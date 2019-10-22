 Мы требуем от РФ немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины, - МИД

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.
В заявлении отмечается: "Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 отдельно отметило отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса.
Подчеркиваем, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением. Все причастные к удержанию С.Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения С.Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.
Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины С.Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины".
Не успели опустеть бокалы с шампанским, налитые по поводу закачки газа в Турецкий поток. Не утихли радостные крики о том как х...хлам очередной капец и не видать им транзита. Как неожиданно наступило время вернуть все взад.
Турецкий поток (вторая нитка) должна была доставлять газ в Европу с юга через Болгарию. Но после сегодняшней встречи говорящей лошади с министром иностранных дел Болгарии, стало известно, что Болгария сможет достроить свою часть трубы только к концу 2020 (но это не точно, потому что может быть и середина 2021). А это значит, что даже при окончании строительства Северного потока -2 в срок, Россия не сможет без украинского транзита.
А вишенкой на торте может стать завтрашняя встреча Эрдогана с крысой, в которой они будут делить Сирию в обмен на первую нитку потока для внутреннего рынка Турции. Если не договорятся (а такая возможность совсем не нулевая, потому что Германия выступает за зону безопасности, где Турция будет двигаться дальше по территории Сирии), то положение Газпрома станет совсем тяжелым. И при самом оптимистичном варианте, к переговорам в нормандском формате, Украина подойдёт с полной рукой козырей.
Загнанная в угол крыса, не только успела поиграть мускулами, рассмешивших всех очередной ракетой, которая и не должна была стрелять, но и побежала к президенту Франции и канцлеру Германии обсуждать встречу в нормандском формате и ситуацию в Сирии, клянча поддержать идею создание зоны безопасности с участием России.
Вторая половина осени будет жаркой.Борис Леонидович Сорока
Що ми маємо віддати за цих ?
Може ЗЕлю подаруємо ?
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Готовы отвести войска, капитулировать и перейти под протекторат любимой РФ!
.............................................................................................................................Команда ЗЕ!
На строительство Северного потока.