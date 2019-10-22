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 Общество
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 Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества, - Баканов

Служба безопасности Украины неповоротлива, инертна и технологически отстала.

Об этом во время круглого стола по вопросам законодательного обеспечения реформирования заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

"Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества. Служба прежде всего ответственна перед украинским народом", - сказал он.

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Также он представил участникам концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины" и ознакомил их с ключевыми аспектами проекта реформы.

"Давайте откровенно признаем - реформа спецслужбы назрела и перезрела. Служба является неповоротливой, инертной, технологически отсталой", - обратился к присутствующим глава СБУ.

По его словам важно, чтобы новые кадры, которые обязательно придут в СБУ, были добродетельными и профессиональными, а для этого людям следует вернуть мотивацию работать.

Работа в СБУ должна стать желанной и уважаемой в обществе, подчеркнул Баканов. Реформа изменит не только численность и структуру Службы, добавил он, она изменит ее назначение. По его словам, вместо обслуживания политических элит и давления на бизнес, СБУ должна стать "мобильной, высокотехнологичной и проактивной", предупреждать риски, а не констатировать их.

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Проведение реформы с одновременным сохранением максимальной эффективности для противодействия разведывательно-подрывным, диверсионным, террористическим, информационным, кибернетическим и другим угрозам национальной безопасности является наиболее ответственной задачей, отметил глава СБУ. По его убеждению, при поддержке общества возможно успешное реформирование.

В ходе дискуссии эксперты поддержали основные направления реформирования СБУ и озвучили ряд профессиональных советов. Председатель СБУ заявил, что данные рекомендации обязательно будут проработаны при подготовке окончательной редакции законопроекта.

Мероприятие было организовано Национальным институтом стратегических исследований. В его работе приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ведущие эксперты сектора безопасности, в частности Владимир Горбулин и Евгений Марчук, народные депутаты Украины, руководство правоохранительных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155330
 
 
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сейчас , бросят все свои обналконторы , разберут все крыши и ...начнут изобличать и наказывать врагов Украины , смешно ... эти авгиевы конюшни надо не просто чистить , их надо разбирать до основания , и строить новые
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Баканов, гнилое живым не станет, МЕНЯЙ ВСЕХ!
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Даже знаю, кто поможет сделать реформу в сознании "общества" без самой реформы СБУ

Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества, - Баканов - Цензор.НЕТ 9490
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Да , всё в головах !
Достаточно себя убедить - реформа состоялась , реформа состоялась ...
Помнится , ещё Великий Гудвин действовал по этой схеме .
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Первое что им нужно научится так это жить на одну зарплату, без дорогих машин, упакованных квартир, красивого отдыха, без использования служебного положения в личных целях.
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Полицейские уничтожили конопли на 50 миллионов,...лучше бы коррупционеров ловили,а коноплю могли уничтожить сотрудники СБУ Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов - Цензор.НЕТ 7801
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Тобто реформа це щось віртуальне.
Вітаю вас Зє!біли, вас знов на і палі.
Про реформи вони жартували, ви, обираючи клованів, мали розуміти, що вони жартують!
Що, ви думали що то серйозно? Ну, це ваші промблеми!
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