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 Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгресса США по делу об импичменте Трампа

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор прибыл в здание Конгресса, где он, как ожидается, в течение нескольких часов будет давать показания за закрытыми дверями трем комиссиям в рамках инициированного демократами расследование, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Тейлор должен объяснить события, которые произошли после того, как Трамп 25 июля разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стал причиной расследования.

Демократы в Конгрессе планируют услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины. О том, что Тейлор имеет такую ​​информацию, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Тогда Палата представителей США обнародовала переписку американских дипломатов и советника президента Зеленского Андрея Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заставлял дипломатов помогать переговорам Джулиани с представителями украинской власти, - Сондленд

В разговоре участвовал и Уильям Тейлор. Он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Также читайте: Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович

Источник: https://censor.net.ua/n3155317
 
   
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Блазень бідоносець. Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгресса США по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 2671 Чекаємо повідомлень з Іпонії.
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А нічого було Трампу шашні з Монікою Зелінські крутити. Попереджали ж його, що кабаки і баби доведуть його до імпічменту 😕
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А він не приховував,що він блезень,коли обирали!
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Хорошо бы погнали старого дегенерата, самодура и эпатажного клоуна, превращающего институт демократии, выстраданный столетиями, в филиал пукинского гавна. Неужели в огромной стране с отлаженной системой противовесов и стойкой демократической институцией, не найдется управы на этого прорасейского идиота?!
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А шампусик попить,слабо?Перекрашивайся,лахта-КККлановцьі вам ближе по менталу."Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании Байдена"
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Кому отказывать в помощи? "Режиму" Зеленсого? Ну это же смешно. 95 квартал правит 30 миллионной страной. Помощь группе клоунов, "правящей" от имени Коломойский & компани?
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Зеля, позвони Трампу и узнай, как его дела, как здоровье...
Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгресса США по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 4629
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Судя по всему, Уолкера допрашивали без пристрастия. Иголки под ногти не загоняли. Уксус пить не заставляли, и яйца кипятком не поливали. Думаю, Тейлор не мазохист и не любит, когда по яйцам течёт кипяток. Поэтому, - безумием окажется оказание военной помощи Украине, а Трамп окажется воплощением божественной сущности в современном мире.


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судя по всему, ви здивовані, що Волкера не мордували.
з рашкою зрівнювали ?
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Кгли Конгрес США допитує Тейлора 3 години, то стає зрозумілим, що ми із своїм судочинством пробили дно.
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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены экс-президента Петра Порошенко.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
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Уявіть ваш стан після зміни цієї влади. Підете до хору мотузки та мила?
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Высший антикоррупционный суд создавал Порошенко.
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Розповідай казочки про минуле, але це нікого не цікавить. Думай про свою сумну долю зрадника.
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Думай про свою сумну долю порохобота.
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Добре, але я на нього не працюю. Думай про себе, бо твій час закінчується.
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Тобі нічого не побачити, бо ти сліпий зебіл.
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Так ви однинакові, тому "арАгумент" для вас не відрізняється.
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потому что у порохоботов ОДНА на всех методичка.
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