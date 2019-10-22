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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (2234) Порошенко (17845) членство в НАТО (333) Симмонс Мелинда (3)

 Порошенко встретился с послом Великобритании: "Нужна предметная дискуссия о перспективах присоединения Украины к НАТО"

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с новым послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Стороны обсудили вопросы отпора продолжающейся агрессии Кремля против Украины и отметили важность укрепления международного единства и солидарности с нашим государством. Порошенко напомнил, что Великобритания остается гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, как сторона Будапештского меморандума.

Состоялся обмен мнениями относительно саммита НАТО в Лондоне.

В этом контексте Порошенко подчеркнул необходимость начала предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на комитетах ПА НАТО призвал к началу предметной дискуссии относительно перспектив предоставления Украине ПДЧ

Особое внимание Порошенко обратил на перспективы визовой либерализации между Украиной и Великобританией, а также необходимость заключения соответствующего двустороннего соглашения в связи с выходом Британии из ЕС.

Обсуждена законотворческая деятельность Верховной Рады и отмечена важность обеспечения разумного баланса между скоростью и качеством законопроектов.

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Симмонс заверила, что ее деятельность в качестве посла Великобритании в Украине будет направлена ​​на содействие восходящего демократического развития Украины, обеспечение мира и благосостояния в нашей стране. Она подчеркнула, что независимо от Брекзита Великобритания будет оставаться мощным партнером Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155323
 
   
 Топ комментарии
 
Це Президент України 2014-2019 років, Петро Олексійович Порошенко.
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а кто это? и от имени кого он встречается с послом Великобритании?
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Ну не сирло обісцянович монікович.
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Уточню- найгіршого для зебілья малороського і кацапні сраної.
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ага. Петья був гвіздком в хутінському чоботі, а Вовка ортопедична устілка Порошенко зустрівся з послом Великої Британії: "Потрібна предметна дискусія про перспективи приєднання України до НАТО" - Цензор.НЕТ 5141
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звісно , що Пеца був улюбленою іграшкою ***** - 5 років справно виконував всі його хатєлкі .. не дарма ж ольгінська ботва й досі за нього ...оппу рве ! ..))
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ви щось навмисне плутаєте - ольгінська ботва давно в мережу зелених записалась.
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Так же само как и лучший банкир , и женщина тысячелетия .
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"а у вас местечка для меня найдется" спросил порошенко
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Петя заодно с консьержкой вступ в ЕС обсуди
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Чего- чего а по ушам Пеца ездить умеет. Сделайте уже Пецу министром иностранных дел, если уже садить не собираетесь. Пускай хоть не зря ездит. Если вдруг чего добьется то год можно скастить из тюремного срока
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Зєлібоба визнає що в уряді зє самі дегенерати?
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Если бы у меня случилась возможность , я бы петра алексеевича привязал к машине за ноги , и возил бы по Крешатику . Туцкал бы рожей порхатой в бруссчатку на Институцкой .
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Ну що з зебілів взяти???
А Сцикло навіть на сдачу аналізів не здатен.
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На прапоре Украины желтый цвет перекрасить в другой?
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100% - і насправді - розмова стосувалась евакуації Хряка в Лондон з усім награбованим ним добром !
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Порошенко поважний політик. не чита цім клоунам!
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Самое интересное, что Украину не возьмут в НАТО пока у нее окупирован крым и дамбас, а Рашка не выведет войска с Украины чтобы Украина не вступила в НАТО. Вот такой не хороший замкнутый круг. Как не крути а украинцам воевать придется за свою землю. Кто не хочет воевать за Украину на украинской земле, будут воевать за Расию в Афганистане, Сирии, Китае, Иране и еще десятках горячих точек которые постоянно ведет кремль по всему миру.
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"Кто не хочет воевать за Украину на украинской земле, будут воевать за Расию в Афганистане, Сирии, Китае, Иране и еще десятках горячих точек которые постоянно ведет кремль по всему миру."

Угадай, в каком регионе Украины самое большее количество уклоняющихся от призыва в армию?
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Зважаючи на завивання з параші всякої анальної і сєпарські нечисті новина їх відверто "засмутила" 😁😁😁😁😁
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Зебільйо! Ану похваліться нам вашим зебілом сівохою! Як там всьо харашо гімнюки сєпарські?
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"Петр Порошенко встретился с Мелиндой Симмонс" Порошенко зустрівся з послом Великої Британії: "Потрібна предметна дискусія про перспективи приєднання України до НАТО" - Цензор.НЕТ 821
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Блазень Порошенко не перестає смішити своїм блазнюванням починаючи із стадіону і здачею крові)))
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Кто дал полномочия от имени Украины что-то делать?
Когда ж ты уже угомонишся Педро?
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Явно спасал лерку и себя, а то вдруг Англия Гонтареву в Украину депортирует...
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