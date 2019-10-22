 Европейская ассоциация журналистов потребовала освобождения Асеева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Европейская федерация журналистов была шокирована решением (об осуждении Асеева - ред.), И повторяет свой призыв немедленно освободить Асеева", - говорится в пресс-релизе..

По словам генсека EFJ Рикардо Гутьереша, жесткое обращение с Асеевым и суровый приговор является грубым нарушением свободы СМИ.

Ранее поддерживаемые Россией террористы группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили об осуждении так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения Станислава Асеева.