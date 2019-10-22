EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1915  68
Все про:единый налог (47) налоги (2700) Южанина (99) Пидласа Роксолана (2)

 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина

Одна из авторов законопроектов про РРО и кэшбек Роксолана Пидласа в прошлом совмещала деятельность ФОПа 3 группы с работой в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат от фракции ЕС Нина Южанина, информирует Цензор.НЕТ.

Судя по декларации госпожи Пидласой, в 2018 году она получала доходы и как предприниматель, и как советник министра экономического развития и торговли Украины. На сайте МЭРТа указано, что советником министра она была назначена в декабре 2017 года.

Какой же предпринимательской дияльнистью параллельно занимался этот человек? С учетом ее функций в МЭРТе - освещение позиции министерства при общении с представителями СМИ и на публичных мероприятиях - догадаться не сложно. По КВЭД 63 это "Предоставление информационных услуг", разрешено только для плательщиков единого налога третьей группы.

Фактически в 2018 году госпожа Пидласа была и ФОПОм, и работником министерства", - пишет Южанина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев

При этом нардеп отмечает, что законом это не запрещено, поскольку работников патронатных служб, к которым относятся советники министров, вывели из-под действия Закона Украины "О государственной службе" еще в 2016 году. То есть все ограничения, которые распространяются на государственных служащих, в том числе занятия предпринимательской деятельностью, таких работников не касаются.

А вот моральная сторона дела вызывает вопросы, считает Южанина.

"Один из них - относительно интересной связи между работой в пользу разработчиков ПО для кассовых аппаратов и законотворческой деятельностью народного депутата - уже озвучил мой коллега Борислав Береза.

Другое: как можно было, несмотря на этот факт, декларировать намерение преодоления схемы, участником которой была сама?Не преодолевать, поскольку оба закона направлены не на разрушение подобных схем, а на устранение с пути большого бизнеса мелких предпринимателей с помощью фискализации последних, а именно декларировать намерение!", - отмечает депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк

По мнению Южаниной, брать деньги от структуры, которая разрабатывает РРО, "пусть даже брать деньги в прошлом - это конфликт интересов".

"Власть начала искать уплату налогов не с того конца - лучше сделать все возможное, чтобы большие налогоплательщики не покидали страну, а приближенные к власти олигархи не получали льгот", - подчеркнула нардеп.

Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина 01Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина 02

Источник: https://censor.net.ua/n3155307
 
   
 Топ комментарии
 
Божа роса! Божа роса!
Ви всьо врєті. Все Божа роса! Так, зебіле?
 показать весь комментарий
 
Зебилы неисправимы. Унтерменши просто какие-то
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну не южаніній про це триндіти.. У пані южаніної- всі шафи забиті скелетами.. Сиділо б вже мовчки..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Божа роса! Божа роса!
Ви всьо врєті. Все Божа роса! Так, зебіле?
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы неисправимы. Унтерменши просто какие-то
 показать весь комментарий
 
 
Их только слегка.. "подлечили" с 1933 по 1945 год, но увы не всех ..печалька... хотя злые языки увтерждают, что многие из тех кого "лечили" фактические не лечились, а в силу особенностей ментальности данной нации...цифра завышена в 3-4 раза по минимуму.... то все приписки "в лечении"... Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 1554
 показать весь комментарий
 
 
Не суди всіх по собі. В мене номер серії АЕ..
 показать весь комментарий
 
 
Лёня, у тебя больше всех лайков, но в топ под статьёй тебя "цензор" не ставит. Понимаешь, шо я имею ввиду?
 показать весь комментарий
 
Та якось байдуже.. Я розумію де я перебуваю..
 показать весь комментарий
 
 
"Зеленый принтер" спешит порадовать нас новыми налоговыми сюрпризами
22.10.2019, 18:43 • 186 • 0

Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 9668
Законы про РРО были только началом. Сигнальной ракетой к наступлению на бизнес. И вот теперь откровенный социализм, подогретый абсолютной некомпетентностью и жаждой простых популярных решений, окончательно поглотил "зеленый принтер" депутатов Верховной Рады. Речь пойдет об очередных налоговых инициативах "слуг народа", заложенных в рекомендациях Кабинету Министров по доработке бюджета на 2020 год. (Постанова ВРУ 2000П от 18.10.2019)
Итак, что день грядущий нам готовит:
1. Упрощённая система ожидаемо, но окончательно и бесповоротно уничтожается. Депутаты предлагают законодательно обязать единщиков платить земельный налог.
Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 9668
2. Земельные сюрпризы не ограничиваются одними единщиками. Тут же предлагают провести очередную индексацию цены на землю, что при отсутствии рынка земли ведет исключительно к повышению суммы налога и все.
Плюс - отменить льготы горнодобывающей отрасли на разработку полезных копален, что, наверно, в фантазиях депутатов должно ударить по олигархам, но на самом деле нет. Потому как льгота на разработку объективно вызвана исключительно высокими затратами в начале разработки месторождения без гарантированного результата в конце. Потому как вы не знаете, покроют ли ваши инвестиции (затраты) доходы от разработки.
Ну, и бонусом - отмена льгот для всех на линии разграничения, что значит только одно - внезапное налоговое бремя там, где во дворе война и бизнес не зарабатывает, но выживает, а инвестиционная привлекательность прифронтовых районов просто летит в пропасть.
Читайте также: Налоговая амнистия для януковичей: какое спецдекларирование подготовил "зеленый принтер"
3. Криптовалюты.
Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 9668
Привет "майнерам" и прочим фантам блокчейнов и расчётов будущего. Ваша относительно спокойная жизнь - закончилась. Рынком криптовалют государство заниматься не будет, а вот налоги приедтся платить. С учётом тенденций - заоблачные.
Что это даст? Для правоохранителей - отдельный бонус в теперь уже официальной погоне за майнерами. Для бюджета - чистый минус. Почему? Потому что даже сегодня из-за отсутствия рынка обналичивать или расчитываться криптовалютами выгодно не в Украине.
Хотя в итоге заработок (как и в случае с заробитчанами) работает на экономику страны, потому как "живые" деньги майнеры тратят уже здесь. А теперь, когда это будет несколько усложнено, сколько валюты (уже реальной) останется "там"? И где тут плюсы для экономики страны - непонятно.
4. Налог на дивиденды по акциям и корпоративным правам.
Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 9668
Существующих 5% "слуги народа" предлагают поднять до общей ставки - 18% (в три с копейками раза). Можно много писать, но если кратко - это конец неродившегося фондового рынка с одной стороны, и честного учета прибыли и выплат бенефициарам - с другой.
В итоге, дешевле будет вывести дивиденды через схемы оптимизации (при условии малого количества бенефициаров предприятия) или просто отказаться от дивидентов в принципе (для предприятия с большим количеством бенефициаров). А инвестиционный климат страны на фоне этой нормы плавно катиться ко дну. Потому как такие ставки налога на дивиденды ну никак не стимулируют вкладывать. Совсем.
5. Экспортеры зерновых и техничных культур утратят свою «нулевую» ставку по НДС при экспорте.
Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 9668
Даже комментировать нечего. Говорите, основной товар на экспорт был сельхозпродукция? Аграрная страна? Поддержка своего сельхоз производителя? Забудьте. Навсегда.
6. "Зелёная энергетика" тоже не осталась без внимания.
Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 9668
Налоговую льготу по НДС при ввозе комплектующих солнечных и ветряных электростанций предлагают убрать. Безусловно сильный и такой нужный для энергетической и экологической безопасности шаг, который моментально делает ее неконкурентоспособной, инвестиции непривлекательными, а продукт - безусловно дорогим.
7. Таможенные пошлины предлагают поднять. Все. До максимальных ставок, принятых в ЕС.
Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 9668
Обратите внимание на выборочную гармонизацию - не дифференцировать, не согласовать - а просто взять максимальные ставки и ввести. Что за этим последует, если абсолютное большинство импорта - это товары, которые мы не производим от слова совсем. Безусловное удорожание всего с безусловным стимулирование контрабанды - это точно те результаты, которые нужны экономике именно сейчас?
Читайте также: Ода Ахметову: Зеленский отдает Донбасс старому хозяину
8. Введение единого сбора на все въезжающие автомобили с иностранной регистрацией массой до 3,5 тонн. Одновременный привет "евробляхерам" и надеждам на массовый туризм в украинские Карпаты. Это действительно ноу-хау нашего "принтера", потому как нигде подобного сбора не существует.
Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 9668
Сейчас (и это ключевое в едином налоге) в платежи по единому налогу автоматически включены все налоги, кроме НДС. Именно поэтому выгодно платить процент от оборота (или фиксированную ставку для одной-двух групп). Ты не ведешь учет доходов/расходов, не администрируешь другие налоги - соответственно, в совокупности твои затраты меньше. Заплатил - и спи спокойно.
Если принять введение земельного налога, то это сразу тянет не только дополнительные затраты как на администрирование налога (отчеты, уплата и т. д.), но ставит под сомнение обоснованность нахождения на упрощенке. В таком раскладе гораздо дешевле перейти на общую систему с полным налоговым учётом и в конце концов по итогу года показать государству средний палец. Потому как затрат у теперешних единщиков, у кого есть земельные участки, будет всегда больше доходов. Да, уйти в тень так просто не выйдет, если земельный участок уже официально оформлен, но и тут гибкий образованный ум обязательно найдёт способы оптимизации.
Что в итоге? Упрощённая система де-факто уничтожена и дискредитирована, жизнь ФОПам бесповоротно усложнена, ведение бизнеса дорожает за счёт дополнительных затрат на администрирование налогов, а бюджеты всех уровней начинают глобально терять. Согласитесь - гениальное решение.
Можно и дальше до бесконечности разбирать каждое налоговое предложение. Тут и принуждение таки к уплате налога на недвижимость граждан, и спорное перераспределение газобычи, и отмена всех налоговых льгот без разбирательства, и задекларированный прямым текстом курс на фискализацию и усиление налогового контроля. И все ведёт только к одному - уничтожению малого и среднего бизнеса, затруднению экономического роста и безусловному ухудшению инвестиционного климата и привлекательности страны.
И ладно бы выбитые налоги шли на развитие, на реформы и на будущее. Но, нет. Мы видим увеличение расходов на себя любимых (на законотворческую деятельность, содержание аппарата и освещение работы через "Голос Украины") на 237 млн грн; неудержимый рост "социальных" стандартов, где и увеличение размера помощи на рождение ребенка, и финансирование проекта "Солисты Украины" (серьезно?); и бесконечные, но размытые в процедуре и непредсказуемые в результаты программы поддержки молодёжи и прочий безусловно популистический социализм. Откровенно левого толка.
А значит, нас будут больше доить, чтобы больше проедать. И это втройне печально. Потому что это безусловный и бесповоротный путь в никуда.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube

Петр АНДРЮЩЕНКО
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Короче мы мародеры , но могла и она воровать . **** , в какой стране я живу .
 показать весь комментарий
 
 
Да да.
Мародеры и совсем чуть чуть мародеришка.
Чуть чуть не считается...
 показать весь комментарий
 
 
в чем только не замешана сама Южанина!!!!!))))))))))))) Не ей кого-то судить )))
 показать весь комментарий
 
 
скорей всего да.. нарид ей это так просто не простит, кто то подставил её конкретно выложив про неё инфу Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 4166
 показать весь комментарий
 
Я цю дуру вже бачив на ток шоу, ви реально зебіли якщо її вибрали.
 показать весь комментарий
 
 
баба которая насосала на мерс будет нас учить родину любить ))))
брысь под лавку порохоботка)))) Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 764 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 764 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 764
 показать весь комментарий
 
 
Южанина, если она участвовала в схемах, то чего ваш луценко её не посадил? Где бнять потрошиное НАБУ было? ГПЮ, СБУ, ГБР, МВД были? Все знают, что она мошенница и афериска, плутовка и воровка, но она не сидит? Как так?
 показать весь комментарий
 
 
тогда придется пецю сажать - но низя - он же бох 9%
 показать весь комментарий
 
 
А в тебе є звинувачення проти Порошенка? Чи ти просто шавка портновська?
 показать весь комментарий
 
 
Не 9%, а уже 7%, скоро будет 5%, а потом 3% - жопа. Кстати уже встречал кремлёвских говно-троллей здесь которые за потроха топят. Представляешь сколько эта мразь наворовала, если она свою фабрику тролей держит, ещё и кремлёвских нанимает?
 показать весь комментарий
 
Песиковая Южанина в шоке. У них так не принято, если уж участвуешь частным предпринимателем в схемах, то придя к власти надо развивать их с утроенной силой и грести под себя наличман. Как сама Южанина, у которой в декларации 2 дома, 2 земельных участка, 2 квартиры, 3 машины, около 400 тыс в валюте и миллион гривен вкладов.
 показать весь комментарий
 
 
она все это насосала в поте лица - т.е. губ и дряблого тела
 показать весь комментарий
 
 
далеко брать не надо картошка при мародере и при *молодых реформаторах* вкус тоже но цена очееень другая
 показать весь комментарий
 
открою секрет кроме Волыни,урожай картошки всегда был не очень,это если без нитратов.
 показать весь комментарий
 
Видно что ты картошку никогда не сажал, а просиживал весну и лето на диване.
 показать весь комментарий
 
да кстати ещё один момент,так долар не 28,у нас так всеглда,доллар упал цены выросли,доллар поднялся,ну святое же дело цены поднять надо
 показать весь комментарий
 
или это проклятый Порошенко,урожай картошки уменьшил и именно в этом году? от 7 гривен до 18??? да это ему и приснится не могло,пока не вылезло 73 процента откровенных дебилов
 показать весь комментарий
 
А глубже копнуть, в следующих папередников. Как там цены на картошку были и вкус?
 показать весь комментарий
 
вкус тот же ,цена намного меньше,или поспоришь?
 показать весь комментарий
 
Пiдла-са -- и этим всё сказано!
Ожидаем немало пiдлостей в ближайшее время.
Как ты лодку назовешь ...
 показать весь комментарий
 
Оставшиеся 4,5 года пи.деца тоже на папередников валить будете?
 показать весь комментарий
 
Візьміть її солісткою в хор вірьовки! Достойна кандидатура!
 показать весь комментарий
 
ниночка, схемами фопов пользовались и пользуется вся страна. люди фопы открывают что бы обналичивать деньги и на этом немного зарабатывать
 показать весь комментарий
 
Алексей Арестович
1 ч. ·

- Если вы хотите в чем-нибудь по-настоящему разобраться, обсуждать нужно не эффекты, а принципы (построения этого чего-то).
Я давно сказал, что итоги правления Зеленского определит второй и третий состав его команды.
Назначение Сивохо главным специалистом по реинтеграции Донбасса в каком-то смысле стало кульминацией первого принципа назначения:
- кумовского.
«Кумовья» в ближайшее политическое время (до годовщины правления) развалят все, что смогут (ходят тёмные слухи, что в министерстве обороны, например, третий месяц не подписывают ключевые платёжные документы), зимние платежки за коммунальные добьют электорат и по факту констатации провала «креативной команды», придёт время чистки и замены.
На кого же будет осуществлена эта замена?..
Вы удивитесь и обрадуетесь.
На старые, добрые лица.
Например, на Юлию Владимировну в качестве премьера.
Второй принцип назначения вернётся к логике олигархического баланса, традиционного со времён Кучмы....
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2793657384031657
 показать весь комментарий
 
 
Ещё ж и фамилия соотвествует... Пидласа.. по фото видно что пожизненный недотрах, вот и решила поглумится над всем народом
 показать весь комментарий
 
После "British American Tobacco" ещё одна компания намерена остановить своё производство: Один из крупнейших производителей сигарет в Украине, компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн. грн. Компания JTI Украина только акцизного налога, в 2018 году, заплатила на сумму 8,35 млрд. грн.
Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 4846

 показать весь комментарий
 
 
І хто ж його займе? Кацапи. То це для них шлях розчищають?
 показать весь комментарий
 
 
А самим работать нельзя? Или те, или другие, так чья у нас страна?
 показать весь комментарий
 
В эконом блоке собирают одних проходимцев таких как Пидласа или Петрусь всегда рвутся к корыту.
 показать весь комментарий
 
Вперше з часів Дебальцівської трагедії втрати ЗСУ у війні на Донбасі перевищили втрати бойовиків самопроголошених терористичних псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР"

https://www.depo.ua/ukr/war/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevishchili-vtrati-boyovikiv-l-dnr-201910221049019?fbclid=IwAR0tsK2g_qs51yHYQnhA3Bo_AHVDDatHK7kVHs72CU3DDelsZa7vLtW18ro

 показать весь комментарий
 
Алексей Арестович
9 ч. ·

1. Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;

2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
---
Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так
 показать весь комментарий
 
 
Гнида, как же хорошо врать и за это бонусы в виде лайков получать, да?
Подонок, я вот открыл первую попавшуюся сводку погибших защитников Украины и она полностью перечеркнула все твое никчемное вранье.
 показать весь комментарий
 
Уж хто бы мычал про эту Пидласу, но только не южанина... На которую коррупционных подозрений уже некуда вешать.
Но нет, на порохоботских площадках печатают мнения из ФБ этой профуры, слушают её и аплодируют...
 показать весь комментарий
 
 
Юнанина сама много чего *****.ла. Все воруют у народа. Слава пете.
 показать весь комментарий
 
Петя уже давно не у руля.. то что сейчас в стране бардак не слыханных масшабов так это слава твоему клоуну зеленскому
 показать весь комментарий
 
А про дотации косюкам все молчат. Никто не хочет отменить млрд гривен дотаций, чтобы курятину не было выгодно вывозить в ЕС, и тогда цена для украинцев уменьшится.
Как только квоты выбраны для ввоза в ЕС, так цена уменьшается независимо от сезона .
 показать весь комментарий
 
 
Ипальник у этой Пидлой и Ласой ещё тот - никакими очками не исправишь.
Мразь.
 показать весь комментарий
 
секта 9% люто вылизывает зады папу и партейке пес Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556
 показать весь комментарий
 
И жаба все больше продолжает давить. Кормушка - все дальше и дальше.
 показать весь комментарий
 
Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены экс-президента Петра Порошенко.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
 показать весь комментарий
 
Зверніть увагу Ботам, з ботоферми "Зє!Люді" немає чого заперечити по суті, тому вони відразу переходять до обсирання особистості.
Справи у них кепські. Може нас ще пронесе і не доведеться їсти власних дітей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх