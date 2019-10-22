 Двое бойцов получили ранения, один - боевое травмирование в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Павлополя (из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР), а также вблизи Новотроицкого (из ручных противотанковых гранатометов), Новоселовки (из СПГ и крупнокалиберных пулеметов) и Водяного (из минометов калибра 82 мм).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили семь обстрелов наших позиций: неподалеку от Золотого (из стрелкового оружия), Пивденного (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), трижды - у Зайцево (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), дважды - в районе Новолуганского (из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов).
"В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирование", - уточняется в сообщении.
Напомним, 21 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;
2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
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Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так:
https://www.depo.ua/…/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevi…
У чим різниця?
Що таке «боевое травмированиє» ? Тікав і підвернув ногу?
Є чіткі означення у польовій медицині.
Вперше з часів Дебальцівської трагедії втрати ЗСУ у війні на Донбасі перевищили втрати бойовиків самопроголошених терористичних псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР"
Згідно з офіційними даними, втрати українських силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну у період з 1 по 16 жовтня склали 14 бійців. За той самий період згідно з даними координатора групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, бандформування "Л-ДНР" втратили вбитими лише 9 бойовиків. Для порівняння: за весь вересень 2019 ми втратили 13 захисників, а сепаратисти - 24 бойовика.
Таким чином стала реальністю ситуація, яка ще донедавна здавалася фантастичною - на шостому році війни за одиницю часу втрати України у війні на Донбасі перевищили втрати терористів. Востаннє подібна тенденція спостерігалась в січні-лютому 2015 року, під час боїв за Дебальцеве. Але тоді йшла гаряча фаза війни, і мало місце повноцінне збройне зіткнення української та російської армій. Зараз же війна на Донбасі перебуває у стані перманентного "режиму тиші".
Depo.ua вирішив розібратись - як так сталося, і з'ясувати: це початок неприємної тенденції, чи проста випадковість.
Перше, що приходить в голову в контексті цієї проблеми - що бійцям ЗСУ заборонили відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Раніше ми писали, що 5 червня на переговорах у Мінську голова української делегації у Тристоронній контрактній групі Леонід Кучма висловив пропозицію не відкривати вогонь у відповідь на обстріли ворога, і деякий час подібна заборона навіть негласно діяла на передовій, допоки це не призвело до трагедії і не викликало великий суспільний резонанс.
Після того випадку президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України все ж таки відповідатимуть жорстко на обстріли у районі проведення Операції Об'єднаних сил, опосередковано визнавши що до цього вони такої можливості не мали.
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Але це було у червні. Що стосується жовтня, то наші джерела в командній ланці ООС стверджують, що письмової заборони немає, але останнім часом дуже багато командирів на місцях приймають рішення не відкривати вогонь у відповідь, тому що потім командиру доводиться виконувати купу паперової роботи, включно з письмовим обґрунтуванням причини відкриття вогню і витраченим боєкомплектом. Дехто з них іронічно називає ******* Збройні сили України абревіатурою УПА (Українська паперова армія) і з ностальгією згадує 2014 рік, коли з цим все було набагато простіше. Себто, командирів на місцях загнали в такі умови, що відкривати вогонь у відповідь виходить собі дорожче.
Також наші джерела повідомляють, що зі зміною верховного головнокомандувача змінився й підхід до фіксації втрат. Якщо за часів Порошенка завищувались втрати бойовиків (хто слідкував за щоденними зведеннями прес-центру штабу ООС, той мав звернути увагу на абзац "За даними розвідки, втрати бойовиків за останню добу склали…", який зник зі зведень невдовзі після зміни влади в країні), то при Зеленському навпаки - намагаються занижувати втрати українських бійців......
Як би там не було, а така тенденція (коли наші втрати більші, за втрати бойовиків) сама по собі є явищем негативним, тому що підриває моральний дух українських військовослужбовців. А цей моральний дух останнім часом і без того є не надто високим. За інформацією наших джерел в ЗСУ, в армії станом на сьогодні практично відсутній елемент патріотичного виховання, внаслідок чого армія поступово перетворюється на співтовариство заробітчан.
Так недовго відкотитись до стану березня 2014 року, коли кадрові військові відмовлялись виконувати бойові накази і прямим текстом заявляли, що вони йшли в армію служити, а не воювати. А якщо додати до цього ще й хронічне недоукомплектування військових частин особовим складом, то стає зовсім сумно.
А за последний период период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг капитуляции по кремлёвской "формуле Шайнмайера": потери ВСУ - 7 «200», 18 «300», враги -оккупанты РФ - 2 «200», 13 «300».
И по словам эксперта, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает даже эту ужасную статистику потерь. Тем более, что в сводках пресс-центра штаба ООС последнее время перестали появляться потери противника.
Ну лучшего подарка для нашего лютого врага кремлёвских фашистов оккупантов своей капитуляцией под видом мира но на условиях кремля. Перемирием и получается что больше одностороннем. Преступным приказом о отступление отводом наших войск с закреплённых позиций ....и не пожелаешь...Складывается впечатление о планомерном преступном уничтожении ВСУ нашей продажной антиукраинской властью ЗЕбилов -капитулянтов.