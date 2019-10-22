 Гончарук по телефону обсудил с премьер-министром Польши Моравецким автомобильные грузовые перевозки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Украины обратился к главе польского правительства с просьбой как можно скорее назначить председателя польской части украинского-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В ходе беседы Гончарук также поднял следующий вопрос международных грузовых перевозок.

"Недостаток разрешений со стороны Республики Польша на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок создает проблемы для тысяч украинцев, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений", - сказал украинский премьер.

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Главы украинского и польского правительств подробно обсудили вызовы, стоящие в контексте этой ситуации, и согласовали, что решение этой проблемы в конце октября будут искать министры инфраструктуры обоих государств во время встречи украинской-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Моравецкий отметил важность проведения реформ и пообещал дальнейшую поддержку Украины Польшей на пути ее развития.

Гончарук подчеркнул важность двусторонних стратегических отношений Украины и Республики Польша и пригласил главу польского правительства посетить Киев с официальным визитом.

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