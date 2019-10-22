 Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Тейлор должен объяснить события, которые произошли после того, как Трамп 25 июля разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стал причиной расследования.
Демократы в Конгрессе планируют услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины. О том, что Тейлор имеет такую информацию, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Тогда Палата представителей США обнародовала переписку американских дипломатов и советника президента Зеленского Андрея Ермака.
В разговоре участвовал и Уильям Тейлор. Он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.
з рашкою зрівнювали ?
Ты недоволен судебной реформой Петра Порошенко?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
Он недоволен судебной реформой Великого По'
Где-то рядом его пост...
Из того, что мне известно о проходящих слушаниях Уильяма Тейлора в Конгрессе.
Тейлор оправдал все ожидания, и на сегодня нанес наибольшую пробоину в Титанике Трампа.
Тейлор под присягой подтвердил главное: Трамп поставил условие Украине - военная помощь в 400 млн долл будет разморожена в обмен на "расследование" своего политического конкурента - Джо Байдена!
Многие конгрессмены, которые немало повидали и не новички в политике, переживают бурю эмоций.
Будем на связи.
Олег Пономарь, https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2749813.html
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Там клован сьогодні в Японії. Що він там натворить?