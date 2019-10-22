 Онлайн медиа и социальные сети перехватили лидерство у телевидения по популярности в Украине, - исследование USAID. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты ежегодного опроса "Отношение населения к СМИ и потребления различных типов медиа в 2019 году." были представлены сегодня на пресс-конференции.

Опрос показал, что 68% респондентов используют социальные сети для получения новостей - рост с 53% в прошлом году; а популярность и охват аудитории телеканалами снизились до 66% по сравнению с 77% в прошлом году. Эти данные подтверждают, что традиционные медиа неустанно трансформируются в цифру - также является глобальным трендом в медиа индустрии.

В 2019 году украинцы стали намного меньше доверять СМИ - как показывает исследование USAID-Internews "Потребление медиа", доверие ко всем традиционным медиа упала в среднем на 11%, по сравнению с 2018. Доверие колеблется между 19% к общенациональной прессе, 22% к местным радио и 49% к общенациональным телеканалам - в то время как общенациональным интернет медиа доверяют 51% респондентов - наибольший показатель этого года.

"Мы изучаем общенациональное отношение населения к СМИ в Украине с 2012 года. Как мы видим по результатам нынешнего опроса, рост роли интернета и цифровых медиа меняет способ потребления новостей и информации в Украине. Из-за распространения дезинформации в интернете и трудности с ее выявлением, важно, чтобы качественная, объективная журналистика была доступна там, где люди узнают новости" - заявила во время презентации директор Internews в Украине Джиллиан МакКормак.

Видео с ключевыми результатами исследования:

Исследование было выполнено социологической компанией InMind по заказу международной неприбыльной организации Internews, что реализует "контекстно-медийную программу в Украине" при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Основная цель исследования - изучить привычки украинцев, касающиеся потребления медиа, а также их доверие к медиа, оценить уровень медиаграмотности и осведомленность населения по внедрению реформ в Украине. В июне-июле этого года представители InMind опросили 4056 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,5%.

Опрос показал, что от 2015 году доля украинских интернет-пользователей выросло на 14%: теперь онлайн присутствуют 85% украинский.

Около 80% читателей и зрителей говорят, что они осведомлены о заказных материалах в СМИ, также известные как "джинса". Респонденты также отмечают, что они умеют отличать такие материалы. Так, с 74% тех, кто знают о существовании "джинсы", 68% говорят (самооценка), что знают, как отличить заказной материал - это на 12% больше, чем тот же показатель прошлого года.

Однако воспитание критического мышления у взрослых остается важным шагом к созданию большей устойчивости к дезинформации. В рамках нынешнего опроса, респонденты в разных регионах Украины прошли тест на медиаграмотность, а само тестирование на их реальную способность отличить настоящие новости от дезинформации. Результаты этого теста показали, что только 11% респондентов смогли правильно определить разницу между настоящей и ложной информацией среди трех представленных новостей, тогда как в среднем 10% не смогли даже попробовать ответить. Две трети респондентов смогли правильно определить лишь один из трех вариантов.

Наконец, опрос также показал, что, по мнению респондентов, объемы информирования о реформах, уменьшились - такие материалы становятся менее заметными в информационном пространстве. Хотя осведомленность граждан о прогрессе реформирования страны остается важным фактором поддержки дальнейшего демократического развития. Аналитики отмечают, что освещение двух избирательных кампаний преобладало над другими темами в течение 2019 По сравнению с прошлым годом, осведомленность граждан о реформах в энергетическом секторе выросла с 31% до 34%, в то время как показатели по медицинской реформы упали с 71% до 55%, а по пенсионной реформе - с 61% до 48%.