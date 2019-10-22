 Мы требуем от РФ немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины, - МИД

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

В заявлении отмечается: "Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 отдельно отметило отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса.

Подчеркиваем, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением. Все причастные к удержанию С.Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения С.Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины С.Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины".

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