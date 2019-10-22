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 Политика Украины, Экономика
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Все про:перевозки (349) Польша (4945) Моравецкий Матеуш (47) Гончарук_Алексей (191)

 Гончарук по телефону обсудил с премьер-министром Польши Моравецким автомобильные грузовые перевозки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецким.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Украины обратился к главе польского правительства с просьбой как можно скорее назначить председателя польской части украинского-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В ходе беседы Гончарук также поднял следующий вопрос международных грузовых перевозок.

"Недостаток разрешений со стороны Республики Польша на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок создает проблемы для тысяч украинцев, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений", - сказал украинский премьер.

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Главы украинского и польского правительств подробно обсудили вызовы, стоящие в контексте этой ситуации, и согласовали, что решение этой проблемы в конце октября будут искать министры инфраструктуры обоих государств во время встречи украинской-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Моравецкий отметил важность проведения реформ и пообещал дальнейшую поддержку Украины Польшей на пути ее развития.

Гончарук подчеркнул важность двусторонних стратегических отношений Украины и Республики Польша и пригласил главу польского правительства посетить Киев с официальным визитом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155312
 
 
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а что случилось??? раньше ж ездили,теперь *рехформу* надо? Юзик голодает?
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Гончарук уже и с с премьер-министром Польши заигрывает шалунишка...
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А по версии Игоря Валерьича он дебил или нет ?
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Ну поговорил и?нихера ж не решил.что комментировать?пздц достижение.рост на 40проц.ВВП с этими сидорами нам обеспечено.
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или гоев,да какая разница нам,*жить становится краше и веселей*
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