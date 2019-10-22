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Все про:журналистика (2484) Асеев (15)

 Европейская ассоциация журналистов потребовала освобождения Асеева

Европейская федерация журналистов (EFJ) требует немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Европейская федерация журналистов была шокирована решением (об осуждении Асеева - ред.), И повторяет свой призыв немедленно освободить Асеева", - говорится в пресс-релизе..

По словам генсека EFJ Рикардо Гутьереша, жесткое обращение с Асеевым и суровый приговор является грубым нарушением свободы СМИ.

Ранее поддерживаемые Россией террористы группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили об осуждении так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения Станислава Асеева.

Источник: https://censor.net.ua/n3155324
 
 
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СИВОХО:

Прошлая власть навешала ярлыки на жителей Донецкой области, где каждого второго считали сепаратистом, врагом Украины, "рукой Москвы". А сколько "подстав" делают, находят любые "хвосты", чтобы человека очернить или даже посадить.
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.
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Угу. Призывайте сильнее. Сенцова тоже 5 лет просили всем миром отпустить. Пока не взяли кацапских агентов Вышинского и Цемаха то дело не сдвинулось с места. Если ***** позиционирует себя как мировой террорист то и ведите себя с ним как с террористом. Сначала блокируется территория в которой террорист и заложники находятся. Потом отключается свет, связь, газ и вода. Затем привозятся родители, родственники и знакомые террориста, которые умоляютего сдаться. Вся процедура налаженная и опробирована десятилетиями. Если хотите действовать своими методами то флаг вам в ж****
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