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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ. ФОТО

Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией и СБУ разоблачила мошенника, пытавшегося завладеть 150 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ 01

"По версии следствия, указанное лицо путем обмана, а именно созданием представления у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области (проект "LIFT") о наличии "связей" в Офисе Президента Украины, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ 02

Мошенник задержан во время получения части указанных средств в сумме около 30 тыс. евро. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника "Укрспецэкспорта". ФОТО (обновлено)

Открыто уголовное производство по  ч . 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155328
 
 
 Топ комментарии
 
А може він не шахрай, а решала зелений?
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какой же он мошейник , это официальное лицо из команды зе зе , они там все работают по такому принципу с самог начала своей власти
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Один бородатый мошенник за то, чтобы у него не отняли украденные им 6 миллиардов баксов, обеспечил назначение клоуна главнокомандующим воюющей страны
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А може він не шахрай, а решала зелений?
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какой же он мошейник , это официальное лицо из команды зе зе , они там все работают по такому принципу с самог начала своей власти
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Один бородатый мошенник за то, чтобы у него не отняли украденные им 6 миллиардов баксов, обеспечил назначение клоуна главнокомандующим воюющей страны
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я уже думал богдана словили. или в крайнем случае вавриша с ткаченком - а они все мелюзгу скубут..
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Ну і новина для зебілів , нафтогаз України починає поставки газу на ордло. Вітаю вас кончіти ля моніковні!
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Даже интересно, сколько десятилетий надо работать этой головой РГА шоб "отбить"? Или они не за зарплатой туда идут то?


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какой же он мошонник..он порохоботус обычный Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4992
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Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Источник: https://censor.net.ua/n3155328\\\\\\\\\\\

Роже почему-то не замазали, как делают всегда.
А то еще отсудит в ЕСПЧ потом компенсацию за ущерб деловой репутации, чести и православности Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1735
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Если предлагал и кто то согласился, значит такие схемы остались?
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