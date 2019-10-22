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 Происшествия, Общество
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Все про:Бойко (852) Ефремов (1539) Лисичанск (122) водоснабжение (450) Казанский Денис (145)

 ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский

Большая часть суммы задолженности в 170 млн ЛКСП "Лисичанскводоканал" перед ООО "Луганское энергетическое объединение" - это безнадежные долги заводов-банкротов, разграбленных "крепкими хозяйственниками" из окружения экс-регионалов Ефремова и Бойко.

Об этом пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Копились долги еще с 2000-х, а теперь от заводов-должников, типа Лисичанской ТЭЦ, РТИ и "Лиссоды", остались только развалины, и спрашивать фактически не с кого. В итоге сотня миллионов просто легла мертвым грузом на плечи простых горожан", - поясняет он.

Казанский отмечает, что в итоге погашать долг придется либо жителям Лисичанска, либо "нам всем".

"Когда я пишу, что регионалы разграбили и разорили Донбасс - это не в переносном смысле. Это буквально. И пример Лисичанска как раз наглядно это показывает. В прошлом это был мощнейший промышленный центр. Теперь почти все заводы разнесли под фундамент. И сделали это не "солдаты НАТО" и не "бандеровцы", а местные, свои. Заводов не осталось, а долги остались. И заплатить их должны лохи", - резюмирует блогер.

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Напомним, в Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения.

ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155295
 
   
 Топ комментарии
 
так все равно эти обитатели-жители голосуют за бойко. Пусть сидят без воды.
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Совершенно верно. Бойко там все развалил, включая заводы, крепкий хозяйственник. А эти дебилы ватные за него голосовали.
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Вопрос: а за кого в Лисичанске голосовали? За Бойко и его партейку. Упс.Як незручно вийшло.
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Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет!
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И что вы им сделаете, Ефремову и Бойко? Хотя знаю, в зад поцелуете...
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так все равно эти обитатели-жители голосуют за бойко. Пусть сидят без воды.
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Совершенно верно. Бойко там все развалил, включая заводы, крепкий хозяйственник. А эти дебилы ватные за него голосовали.
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Вопрос: а за кого в Лисичанске голосовали? За Бойко и его партейку. Упс.Як незручно вийшло.
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Так же Бойко у нас неприкосаемая гнида а Ефремов кум кумы свыни .
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Нічого собі Єфрємов кум твоєї куми.
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За какие то 170 миллионов гривень перекрыть всему горду и своим избирателям воду. Да у Бойка личный самолет в несколько раз дороже стоит. Продай падло самолет и дай людям воду. За счет народа хочет свои проблемы решить. Люди же платят исправно и за воду и за свет.
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Хочу видеть результат голосования по Лисичанску. Те, кто голосует за жоппоблок с Бойко и Ефремовым - пускай за них и платят.
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Та нормально, они в Лисичанске все равно за бойко проголосуют, даже если он их детей в рабство здаст или расстреляет!
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Бойко же им каждый день рассказывает что воду у них забрали солдаты НАТО и выпили биндеры.
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Панове, я читал и плакал. ЧИТАЛ И ПЛАКАЛ! ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 8082

P.S. Интересно, а каком процент жителей Лисичанска, проголосовавший за потомственных козаков Рабиновича и Юхана Бойко в когорту коих входит и комсомольский вожак Ворошиловградской области при СССР Сашка Ефремов, и каков процент проголосовавших за фигляра без диплома клоуна и его партейку "халдей урода"? ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 4069
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За Зелю они голосовали и за СН.
Хватит уже бойкать.
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Порошенко победил там в 14 году, внезапно, Старый зольдат..не сойди с ума от этой информации ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 6200
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Рукописи не горят. А информация в интернете тем более. "Безводный городок" проголосовал на выборах в Раду " ЗАжопу" -44.7% за "Слугу" - 32,4% за Опа на Блок -5,5% за Шария - 5%, за ЕС Петро-3,1% Батькивщина 1,8% Ляшко - 1,5% "Голос" 1,5% По мажоритарке с результатом 29% победил раздававший населению сахар ( об этом много писали) представитель банды проходимцев Шахова. Ну и июземенка на торте Бойко выходец из этого городка работал там деректором НПЗ, а его зять, некто Дунаев ( в первой десятке ОПЗЖопы, депутат Рады) бывший мэр этого городка.. Ну вот такой получается расклад на поверку...
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В Лисичанске очень много сепаров , они до сих пор мечтают о Параше . Когда спросишь где могилы ваших предков , угрюмо молчат . Голодомор дал свои корни .
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Так там багато сєпарів,тільки питання,ти там був?
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Бойко и Рабинович поетому и рвался так к власти и к корыту чтобы решить свои личные финансовые проблемы за счет бюджета Украины. Ето уже закономерность, что как олигарха отрезают от бюджета его бизнес весь рассыпается в пух и прах. Все потому что никакие они не бизнесмены а обычное ворье ворующее из бюджета деньги и отмывают их через свои устаревшие и неконкурентоспособные заводы.
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Казанский - махровый порохобот, к словам которого нужно относиться с сомнением и перепроверять прежде чем им доверять.
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А чомусь про дунаєва з тієї ж шобли "за жиддя", ніхто не згадав. Абідно, да! У більшості лисичан, походу, мозок роз"їло шкідливими викидами з тих заводів, які потім кумири лисичан - риги, на металобрухт вирізали. Деградуючє, вимираючє завдяки ригам, місто.
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Голосували за ригів - тепер пийте мочу. (майже головний Москаль України)
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Казанский, а Егорку Фирсова знаешь? да знаешь..это такой же как и ты , но пошустрее тебя ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 377 воины за Украину,*****..что один, что второй ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 3529
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" долги еще с 2000-х "

але гараж, а ничего срок исковой давности 3 года?
через 3 года даже в суд не можно подать о взыскании
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так и не посаженный ефремка и не винуватый совсем бойка..
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На дамбасі ЧП, бо ті люди обирали роками єфремова, бойка, януковища і т.д.
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Кацапи також вибирають ***** який вде рік поспіль. Хто їм доктор?
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так ведь кацапня не люди. это равносильно тому, что тараканы выбирают кто будет наполнять и когда будут вывозить мусорный контейнер.
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Ну 73% для мене вже як кацапня, дегенерати яким подобається горіла хата палала....
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это про пестню о самозашкваре лучшей пьяной свиножабы сатановской?
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Пока боек - ефремовых и их окружение будут считать "людьми", - будут ЧП,проблемы,аварии и откровенные диверсии в Украине.
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т.н. бойка это особь щироукраинской реформаторской национальности брохман?
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Уверен, 90% местных голосовали именно за этих ублюдков. Так что расплачиваются только за свою тупость.
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Выбираю первый вариант, пусть плотют жители лисичанска. Ну или пусть гудок услышит бамбас и заплотит
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Целому городу отключили воду, знакомая ситуация. Я плачу и у меня нет долгов, но сижу без воды, это как? Какое мне дело до какого то завода.
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Рыги конечно твари и то что пишет Казанский правда. У меня мать работала на РТИ. Но надо на вещи смотреть позитивно. Лисичанск был перенасыщен заводами. В 70-е, по Северскому Донцу плыла разноцветная пена с заводов и люди в ней купались. Белые грибы не росли, только маслята из съедобных, а сейчас растут. Заводы, шахты закрылись, работать негде, но воздух чище.
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Я впевнений, що третина того населення голосувала зо бойка і ко...
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