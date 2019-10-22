 "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
Отмечается, что государственная компания ищет потенциальные компании, которые могут выйти на украинскую железную дорогу и разрабатывает необходимые для введения частной тяги законопроекты.
"Сегодня уже не стоит вопрос: "Быть или не быть частной тяге?". Сейчас нужно решать, какую частную тягу мы хотим видеть на рынке, кто должен быть перевозчиком. Нужно определить круг потенциальных игроков на этом рынке и то, какие законодательные акты для этого необходимо принять", - сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.
В "Укрзализныце" провели совещание с компаниями, которые готовы принять участие в пилотном проекте по внедрению частной тяги. Некоторые из них сообщили, что готовы осуществлять перевозки, на отдельных участках Приднепровской железной дороги длиной 250 километров.
Что за вопрос?Конечно быть.Поставил на дрезину кассовый аппарат и вперед "грачевать".
Укрзалізниця -монополист,надо это исправить.
Буду подрабатывать частным извозом.
"Частная тяга" в авиации привела к созданию уродца "МАУ". На ж-д вслед за "частной тягой" появятся частные вагоны с платным туалетом: