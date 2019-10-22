 Вопрос ответственности Украины по делу МН17 не стоит, - посол в Нидерландах Ченцов

Об этом в интервью Укринформу сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается проблематики менеджмента воздушного пространства, этому вопросу также уделялось внимание в техническом расследовании, есть отдельный раздел в окончательном отчете. И в рамках этого расследования был сделан вывод, что Украина действовала в соответствии с обязательными стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, которые действовали на момент сбивания МН17. Следует отметить, что в отчете нет никаких ссылок на то, что причиной катастрофы является незакрытие воздушного пространства Украины", - подчеркнул он.

По его словам, эту тему также обсуждали в ходе визита министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока в Киев 9 октября, были также соответствующие слушания в комитете по иностранным делам украинского парламента накануне его визита.

"В ходе этих бесед мы пытались понять, что происходит в Нидерландах, какие здесь факторы влияют, как эти решения принимаются и, конечно, как должна действовать украинская сторона. И, на мой взгляд, на сегодняшний день удалось ситуацию стабилизировать", - сказал Ченцов.

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Он также отметил, что информации об угрозе безопасности полетов выше воздушного пространства, закрытого Украиной - а это более 9 тыс. метров - не было как в Украине, так и у западных спецслужб, политиков, дипломатов; соответственно не было оснований закрывать полностью воздушное пространство в этом регионе.

"На сегодняшний день, соответственно, воздушное пространство над территорией временно оккупированных части Донецкой и Луганской областей с учетом дополнительного буферного воздушного пространства полностью закрыто, то есть приняты дополнительные меры безопасности. О чем сейчас может идти речь и почему это сейчас происходит? Родственники погибших - они интересуются. Они хотят понять более подробно, как все происходило, как действовала Украина, но также, как действовала РФ. Особенно - почему РФ закрыла небо над Ростовской областью? Это большой вопрос, и этому вопросу будет уделяться значительное внимание. И сегодня никаких объяснений с российской стороны не было. Поэтому, если у кого-то есть что-то дополнительно сказать, то это именно Российской Федерации: как она действовала в тех условиях и были основания закрытия неба", - подчеркнул посол.

По его словам, Украина предоставила всю имеющуюся информацию и готова еще раз разъяснить, как она действовала и как оценивались известные на тот момент риски для гражданской авиации.

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"Но я повторяю: речь не идет о каком-то новое расследовании в соответствии с положениями ИКАО, но об исследовании практики управления воздушным движением в условиях конфликтов, в т.ч. действий Украины и РФ в июле 2014 года. Это позволит удовлетворить интерес нидерландского общества, прежде всего, родственников погибших, которые хотят этот вопрос дополнительно исследовать", - сказал дипломат.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.