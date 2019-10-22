 Налоговая милиция и ГБР ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали ткани с занижением таможенной стоимости

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.5 ст. 191 УК Украины установлена группа лиц, которые по заказу клиентов и для собственного использования закупали ткань за пределами таможенной территории Украины (Молдова, Туркменистан, Китай, Литва) и в дальнейшем переправляли ее на территории Украины с
подменой номенклатуры и с занижением таможенной стоимости.
Заказчиками этих услуг выступали владельцы торговых сетей по Украине, а также физические лица-предприниматели, которые осуществляют торговлю готовой продукцией под брендовой торговой маркой.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном и складском помещениях, из незаконного оборота изъято почти 1,6 млн. грн., черновые записи, электронные ключи для перечисления денежных средств, печати предприятий-нерезидентов, хозяйственные документы подконтрольных фигурантам предприятий и физических лиц-предпринимателей и компьютерную технику.
Следственные действия продолжаются.