 Минрегион инициировал инвентаризацию всех долгостроев в Украине и разработку законопроекта об их достройке, - Бабак

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время общения с инвесторами недостроенных домов в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Она отметила, что существующие проблемы начались с тех пор, когда было принято законодательство, позволившее строить за деньги людей жилые дома с нулевой стадии.

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"Каждый из вас столкнулся с той или иной проблемой: спрос на жилье не формировался должным образом, кризис в отрасли, мошенничество с выдачей разрешений на строительство на уровне органов местного самоуправления. Хочу вас заверить, что разработанный проект закона "О защите прав пострадавших физических лиц - вкладчиков в строительство многоквартирных жилых домов" не имеет поддержки как у меня, так и у специалистов Министерства. Поэтому мы начинаем работу над новым законопроектом и создаем рабочую группу, в которую приглашаем вас. Первое заседание состоится 1 ноября", - сообщила Алена Бабак.

Для того, чтобы работа была конструктивной, министр предложила инвесторам определиться с представителями, которые примут участие в начальном обсуждении концепции закона, который должен урегулировать вопрос "долгостроев". Также в рабочую группу будут приглашены представители Киевской городской государственной администрации, профильных ассоциаций, специалисты и эксперты.

Кроме того, Алена Бабак отметила, что Министерство выступит с инициативой инвентаризации всех таких проблемных объектов по всей Украине. Для этого на областные государственные администрации будут направлены поручения собрать всю актуальную информацию.

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"Когда у нас будет картина в разрезе областей, тогда организуем отдельное совещание с представителями регионов. Но я думаю, что на примере киевских "долгостроев" можно будет разработать стандартные подходы к решению этой проблемы для всей Украины", - отметила Алена Бабак.