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 За рубежом
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Все про:Путин (25120) Сирия (2817) Эрдоган (452)

 Путин и Эрдоган договорились, что армии Турции и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Анкара и Кремль будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно договорённости, текст которой зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а курдские вооружённые формирования должны будут покинуть эту зону. После этого начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану

Эрдоган во вторник посетил Сочи, где провёл переговоры с российским президентом Путиным. Переговоры продолжались шесть часов, главной их темой стала турецкая военная операция на севере Сирии. По словам Путина, в ходе переговоров сторонам удалось выработать совместный подход к нормализации ситуации на севере Сирии. Решения российский президент назвал "очень важными, если не судьбоносными". Эрдоган сообщил, что в так называемой "зоне безопасности" на территории Сирии у границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, сейчас находящихся на территории Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3155329
 
   
 Топ комментарии
 
Кажется, в НАТО на одного Члена меньше. Мир вступает в период беспредела.
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Кинули Трампа, как последнего лоха.. Путин и Эрдоган договорились, что армии Турции и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу - Цензор.НЕТ 112
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Ердоган скоро буде просити в росії політичного притулку, якщо доживе до кінця своєї ідіотської військової операції.
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Эрдоган очень плохо знает историю. Россия всегда воевала против Персии и Турции, и в удобный момент, обязательно вставит нож в спину Турции. Эти заигрывания с ****** до хорошего не доведут. Турки, теперь понятно, при поддержке *****, в своем конфликте с курдами перешли границы разумного и потеряли поддержку США. Но самое смешное, что ***** манипулирует и курдами, которых втихаря поддерживает в их борьбе с турками. Главная цель ***** - разосрать Турцию с США и ослабить южные границы НАТО.
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Кажется, в НАТО на одного Члена меньше. Мир вступает в период беспредела.
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Хорошо что воцарится мир и мирные люди перестанут гибнуть.
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Слушай , а ты можешь сказать сколько твоих мирных граждан погибло на донбасе? И что они там делали с оиужием в руках?
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Ну да, это как большевики - раз визжат шо принесли тебе мир - поинтересуйся ценами на гробы - понадобятся(и много)
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дядя, ты ошибся ресурсом..., тебе к сливному бачку или мудозвону вечернему Путін і Ердоган домовилися, що армії Туреччини і РФ спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон - Цензор.НЕТ 3360
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Так ты мне скажешь что твои ублюдки белорусские делали в рядах сепаров донбасса?
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Жартівник ) ***** і Мір це абсолютно полярні величини
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ничего нового наследникам монголо-татар и янычар.снова позволили служить турецкой армии и *султану*
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Чушь. В янычары чаще попадали словяне, украинцы. Опять же, когда после подавления восстания Кондратия Булавина лучшего друга Ивана Мазепы, козацкие отряды преследовались регулярной кацапской армией, турецкий султан позволил козакам-некрасовцам в количестве нескольких тысяч с оружием, беспрепятственно, пройти через перевал в Турцию, а затем выделил им место в Рсманской империи для проживания на границе РИ с Румынией, где их потомки до сих пор живут вместе с липованами-староверами.
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Чого вартий договір з лаптестаном всім відомо.
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Росія поставила Україні зухвалі умови встановлення кордонів у Азовському і Чорному морі....ЧЁ ТО ПРОЧИТАЛОСЬ,.. Путин и Эрдоган договорились, что армии Турции и РФ будут совместно контролировать Чёрное и Азовское море.
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Отак Ердоган кинув кримських татар.
Заради союзу з фуйлом.
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скажите уже Эрдогану, что договор с расеяй не стоит бумаги на котором он написан.
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Туркам не нужно договор на бумаге,у них есть регуляторный Босфор.
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Упырь же вроде раз 5 там всех победил и вывел своих мясников? Путин реально не лжет только когда спит(да и то ему снится шо лжет где-то кому-то)
Вот читал - в Африке Рашка тоже мутит. Везде короче подгаживает. Везде в мире. И я даже, можно сказать уважаю ее за это - только есть нюанс - такие бы усилия шоб ватники не жили в бараках и имели канализацию - Рашка бы реально, как и хотел Путин, "перегнала бы Португалию". Но он быстро понял что быдло будет с голой жёппой, в блевотине, но гордое шо "наши опять пиндосам и геям показали". Прямо как Петя первый - ненавидит этот скот и презирает.
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ну вот, а говорили помидорами не отделаются...Вот и общая граница появилась...
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Туркам видать еще парочку надо завалить самолетов РФ, бабы РФ еще нарожают они такие не высокомерные по поводу выбора самца.
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"В Минобороны России объяснили отмену пуска ракеты в ходе учений «Гром» - чтобы не взлетела вместе с подлодкой (ракета чуть не взорвалась в шахте)"
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благодаря россии мир плачет кровавыми слезами, надеемся это недоразумение человечества скоро распадется на волости.....
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Благодаря росиси существуют только война и разруха, в т.ч. в головах, например, твоей Путін і Ердоган домовилися, що армії Туреччини і РФ спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон - Цензор.НЕТ 4541
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самое время ударить руусским в спину....
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Этого следовало ожидать. я лишь удивлен, что так быстро. Как же наша Моника похожа на рыжего самодура
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Крим.Путін хоче ердогана мати союзником щодо Криму.
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Ой как США бортонули с Трампом США превращаются из игрока лидера в игрока лузера
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