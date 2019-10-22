 Двое бойцов получили ранения, один - боевое травмирование в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Павлополя (из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР), а также вблизи Новотроицкого (из ручных противотанковых гранатометов), Новоселовки (из СПГ и крупнокалиберных пулеметов) и Водяного (из минометов калибра 82 мм).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили семь обстрелов наших позиций: неподалеку от Золотого (из стрелкового оружия), Пивденного (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), трижды - у Зайцево (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), дважды - в районе Новолуганского (из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов).

"В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирование", - уточняется в сообщении.

Напомним, 21 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.

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