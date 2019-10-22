 Орбан и Путин настраивали Трампа против Украины, - американские СМИ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Путин и Орбан способствовали обиде Трампа на Украину", - утверждает в заголовке Washington Post.
Газета, ссылаясь на "действующих и бывших должностных лиц США", сообщает читателям, что "попытки президента Трампа давить на Украину для получения информации, которую он мог использовать против политических соперников, осуществлялись в то время, как региональные соперники страны, включая российского президента Владимира Путина, подталкивали его неприязненное видение".
"Роль, которую сыграли Путин и Орбан, ... описал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, когда давал на прошлой неделе за закрытыми дверями показания расследованию в Палате представителей в рамках процедур импичмента", - пишет Washington Post.
Согласно его показаниям "разговоры Трампа с Путиным и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и другими усилили его восприятие Украины как безнадежно коррумпированной страны, которая также, как кажется, по мнению Трампа пыталась повредить ему на выборах в США 2016 года".
New York Times тоже вынесла эту тему на главную страницу.
"Трамп в беседе с Орбаном 13 мая услышал жесткие обвинения в адрес Украины, в то время как его частный юрист давил на новое правительство в Киеве, чтобы получить компромат на демократов", - пишет газета.
"Подозрительный взгляд Трампа на Украину сформировали обстоятельства для событий, которые привели к началу расследования против него с целью импичмента", - приходят к выводу авторы New York Times.
New York Times также рассказывает, что "визит в Вашингтон Орбана, которого считают автократом, который ограничил демократию, вызвал острые споры в Белом доме. Джон Болтон, тогдашний советник президента по национальной безопасности, и Фиона Хилл, которая тогда руководила вопросами политики в отношении Евразии и России, выступали против приглашения венгерского руководителя в Белый дом. Но обошел исполняющий обязанности главы аппарата президента Мик Малвейни, который поддерживал эту встречу".
"Результатом было то, что в критический момент украинской саги Трамп сел в Белом доме с европейским лидером, который имеет жестко негативное отношение по Украине, которое усилило те взгляды, которые он (Трамп) слышал от от своего частного юриста Рудольфа Джулиани, а также неоднократно в течение месяцев и лет - от президента России Владимира Путина", - пишет New York Times.
На этой теме также сосредотачивается американское агентство Associated Press, которое утверждает в заголовке: "Трамп считал Украину противником, а не союзником, говорят свидетели".
"Президент, по словам лиц, которые осведомлены с показаниями в рамках расследования в Палате представителей по импичменту, считает именно восточноевропейскую союзницу, а не Россию ответственной за вмешательство в выборы 2016 года, которое расследовал специальный прокурор Роберт Мюллер", - говорится в статье Associated Press.
Агентство напоминает, что такие оценки президента США отвергают представители американских спецслужб, которые отрицают многие однопартийцы Трампа - республиканцы, и такие взгляды противоречат внешней политике США, но они совпадают со взглядами президента России Владимира Путина и российского союзника в регионе, венгерского руководителя Виктора Орбана.
"Посол США в ЕС Гордон Сондленд, специальный посланник Курт Волкер и другой свидетель рассказывали, что Трамп с подозрением смотрел на Украину, хотя Америка давно поддерживала эту молодую демократию", - пишет Associated Press, указывая, что это подтверждают другие источники.
"Несколько свидетелей сказали, что Украина стремилась, по мнению Трампа, разрушить его президентство", - пишет агентство.
конспіролухи біснуються)
Следующий Презедент США Байден
https://interfax.com.ua/news/political/615279.html
В той час як нова влада України намагається всіляко уникати підняттю в міжнародних відносинах теми Криму, щоб не дратувати державу-агресора і умовити Путіна стати на шлях замирення та деескалації на Донбасі, в самій недонаддержаві вбачають в цьому слабкість київського режиму, і вживають різноманітні заходи щодо легітимізації анексії, зазначають Патріоти України.
Так заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зробив чергову провокаційну заяву з цього приводи. Заступник Лаврова оголосив, що визнання російського суверенітету над Кримом з боку України може стати основою для вирішення спору про морські кордони. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, передає прес-служба МЗС РФ.
За його словами, переговори між країнами щодо встановлення морського кордону, розмежування Азово-Керченсьої та Чорноморської акваторії можливі за умови відсутності невирішеного спору, який стосується суверенітету або інших прав на материкову або острівну територію.
"Якщо посилання на дану процедуру означає готовність української влади визнати суверенітет Росії над Кримським півостровом, це, звичайно, могло б стати хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між нашими країнами", - зазначив Руденко.
Він також підкреслив, що статус і режим Азовського моря визначено Договором про співпрацю, згідно з яким море і Керченська протока є внутрішніми водами обох країн.
Не верю , что "гетьман" случайно подьіграл Путину , похоже на лубянскую многоходовочку , против Украиньі.
Так оно и было при Порошенко. Петя подыгрывал Клинтоше