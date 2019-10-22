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 Еврокомиссия официально предложила принять Хорватию в Шенгенскую зону

Европейская комиссия официально рекомендовала присоединения Хорватии к числу стран-членов Шенгенской зоны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

Еврокомиссия считает, которая по результатам процесса шенгенской оценки, начатого в 2016 году, Хорватия приняла необходимые меры для обеспечения выполнения необходимых условий для полного применения шенгенским правилам и стандартам.

Отмечается, что Хорватии нужно будет продолжать работать над выполнением всех текущих действий, в частности управление ее внешними границами, чтобы обеспечить выполнение этих условий и в дальнейшем.

Комиссия также сегодня подтвердила, что Хорватия продолжает выполнять обязательства, связанные с шенгенскими правилами, которые она взяла на себя в рамках переговоров о присоединении.

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"Я благодарен Хорватии за ее усилия и настойчивость выполнить все необходимые условия для присоединения к Шенгену. Только благодаря объединению и стоя вместе мы можем обеспечить сильную Шенгенскую зону. Совместное достижения Шенгена должно быть нашей общей целью. Вот почему я верю, что государства- члены принимать правильные шаги для того, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгена ", - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Еврокомиссия предложила Совету ЕС обсудить эту рекомендацию с целью интеграции Хорватии в Шенгенскую зону в соответствии с Актом о присоединении 2011 года.

Шенгенская зона - самая большая зона свободных путешествий в мире, пока включает 22 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения), а также 4 ассоциированные страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

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Источник: https://censor.net.ua/n3155301
 
 
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Еврокомиссия официально предложила принять Хорватию в Шенгенскую зону

С некоторых пор это сомнительная привелегия. Еврокомиссия официально предложила принять Хорватию в Шенгенскую зону - Цензор.НЕТ 3563
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Везет же людям.
А у нас горе деятели не могут родить соглашение о снижении визы до 35 евро.
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дякуючи Майдану, который предал Порошенко.
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А что ты скажеш по поводу сивохи в вашей зебыдло команде? Рыга и любителя янукоовоща?
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Сивоха самая лучшая кандидатура, он сегодня это доказал в серой зоне, куда Петя бался даже заходить.
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Я и не пойду воевать, когда главнокомандующий клоун пророссийский. А может ты пойдешь?
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Сивоха как раз нормально - он уроженец Донецка, его там знают. Кому как не ему заниматься этими вопросами.
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не только ж Майдан предал, еще ж тебе в штани навалял
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Та скоріше б ..задовбали ці кордони словенсько - хорватські
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Нє, ну виглядає класно! Не лєнка зєлєнська в Японії як даунша.
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Вкотре за сьогодні аж мову з рота вивалив
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Приблизтельно так нужно интегрироваться в ЕС, а не лупиться лбом в закрытую дверь, как это делал Порошенко. Что бы тебя приглашали, а не шарахались как от больного идиота.
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