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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:граница (3262) Крым (21983) Россия (74101)

 В МИД РФ назвали отказ Украины от Крыма "хорошей основой" для решения вопроса о морских границах

Переговоры между Украиной и Российской Федерацией о морской границе возможны при отсутствии спора о правах "на материковую или островную территорию".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

По его словам, переговоры между странами по установлению морской границы, предусматривающие разграничение Азово-Керченской и Черноморской акватории, возможны при условии отсутствия "нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате". Тема закрыта, - Песков

"Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - отметил Руденко.

Он также подчеркнул, что статус и режим Азовского моря определены Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3155322
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский совсем страх потерял?
Никакой Коломойский с Аваковым ему не помогут если он узаконит оккупацию Крыма...
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При Порошенку не сміли навіть заікнутись про капітуляцію!
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Кацапы в край охерели. Московия просто должна сдохнуть.
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Зеленский совсем страх потерял?
Никакой Коломойский с Аваковым ему не помогут если он узаконит оккупацию Крыма...
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Не звертайте уваги, це лайно з Воронежу. Що воно ще може сказати?🤔
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А ты больше слушай МИД РФ, ольгинец, они тебе еще не то наговорят...
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поясни зачем ты пытаешься оправдать МИД РФ.. у тебя к ним симпатия? ты ватник?
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прикол в том что на днях Песков который сыпется весь от страху и брехни заявил что никаких переговоров по Крыму.... тема закрыта!!!! а тут сами себе Москалики подоАААрали типа давайте о границе..... по морю.... но без Крыма... набираемся терпения... Крым это тот экскаватор и могила - которые закопают РФ как явление....
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Кацапы в край охерели. Московия просто должна сдохнуть.
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Да ладно, сейчас ГБР откроет дело против Порошенко что не признал Крым за рашкой!
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не перевелись еще конченые дибилы на землях вяликой мордовии.
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Але твоя зелена пасія не проти подарувати Крим росії. Головне, щоб "не стріляли".
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При Порошенку не сміли навіть заікнутись про капітуляцію!
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ну да. при свиновальце тихо обеспечивали крысм и крысят электрикой и газом. мыролюбно обеспечивали так же продуктами.
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А при бєнє купують електрику в росії.
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в беніної компанії.
от спитатись, і як ми 5 років обходились без кацапів ?
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Можна запитати, але прямої відповіді не буде. Думаю, що відповідь буде з облудною брехнею з використанням слів: порохоботи, свині..., а про свої дії будуть мовчати. Мабуть так їх вчили брехати у ФСБ.
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Торговля России и Украины: санкции остаются, товарооборот растет
Несмотря на взаимные санкции, объем торговли между Россией и Украиной увеличивается уже два года. Что и почему, помимо энергоносителей, Киев покупает в РФ, выяснила DW.07.08.2019
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При твоєму господареві,Моніки зелонскої, ще і воду дадуть.
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та годі вже, вони просто вбивали наших солдатів, поки президент миру займався базіканням.
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Ничего не скажет. Он все больше по заграницам катается. В Украину его и шаурмой теперь не заманишь.
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А ху-ху не хо-хо? Губень раскатали. Во вторых отказ Украины от крыма ето автоматический запрет на вход в Азовское море и воды крыма. Украине остается только Одесса, которая будет следующим ударом после признания крыма разейским.
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При воре порошенко РФ такого не позволяли себе. Уважали.
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московіти зрозуміли, що з зеліком можна торгуватись.
торгуватись українським суверенітетом та українськими територіями.
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Зелень, ану розповідайте! Ваш недомірок всрався?
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Всрався Петя когда вывел войска из крыма вместо того чтобы окопаться и стоять до последнего. Что было легче заблокировать и взорвать паромную переправу для избежания вторжения росийских войск или теперь отбивать крым с наступления с перешейка?
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В зєбілів погано із усим: з арифметикою, календарями, відсотками, країнами, кольорами...
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Взорвать паромную переправу? В каком месте?
Это ПРОЛИВ!!!
А переправа - это паромы, на которых переправлялись обычные люди. И стояли с нашей стороны погранцы даже без автоматов. И таможня вообще ничем не вооруженная. А зашли БТР-ы. И вообще, что вам доподлинно известно,если валите на Петра, которого еще близко не было во власти в то время?
Вопрос из серии :" Где ты был, когда куры дохли?"
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Теперь понятно о чем Зеленский договаривался с путиным.
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пусть этот клопик договарится (попробует) с НАРОДОМ УКРАИНЫ... А НЕ С 73% ДЕБИЛОВ....
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Нема вже тих 73% баранів. Кудись злилися різко. Залишилося купка твердолобих баранів, які наврядчи а Моніку вийдуть на вулицю. Відчувають падли що накоїли.
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Значит, желание по установлению морских границ,это измена и капитуляция? У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони - Цензор.НЕТ 8116
А кто вам сказал,что нет разночтений,по поводу чей Крым.
Пишите, всяку хрень.
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О, млятЬ! Первоя ласточка прилетела... Значит уже зебилы разговор об этом вели...
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ты прав, я как услышал про какие то кулуарные решения по поводу будующей амнистии лугандоновских сепаров, я понял что зеленский с одной стороны успокаивает украинцев в том что мол никакой зрады не будет а будут какие тоткрасные линии, а с другой втихаря делает все чтобы замириться с путлером и поставить нас на колени.... его идеология - с Украины корона не упадет можно и на коленях лишь бы было спокойно и каломыйский был бы доволен.... я втихаря по еврейски все замутю а победителей не судят... главное войны нет и все чики-пики. я предвыборные обещания выполнил и пойду на второй срок! вот теперь второе доказательство , уже что то на счет крыма слуги мутить стали!!!
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Неужели он не понимает, что страна прошедшая через два Майдана разрешит ему это сдалать? Хряк убежал, а этом убежать никто не даст.
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Хочу немного сказать , если позволите . Крым был отдан Украине в крайнем убожестве . Во вторых из территории Украины " убрали часть Воронежской обл и Краснодарского края .. Так сказать в замен .
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А Ростовську, Курську і Бєлгородську? Не вивчив історію України, прихильник Зеленського?
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Он также подчеркнул, что статус и режим Азовского моря определены Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран.

Что то не похоже чтобы ********* выполняла етот договор. А после признания крыма разейским статус Азовского моря и керченского пролива меняется на *воды одной страны*. И Украина будет платить Орде дань зависящую от настроение Чингиз-***** за проход в порт Бердянска и Мариуполя. Вот чего и добивается *********.
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Были и Договора и Моратории и Меморандумы. С Рашкой договариваться, себя не уважать.
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Крым Украине важнее чем разрушенный и разворованный даунбас. Вот и переговоры по деокупации нужно начинать с крыма а не ОРДЛО.
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А почему бы не наглеть, Украина отдала, даже тактическое, Ядерное оружие России в то время когда Пакистан Индия и Израиль его получили.
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На счёт ЯО- про@б конечно конкретный .............
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Вот оно главная цель "великой" рассеи - мы у вас украли, а теперь надо договориться, что мы ничего не крали. И снова станем друзьями. Сколько лет взаимного уважения и доверия, что там того Крыма. Мы же братья, чего нам делить.
Да, точно, при Порохе даже не заикались
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Тема Крыма закрыта - он украинский! Письков, застрелись и шефа не забудь.
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Не занимайтесь самодурством,японцы уже почти столетие кричат что Курилы ихние и весь мир на это забил большой и толстый.Украине лучше кричать об восстановлении нашей територии по р.Дон и это будет больше справедливым и законным да и кацапам после ,,справедливом,, возвращении Крыма о законности возвращения Украине истенно украинской Кубани ответить будет нечего.Так как любое их возражение будет доказывать об не законной анексии Крыма.
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напомните мне, японцы уже отказались от "северных территорий" ?

отож!
баранка от бублика, а не "островные и материковые территории" Украины.

Украина выходит из договора о "внутреннем Азовском море Украины и России" и привет ребята: маркируем свои территориальные воды, а остальное - для военных маневров кораблей агрессивного блока НАТО
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Ху*ла здається навіть не запросили на інтронізацію?
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Дограється зелена блєвотіна, що зависне на ліхтарі вверх ногами
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а может пора закрывать нормандский формат на время, и заниматься будапештским форматом про Крым. мордор будет наглеть всё больше. такими заявлениями русни надо тыкать в лицо всем в пасе, оон и т.п.
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Манхеттенским проектом пора заниматься - два года упорного труда и ядреная бомба наша !
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т.е. Азовское море - море двух стран? но вот корабли будем захватывать если они захотят пройти в свои базы сквозь Керченскую протоку? да? или наши должны только вдоль своего бережка и желательно на веслах????
а вот если еще и крысму признать уворованную за вором... так то ваще миру мир.?..
классно! а для Украины где здесь счастье? или только о рашке мы должны думать-гадать???
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Петро,встроми дупу у відро!Підгорає :https://www.depo.ua/rus/politics/nabu-porushilo-spravu-pro-mozhlivu-sluzhbovu-nedbalist-poroshenka-201910221049639
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Що,дячок,обкурився?Я сьогодні вільний від польотів!
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хотят крым, давайте по закону общеукраинский референдум отдаем ли мы крым и с какого ***)) крым наш кацапы хоть вы в нем и ползаете воши..
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То, что ни Лолита, ни Моня Зеля не расторгли позорные договора с рашкой по Азовскому морю говорит лишь о том, что они очнь кого то устраивают...
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Уйди, соя недоразвитая. Нни ума, ни аргументов, Одни гнилые оскорбления за своего соевого гибридного пахана...
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я знову ж, в 3034-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Керченский пролив и Азов - совместньіе водьі , согласно договору . А что говорит договор о мосте , которьій перегородил пролив и мешает свободному судоходству ?
Без согласования с Украиной - єто самострой , подлежащий сносу...
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Не вірю , це чергова кацапська провакація
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Дурачки отдали своё ядерное оружие,развалили армию и расслабили булки,то почему бы кацапам теперь с них не постебаться,ни чего же не мешает?
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Ох, лучше бы его папа в своё время резинку одел. А ведь Вова плохо кончит. В интервале между Чаушеску и Каддафи.
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хрен вам по всей морде - и порошонкам мошонкам которые сдали крым У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони - Цензор.НЕТ 6749
а пуйло вернет ещё и кубань!!! У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони - Цензор.НЕТ 6962
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Это стеб или очередная издевка российских оккупантов?
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