 Разрушение средней несущей стены подвала стало причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче, - горсовет. ДОКУМЕНТ

Разрушение средней несущей стены подвала стало причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче, - горсовет
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.
Согласно техническому отчету по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на ул. Михаила Грушевского в Дрогобыче, причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, которое возможно возникло по двум причинам:
"Проседание или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве; возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала", - говорится в отчете, обнародованном на сайте горсовета.
Кроме того, в отчете предлагается выполнить порядок работ по демонтажу здания методом контролируемого срыва. В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4-5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.
Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.
Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.