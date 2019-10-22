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 Политика Украины
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Все про:МИД (5167) Асеев (15)

 Мы требуем от РФ немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" российской оккупационной власти в Донецке по лишения свободы гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева на 15 лет за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

В заявлении отмечается: "Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 отдельно отметило отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса.

Подчеркиваем, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением. Все причастные к удержанию С.Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения С.Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины С.Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины".

Также читайте: Наемники РФ "приговорили" украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Источник: https://censor.net.ua/n3155305
 
 
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Найдите еще одного Цемаха придурки! Вам говорили что РФ с легкостью снова наберет новых заложников.
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Ага, щас Баканов организует, побыстрому...
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вообще-то Асеева арестовали еще 2 июня 2017-го года ... шо вы верзете?
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Какая нах разница когда? Факт в том, что все равно они будут их набирать, или набирали, это НЕ ВАЖНО. Дело в том, на кого их будут менять и при каких условиях.
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Требовать там бесполезно, а вот арестовать допустим Мертвечука и обменять вполне реально.
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Штепу им отдайте взамен, раз ничего не можете с ней сделать. Она там будет самая красивая...
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Кто такой этот Асеев, не он ли работал на СМИ так называемой "ДНР"?
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Готовы обменять на свыню , ахметова , медвейчука . тчк .
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Зеленского с Богданом и Сивохой забыл.
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На тебя нельзя обидеться, можно только посочувствовать...
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ПОРА СПУСКАТЬ ГАЗ
Не успели опустеть бокалы с шампанским, налитые по поводу закачки газа в Турецкий поток. Не утихли радостные крики о том как х...хлам очередной капец и не видать им транзита. Как неожиданно наступило время вернуть все взад.
Турецкий поток (вторая нитка) должна была доставлять газ в Европу с юга через Болгарию. Но после сегодняшней встречи говорящей лошади с министром иностранных дел Болгарии, стало известно, что Болгария сможет достроить свою часть трубы только к концу 2020 (но это не точно, потому что может быть и середина 2021). А это значит, что даже при окончании строительства Северного потока -2 в срок, Россия не сможет без украинского транзита.
А вишенкой на торте может стать завтрашняя встреча Эрдогана с крысой, в которой они будут делить Сирию в обмен на первую нитку потока для внутреннего рынка Турции. Если не договорятся (а такая возможность совсем не нулевая, потому что Германия выступает за зону безопасности, где Турция будет двигаться дальше по территории Сирии), то положение Газпрома станет совсем тяжелым. И при самом оптимистичном варианте, к переговорам в нормандском формате, Украина подойдёт с полной рукой козырей.
Загнанная в угол крыса, не только успела поиграть мускулами, рассмешивших всех очередной ракетой, которая и не должна была стрелять, но и побежала к президенту Франции и канцлеру Германии обсуждать встречу в нормандском формате и ситуацию в Сирии, клянча поддержать идею создание зоны безопасности с участием России.
Вторая половина осени будет жаркой.Борис Леонидович Сорока
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Кремль уже заявил, что встречи в нормандском формате не будет. Да это было ясно всем у кого есть мозги, с самого начала этой примирительной возни.
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***** скаже настамнєт, звертайтесь до лугандону.
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Одних відпускають, інших хапають.
Що ми маємо віддати за цих ?
Може ЗЕлю подаруємо ?
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Мы требуем от РФ немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины, - МИД

=============
Готовы отвести войска, капитулировать и перейти под протекторат любимой РФ!
.............................................................................................................................Команда ЗЕ!
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Зелебобиков можем отдавать.
На строительство Северного потока.
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