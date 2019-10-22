 ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский

Об этом пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Копились долги еще с 2000-х, а теперь от заводов-должников, типа Лисичанской ТЭЦ, РТИ и "Лиссоды", остались только развалины, и спрашивать фактически не с кого. В итоге сотня миллионов просто легла мертвым грузом на плечи простых горожан", - поясняет он.

Казанский отмечает, что в итоге погашать долг придется либо жителям Лисичанска, либо "нам всем".

"Когда я пишу, что регионалы разграбили и разорили Донбасс - это не в переносном смысле. Это буквально. И пример Лисичанска как раз наглядно это показывает. В прошлом это был мощнейший промышленный центр. Теперь почти все заводы разнесли под фундамент. И сделали это не "солдаты НАТО" и не "бандеровцы", а местные, свои. Заводов не осталось, а долги остались. И заплатить их должны лохи", - резюмирует блогер.

Читайте также: Около 80 тысяч жителей Луганщины уже три дня остаются без воды из-за долгов за электроэнергию, - ГСЧС

Напомним, в Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения.