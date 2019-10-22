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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1733) Матиос Анатолий (596)

 Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы. ДОКУМЕНТ

Экс-заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос уволен с военной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Матиос.

Он отметил: "Я уже писал 2 сентября - "у царя Соломона (на иврите Шломо) был перстень с надписью - И ЭТО ПРОЙДЕТ!
Я всегда по жизни и в своей карьере об этом ппомнил и буду помнить дальнейшем!) "

Получил вот такой приказ министра, с такой милой формулировкой "в связи с проведением организационных мероприятий" :))

А министр наверное (и не только он) никогда не слышал ни о царе Шломо, ни о его перстне, ни о надписе на кольце!)

Наверное услышат!)"

Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы 01
Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3155315
 
   
 Топ комментарии
 
Пора тепловізору до югка і лєрочки англійську мову штудіювати?
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"..своеi , знаешь.." - і після цього мені дорікати незнанням української мови? Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы - Цензор.НЕТ 8981
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ти шановний,i мови своеi держави не знаешь,що тобi,до iх англiйськоi?
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Пора тепловізору до югка і лєрочки англійську мову штудіювати?
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ти шановний,i мови своеi держави не знаешь,що тобi,до iх англiйськоi?
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"..своеi , знаешь.." - і після цього мені дорікати незнанням української мови? Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы - Цензор.НЕТ 8981
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Я не лікбез для неуків.. Дядечко Гугл навчить.. Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы - Цензор.НЕТ 9468
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ну правильно,паляниця,в нете ты напишешь правильно,вот произношения не услышать,а жаль
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а вообще кацапа легко вычислить в,даже если он и говорить по украински,на моей памяти даже жтвя и разговаривая по украниски,никто из них не смог прознести два слова,это паляниця и iжачок
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Да не переживай они столько украли что их внукам еще останется да и схемы еще работе бабло будет капать регулярно а вот про посадки весной забудь Зе продолжение ПЕ только возраст другой и стиль немного шоуменовский
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его же сказал зеля посадят?)))) или у матиоса есть волшебная папочка на зе?
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об этом памятав и помнить дальнейшем!) Источник: https://censor.net.ua/n3155315
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це по-яковські?
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Из майданной шобли ?
А ви з якої шобли ?
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Ну звільнили, то звільнили.
Питати будемо з нових.
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Тепер нехай одягає форму і йде но Окружну колядувать. Бо жити треба.
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А он не под следствием хотя бы за 51 бригаду и за отжим бизнеса и за многое другое. Твари ушли твари пришли, министр вы бы ему еще персональный вертолет как у министра апк подарили.
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оооо тот вертолет ,как оказалось,полезная вещь,пилота правда жалко
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чому злодіїв-мародерів замість тюрми відпускають і звільняють?
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для белого шума, чтобы прикрыть приход "новейших" кадров от бандюков и коррупционеров.
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на этом леприконсе клейма негде ставить, а с правом ношения увольняют....зе-шож ты тваришь??)))
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Да, так воровать и так брехать как сам петя-параша брехать больше этот "герой мультфильмов" не будет. Отбрехал своё...шокладное брехло - на выход, камера ждёт.
Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы - Цензор.НЕТ 3294
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Чуєш іван, а ти дврак ! Впісюєшся від Порошенаа як і решта зебілья?
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Пока вижу что дурак - ты, научись грамоте, потом пиши.
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