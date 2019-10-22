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 Политика Украины
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Все про:полиграф (38) Слуга народа (366) Кравчук Евгения (2)

 Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук

Руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это на своей странице в сети Facebook сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

"Наша позиция четкая. Руководство фракции встретится с депутатами от нашей партии, которые входят в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию. Это первоочередный шаг. Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами. Мы должны понимать, возможно ли корректное использование такого оборудования в этой ситуации", - отметила она.

Ранее, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию от том, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

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Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155291
 
 
 Топ комментарии
 
Шоу продолжается, все правильно, а о чем еще говорить?
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Что не придумаеш, что бы не считать себя идиотом, голосовавшим за клоуна во время войны.
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))))))))))))))))))))) порохоботи, уйміться вже, бо наріт вже почав щось підозрювати
Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5793
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А чего ОПЗЖопу не пускают через полиграф. Там Киву бы спросили чем он занимается в Раде.
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Шоу продолжается, все правильно, а о чем еще говорить?
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Ripoux contre ripoux (продажные против продажных) Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3167
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Главное не результат, главное - процесс! Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 82
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Не-не, я думаю здесь как раз за результат. Это не перед гражданами исполнять. Тут свои дела. Тут внутрипартийных смутьянов будут за ребро вешать.
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Заодно народ процессом от дурных мыслей отвлекать.
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Полиграфи-шмалиграфи...Пакет на голову и во всем признается!
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ой вей, так этот полиграф со шмалиграфом тоже из наших??? скажите пажалуста...кто б подумал...
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а если он сам пакет на голову наденет вам? Или вас за шо?
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Вы знаете новость, Адам, на каждого гражданина, даже партийного, давит атмосферный столб весом двести четырнадцать кило!
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это ж 13 с лишним пудов на гражданина! Втрое больше на антилопу гну. И вдесятеро на ЗЕбу...
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при пете такого беспредела не было заплатили 30 тыс и можно месяц в раду не ходить.
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))))))))))))))))))))) порохоботи, уйміться вже, бо наріт вже почав щось підозрювати
Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5793
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Что не придумаеш, что бы не считать себя идиотом, голосовавшим за клоуна во время войны.
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Ну, логично, сначала прикосновенность депутатов проверят на, хе-хе, добровольцах. А там можно и кого хошь на цугундер отправлять. А в ответ на обвинения в сведении счетов, всегда можно сказать: мы и своих не пожалели. Опять же, Зе-фракция ровнее в стойле стоять будет. Сплошной профит!
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В топку их! Народ жаждет отмщения! Для меня это индикатор- если закроют их или хотя бы мандаты заберут, значит все будет ок!
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Не сомневаюсь, шо зе-полиграфисты смогут убедить нянь, фотографов и прочих тамад(ов), как правильно любить зе на полиграфе. Победителю будет присвоено звание "Зельоный Полиграф Полиграфыч". Или шарикоф-зельоный. Успехов, зебилы!)
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а шо такое? забрехались не по делу? или наоборот в себя приходить стали?
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Полиграф довольо просто обмануть тем, кто привык все время врать.
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Полиграф для зебилов- не решение проблемы. Нормальный человек сказав, что 2 х 2 = 5 соврёт и спалится, а зебил на тот же вопрос ответит правду (2 х 2 = 5) и пройдёт. Перед можливим проходженням поліграфа депутатів СН викличуть для пояснень, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5088
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