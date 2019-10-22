 Еврокомиссия официально предложила принять Хорватию в Шенгенскую зону

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

Еврокомиссия считает, которая по результатам процесса шенгенской оценки, начатого в 2016 году, Хорватия приняла необходимые меры для обеспечения выполнения необходимых условий для полного применения шенгенским правилам и стандартам.

Отмечается, что Хорватии нужно будет продолжать работать над выполнением всех текущих действий, в частности управление ее внешними границами, чтобы обеспечить выполнение этих условий и в дальнейшем.

Комиссия также сегодня подтвердила, что Хорватия продолжает выполнять обязательства, связанные с шенгенскими правилами, которые она взяла на себя в рамках переговоров о присоединении.

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"Я благодарен Хорватии за ее усилия и настойчивость выполнить все необходимые условия для присоединения к Шенгену. Только благодаря объединению и стоя вместе мы можем обеспечить сильную Шенгенскую зону. Совместное достижения Шенгена должно быть нашей общей целью. Вот почему я верю, что государства- члены принимать правильные шаги для того, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгена ", - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Еврокомиссия предложила Совету ЕС обсудить эту рекомендацию с целью интеграции Хорватии в Шенгенскую зону в соответствии с Актом о присоединении 2011 года.

Шенгенская зона - самая большая зона свободных путешествий в мире, пока включает 22 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения), а также 4 ассоциированные страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

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