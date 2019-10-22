 Суд снял подозрение с возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Тюрина, поскольку РФ не подтвердила получение им подозрения

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в решении суда обнародованном в государственном реестре.

Согласно резолютивной части решения, суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дмитрия Щербины, который защищает Тюрина и отменил сообщение о подозрении от 10 октября 2017 года.

Первое, на что обратил внимание суд при принятии решения об отмене подозрения Тюрину это полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой о причастности ее бывшего мужа (Тюрина - ред.) к убийству Вороненкова. Она предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства.

Другим основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что вручение подозрения Владимиру Тюрину должно было осуществлено компетентными органами Российской Федерации на запрос украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи. На один из четырех запросов Россия не дала положительный ответ.

Ранее вдова экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству Вороненкова. Генпрокуратура настаивала, что версия о причастности Тюрина является основным в деле.

Напоминаем, 23 апреля вдова Вороненкова Мария Максаковой заявила о неричастности к убийству ее экс-супруга Тюрина, чем полностью опровергает версию Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мае 2018 года следствие по этому делу было завершено. Сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам. Их действия квалифицированы по п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все участники преступной группы, в зависимости от отведенной роли, осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Александру Лосю - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора убийства - гражданина РФ Владимира Тюрина и двух других соучастников преступления, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина.