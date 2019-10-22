 В МИД РФ назвали отказ Украины от Крыма "хорошей основой" для решения вопроса о морских границах

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
По его словам, переговоры между странами по установлению морской границы, предусматривающие разграничение Азово-Керченской и Черноморской акватории, возможны при условии отсутствия "нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию".
"Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - отметил Руденко.
Он также подчеркнул, что статус и режим Азовского моря определены Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран.
Никакой Коломойский с Аваковым ему не помогут если он узаконит оккупацию Крыма...
от спитатись, і як ми 5 років обходились без кацапів ?
Несмотря на взаимные санкции, объем торговли между Россией и Украиной увеличивается уже два года. Что и почему, помимо энергоносителей, Киев покупает в РФ, выяснила DW.07.08.2019
торгуватись українським суверенітетом та українськими територіями.
Это ПРОЛИВ!!!
А переправа - это паромы, на которых переправлялись обычные люди. И стояли с нашей стороны погранцы даже без автоматов. И таможня вообще ничем не вооруженная. А зашли БТР-ы. И вообще, что вам доподлинно известно,если валите на Петра, которого еще близко не было во власти в то время?
Вопрос из серии :" Где ты был, когда куры дохли?"
А кто вам сказал,что нет разночтений,по поводу чей Крым.
Пишите, всяку хрень.
Что то не похоже чтобы ********* выполняла етот договор. А после признания крыма разейским статус Азовского моря и керченского пролива меняется на *воды одной страны*. И Украина будет платить Орде дань зависящую от настроение Чингиз-***** за проход в порт Бердянска и Мариуполя. Вот чего и добивается *********.
Да, точно, при Порохе даже не заикались
отож!
баранка от бублика, а не "островные и материковые территории" Украины.
Украина выходит из договора о "внутреннем Азовском море Украины и России" и привет ребята: маркируем свои территориальные воды, а остальное - для военных маневров кораблей агрессивного блока НАТО
а вот если еще и крысму признать уворованную за вором... так то ваще миру мир.?..
классно! а для Украины где здесь счастье? или только о рашке мы должны думать-гадать???
Без согласования с Украиной - єто самострой , подлежащий сносу...
а пуйло вернет ещё и кубань!!!