки він не отримував від кредитора письмової вимоги про усунення порушень, як це передбачено договором іпотеки, на момент прийняття рішення нотаріусом він не знав, що іпотекодержателем майнових прав на предмет іпотеки була відповідачка". То есть Кхалил откахзался от квартиры в ползу банка, а банк переоформил договор на другого человека. И теперь Кхалил требует вернуть ему квартиру, так как он отказывался в пользу банка, а не другого человека. Какие у него права могут быть на эту квартиру? Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 6384 Что-то он пургу разгоняет.
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у бабы Параски украли гуся - обратилась за помощью к зеленскому..
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Тут надо наводить порядок давно .Миллионы случаев по Украине.Процветает живодёрство.
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