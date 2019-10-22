 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат от фракции ЕС Нина Южанина, информирует Цензор.НЕТ.
Судя по декларации госпожи Пидласой, в 2018 году она получала доходы и как предприниматель, и как советник министра экономического развития и торговли Украины. На сайте МЭРТа указано, что советником министра она была назначена в декабре 2017 года.
Какой же предпринимательской дияльнистью параллельно занимался этот человек? С учетом ее функций в МЭРТе - освещение позиции министерства при общении с представителями СМИ и на публичных мероприятиях - догадаться не сложно. По КВЭД 63 это "Предоставление информационных услуг", разрешено только для плательщиков единого налога третьей группы.
Фактически в 2018 году госпожа Пидласа была и ФОПОм, и работником министерства", - пишет Южанина.
При этом нардеп отмечает, что законом это не запрещено, поскольку работников патронатных служб, к которым относятся советники министров, вывели из-под действия Закона Украины "О государственной службе" еще в 2016 году. То есть все ограничения, которые распространяются на государственных служащих, в том числе занятия предпринимательской деятельностью, таких работников не касаются.
А вот моральная сторона дела вызывает вопросы, считает Южанина.
"Один из них - относительно интересной связи между работой в пользу разработчиков ПО для кассовых аппаратов и законотворческой деятельностью народного депутата - уже озвучил мой коллега Борислав Береза.
Другое: как можно было, несмотря на этот факт, декларировать намерение преодоления схемы, участником которой была сама?Не преодолевать, поскольку оба закона направлены не на разрушение подобных схем, а на устранение с пути большого бизнеса мелких предпринимателей с помощью фискализации последних, а именно декларировать намерение!", - отмечает депутат.
По мнению Южаниной, брать деньги от структуры, которая разрабатывает РРО, "пусть даже брать деньги в прошлом - это конфликт интересов".
"Власть начала искать уплату налогов не с того конца - лучше сделать все возможное, чтобы большие налогоплательщики не покидали страну, а приближенные к власти олигархи не получали льгот", - подчеркнула нардеп.
Ви всьо врєті. Все Божа роса! Так, зебіле?
22.10.2019, 18:43 • 186 • 0
Законы про РРО были только началом. Сигнальной ракетой к наступлению на бизнес. И вот теперь откровенный социализм, подогретый абсолютной некомпетентностью и жаждой простых популярных решений, окончательно поглотил "зеленый принтер" депутатов Верховной Рады. Речь пойдет об очередных налоговых инициативах "слуг народа", заложенных в рекомендациях Кабинету Министров по доработке бюджета на 2020 год. (Постанова ВРУ 2000П от 18.10.2019)
Итак, что день грядущий нам готовит:
1. Упрощённая система ожидаемо, но окончательно и бесповоротно уничтожается. Депутаты предлагают законодательно обязать единщиков платить земельный налог.
2. Земельные сюрпризы не ограничиваются одними единщиками. Тут же предлагают провести очередную индексацию цены на землю, что при отсутствии рынка земли ведет исключительно к повышению суммы налога и все.
Плюс - отменить льготы горнодобывающей отрасли на разработку полезных копален, что, наверно, в фантазиях депутатов должно ударить по олигархам, но на самом деле нет. Потому как льгота на разработку объективно вызвана исключительно высокими затратами в начале разработки месторождения без гарантированного результата в конце. Потому как вы не знаете, покроют ли ваши инвестиции (затраты) доходы от разработки.
Ну, и бонусом - отмена льгот для всех на линии разграничения, что значит только одно - внезапное налоговое бремя там, где во дворе война и бизнес не зарабатывает, но выживает, а инвестиционная привлекательность прифронтовых районов просто летит в пропасть.
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3. Криптовалюты.
Привет "майнерам" и прочим фантам блокчейнов и расчётов будущего. Ваша относительно спокойная жизнь - закончилась. Рынком криптовалют государство заниматься не будет, а вот налоги приедтся платить. С учётом тенденций - заоблачные.
Что это даст? Для правоохранителей - отдельный бонус в теперь уже официальной погоне за майнерами. Для бюджета - чистый минус. Почему? Потому что даже сегодня из-за отсутствия рынка обналичивать или расчитываться криптовалютами выгодно не в Украине.
Хотя в итоге заработок (как и в случае с заробитчанами) работает на экономику страны, потому как "живые" деньги майнеры тратят уже здесь. А теперь, когда это будет несколько усложнено, сколько валюты (уже реальной) останется "там"? И где тут плюсы для экономики страны - непонятно.
4. Налог на дивиденды по акциям и корпоративным правам.
Существующих 5% "слуги народа" предлагают поднять до общей ставки - 18% (в три с копейками раза). Можно много писать, но если кратко - это конец неродившегося фондового рынка с одной стороны, и честного учета прибыли и выплат бенефициарам - с другой.
В итоге, дешевле будет вывести дивиденды через схемы оптимизации (при условии малого количества бенефициаров предприятия) или просто отказаться от дивидентов в принципе (для предприятия с большим количеством бенефициаров). А инвестиционный климат страны на фоне этой нормы плавно катиться ко дну. Потому как такие ставки налога на дивиденды ну никак не стимулируют вкладывать. Совсем.
5. Экспортеры зерновых и техничных культур утратят свою «нулевую» ставку по НДС при экспорте.
Даже комментировать нечего. Говорите, основной товар на экспорт был сельхозпродукция? Аграрная страна? Поддержка своего сельхоз производителя? Забудьте. Навсегда.
6. "Зелёная энергетика" тоже не осталась без внимания.
Налоговую льготу по НДС при ввозе комплектующих солнечных и ветряных электростанций предлагают убрать. Безусловно сильный и такой нужный для энергетической и экологической безопасности шаг, который моментально делает ее неконкурентоспособной, инвестиции непривлекательными, а продукт - безусловно дорогим.
7. Таможенные пошлины предлагают поднять. Все. До максимальных ставок, принятых в ЕС.
Обратите внимание на выборочную гармонизацию - не дифференцировать, не согласовать - а просто взять максимальные ставки и ввести. Что за этим последует, если абсолютное большинство импорта - это товары, которые мы не производим от слова совсем. Безусловное удорожание всего с безусловным стимулирование контрабанды - это точно те результаты, которые нужны экономике именно сейчас?
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8. Введение единого сбора на все въезжающие автомобили с иностранной регистрацией массой до 3,5 тонн. Одновременный привет "евробляхерам" и надеждам на массовый туризм в украинские Карпаты. Это действительно ноу-хау нашего "принтера", потому как нигде подобного сбора не существует.
Сейчас (и это ключевое в едином налоге) в платежи по единому налогу автоматически включены все налоги, кроме НДС. Именно поэтому выгодно платить процент от оборота (или фиксированную ставку для одной-двух групп). Ты не ведешь учет доходов/расходов, не администрируешь другие налоги - соответственно, в совокупности твои затраты меньше. Заплатил - и спи спокойно.
Если принять введение земельного налога, то это сразу тянет не только дополнительные затраты как на администрирование налога (отчеты, уплата и т. д.), но ставит под сомнение обоснованность нахождения на упрощенке. В таком раскладе гораздо дешевле перейти на общую систему с полным налоговым учётом и в конце концов по итогу года показать государству средний палец. Потому как затрат у теперешних единщиков, у кого есть земельные участки, будет всегда больше доходов. Да, уйти в тень так просто не выйдет, если земельный участок уже официально оформлен, но и тут гибкий образованный ум обязательно найдёт способы оптимизации.
Что в итоге? Упрощённая система де-факто уничтожена и дискредитирована, жизнь ФОПам бесповоротно усложнена, ведение бизнеса дорожает за счёт дополнительных затрат на администрирование налогов, а бюджеты всех уровней начинают глобально терять. Согласитесь - гениальное решение.
Можно и дальше до бесконечности разбирать каждое налоговое предложение. Тут и принуждение таки к уплате налога на недвижимость граждан, и спорное перераспределение газобычи, и отмена всех налоговых льгот без разбирательства, и задекларированный прямым текстом курс на фискализацию и усиление налогового контроля. И все ведёт только к одному - уничтожению малого и среднего бизнеса, затруднению экономического роста и безусловному ухудшению инвестиционного климата и привлекательности страны.
И ладно бы выбитые налоги шли на развитие, на реформы и на будущее. Но, нет. Мы видим увеличение расходов на себя любимых (на законотворческую деятельность, содержание аппарата и освещение работы через "Голос Украины") на 237 млн грн; неудержимый рост "социальных" стандартов, где и увеличение размера помощи на рождение ребенка, и финансирование проекта "Солисты Украины" (серьезно?); и бесконечные, но размытые в процедуре и непредсказуемые в результаты программы поддержки молодёжи и прочий безусловно популистический социализм. Откровенно левого толка.
А значит, нас будут больше доить, чтобы больше проедать. И это втройне печально. Потому что это безусловный и бесповоротный путь в никуда.
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Петр АНДРЮЩЕНКО
Мародеры и совсем чуть чуть мародеришка.
Чуть чуть не считается...
брысь под лавку порохоботка))))
Ожидаем немало пiдлостей в ближайшее время.
Как ты лодку назовешь ...
1 ч. ·
- Если вы хотите в чем-нибудь по-настоящему разобраться, обсуждать нужно не эффекты, а принципы (построения этого чего-то).
Я давно сказал, что итоги правления Зеленского определит второй и третий состав его команды.
Назначение Сивохо главным специалистом по реинтеграции Донбасса в каком-то смысле стало кульминацией первого принципа назначения:
- кумовского.
«Кумовья» в ближайшее политическое время (до годовщины правления) развалят все, что смогут (ходят тёмные слухи, что в министерстве обороны, например, третий месяц не подписывают ключевые платёжные документы), зимние платежки за коммунальные добьют электорат и по факту констатации провала «креативной команды», придёт время чистки и замены.
На кого же будет осуществлена эта замена?..
Вы удивитесь и обрадуетесь.
На старые, добрые лица.
Например, на Юлию Владимировну в качестве премьера.
Второй принцип назначения вернётся к логике олигархического баланса, традиционного со времён Кучмы....
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2793657384031657
https://www.depo.ua/ukr/war/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevishchili-vtrati-boyovikiv-l-dnr-201910221049019?fbclid=IwAR0tsK2g_qs51yHYQnhA3Bo_AHVDDatHK7kVHs72CU3DDelsZa7vLtW18ro
9 ч. ·
1. Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;
2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
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Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так
Подонок, я вот открыл первую попавшуюся сводку погибших защитников Украины и она полностью перечеркнула все твое никчемное вранье.
Но нет, на порохоботских площадках печатают мнения из ФБ этой профуры, слушают её и аплодируют...
Как только квоты выбраны для ввоза в ЕС, так цена уменьшается независимо от сезона .
Мразь.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
Справи у них кепські. Може нас ще пронесе і не доведеться їсти власних дітей.