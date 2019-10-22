 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат от фракции ЕС Нина Южанина, информирует Цензор.НЕТ.

Судя по декларации госпожи Пидласой, в 2018 году она получала доходы и как предприниматель, и как советник министра экономического развития и торговли Украины. На сайте МЭРТа указано, что советником министра она была назначена в декабре 2017 года.

Какой же предпринимательской дияльнистью параллельно занимался этот человек? С учетом ее функций в МЭРТе - освещение позиции министерства при общении с представителями СМИ и на публичных мероприятиях - догадаться не сложно. По КВЭД 63 это "Предоставление информационных услуг", разрешено только для плательщиков единого налога третьей группы.

Фактически в 2018 году госпожа Пидласа была и ФОПОм, и работником министерства", - пишет Южанина.

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При этом нардеп отмечает, что законом это не запрещено, поскольку работников патронатных служб, к которым относятся советники министров, вывели из-под действия Закона Украины "О государственной службе" еще в 2016 году. То есть все ограничения, которые распространяются на государственных служащих, в том числе занятия предпринимательской деятельностью, таких работников не касаются.

А вот моральная сторона дела вызывает вопросы, считает Южанина.

"Один из них - относительно интересной связи между работой в пользу разработчиков ПО для кассовых аппаратов и законотворческой деятельностью народного депутата - уже озвучил мой коллега Борислав Береза.

Другое: как можно было, несмотря на этот факт, декларировать намерение преодоления схемы, участником которой была сама?Не преодолевать, поскольку оба закона направлены не на разрушение подобных схем, а на устранение с пути большого бизнеса мелких предпринимателей с помощью фискализации последних, а именно декларировать намерение!", - отмечает депутат.

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По мнению Южаниной, брать деньги от структуры, которая разрабатывает РРО, "пусть даже брать деньги в прошлом - это конфликт интересов".

"Власть начала искать уплату налогов не с того конца - лучше сделать все возможное, чтобы большие налогоплательщики не покидали страну, а приближенные к власти олигархи не получали льгот", - подчеркнула нардеп.