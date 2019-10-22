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 Общество, Здоровье
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Все про:воздух (69) загрязнение (123) Супрун Ульяна (597)

 Супрун рассказала как уберечься от грязного воздуха

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что уровень загрязнения воздуха мог повыситься из-за промышленных выбросов СО, сжигания сухих листьев и резких перепадов дневных-ночных температур.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Усугубляет ситуацию и повышение уровня угарного газа (СО) из-за сжигания сухих листьев, а также отсутствие ветра. Экс-министр здравоохранения на своей странице в Facebook объясняет, что СО вступает в реакцию с О2 (кислородом). В результате получается СО2 - углекислый газ. Его повышенная концентрация в воздухе отрицательно влияет на жизненно важные органы.

Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха, Супрун советует:

- не сжигать листья (лучше оставлять под деревьями), стерню и сухостой;

- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей;

- делать дома влажную уборку;

- пользоваться дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой;

- меньше находиться возле газовой плиты;

- бросить курить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Украины типичная для осени, ничего аномального, - директор Гидрометцентра Кульбида

Источник: https://censor.net.ua/n3155285
 
   
 Топ комментарии
 
Ааааааааааа, уволенная, но не побежденная Супрун продолжает давать советы!
Зе-билы будут в БЕШЕНСТВЕ!
Супрун рассказала как уберечься от грязного воздуха - Цензор.НЕТ 524
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- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей

В тепльіе дни и холодньіе ночи
Откажусь от "тойотьі" своей...
Осень.

(хокку)
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мене завжди дивувало, як деякі поважні матрони скаженіють від порад західної медицини, при цьому називаючи себе європейками.
совкіні, самі справжні совкіні..
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Ааааааааааа, уволенная, но не побежденная Супрун продолжает давать советы!
Зе-билы будут в БЕШЕНСТВЕ!

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помєняй концепцію - тєпєрь точно нє женюсь!
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мене завжди дивувало, як деякі поважні матрони скаженіють від порад західної медицини, при цьому називаючи себе європейками.
совкіні, самі справжні совкіні..
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Якщо я тебе зараз покрию останнім кацапським матом, то це мені буде тільки на користь... А ти проякийсь совок... А воно бочиш як, американський врач-радіолог рекомендує...
Порада від уляни: Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 182

Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 7906
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основне правило - що занадто, то не здраво.
ну хіба вам дуже вже болить, то можете поматюгатись.
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Коли є потреба, то проматюкатися - це п*здато, роз'ї*ись воно злої*учим трих*йовим проє*ом через сім архіз@лупних воріт другої єлдожопінської п*зди з бл*дським посвистом, ї*ати-пердіти.
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Пан не розуміє різницю між матюкатися, та крити матом людей? Це сумно.
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не він один.
його лайкарі теж не розуміють.
вони матом розмовляють.
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ніколи не матюкався, а одного разу видавив із себе лайку - як окови спали! Свобода!
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Чтобы тебя и твою семью лечила супрун...
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- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей

В тепльіе дни и холодньіе ночи
Откажусь от "тойотьі" своей...
Осень.

(хокку)
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для зебилов - очередное покращення -
Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
Про це повідомляє кореспондент ЕП.
"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.
Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.
За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.
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многие из них уверены, что это курильщики в Украине людям дышать не дают
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Їхня розвідка давно вже доповіла, що Супрун напише "Треба кинути палити".
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Гонтарева знает. Уехать жить в Лондон.
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Коли всередині повітря зуйове - а за вікном повітря взагалі ніт...


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СО вступает в реакцию с О2 и получается СО2. Цикаво узнать у этой сиделки, куды тогда девается один атом кислорода?
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Шах и мат, Ксюха, это, развесив уши, слушать как смертельно опасный угарный газ превращается в углекислый, который необходим в том числе и для фотосинтеза, и шо это, оказуецца, очень пльохо
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Плохо те, що концентрація СО перевищує норму.
Всього 1% СО в повітрі і ви трупець.
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Вот с этим и борется наш друк кислород. Непонятно только, чего тогда бидкается соперница жинкы тысячолиття
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Та я ж написала. Може ви одразу не зрозуміли, що СО швидже та сильніше ніж кисень зв'язується з гемомоглобіном.
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2 молекулы угарного газа разрывают молекулу кислорода как тузик грелку элементарной реакцией без участия каких-либо катализаторов? Кошмар! Господе, хоть бы туда воды не линули, бо в кислоте потонем!
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Непонятно только, ликовать ли от этого отстрочке отопительного сезона или печалиться угрозе глобального потепления в Киеве от коварных действий злочынной группы молекул СО по умышленному сговору вступившими в преступную связь с двухатомным кыснем?
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«Forza, Verona

СО вступает в реакцию с О2 и получается СО2. Цикаво узнать у этой сиделки, куды тогда девается один атом кислорода?»

Парикмахерша,так ти поняла «куды тогда девается один атом кислорода?» ?
Ось сюди: 2СО + О₂ = 2СО₂.
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А для чого там каталізатори ?
В кожної речовини свої властивості і відповідні хімічні реакції.
Для чого порівнювати рідину і газ ?
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Спасибо, вспомнил студенчество, химию......
Для реакции не нужен катализатор, нужна высокая температура (горение).
И для получения кислоты удобнее газ пропускать сквозь воду, а не наоборот. Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 9619
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Я так понимаю высокая температура и есть в данном случае катализатор процесса А если продолжить мысль американской селедки, то чем дольше будут жечь листья (продолжаться процесс горения), тем быстрее будет уничтожаться угарный газ, превращаясь в углекислый. Так получается надо радоваться?
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В статье написано, что она предлагает листья не сжигать!
Конечно же лучше их перерабатывать в компост......
В развитых странах из него еще и электричество получают....
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учОные зебилы (это уже смешно) доказали, что один атом кислорода по прежнему забирает Порох, в оффшоры..)
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На это уже ответили лучшие умы ПЕСдякул. Последние полгода на кислороде мародерит уже Клован
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Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха# НуНо перехать на ПМЖ в Швейцарию.
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Страшная баба( и внешне), которая имеет кучу денег на счетах в банках, шикарную мед страховку в США, но учит нас, страну четвёртого мира(по её понятию), всему тому, о чём сама имеет очень поверхностное представление...
Раньше я думал шо внешнее управление может спасти нашу страну от нас самих, но теперь, в прошествии пяти лет, я в этом очень сомневаюсь.
Грантоеды и засланцы приехали к нам не спасать наше государство, а зарабатывать на нём деньги и тикать туда, где им спокойно и комфортно живётся, туда где свиты их семейные гнёзда (США,Испания, Франция, Англия, Мальдивы...)
Где ещё можно постить где высеры этого существа, которое загнало нашу медицину на первобытный уровень?! Ну разве шо на "цензоре"...
Всё порохоботьё, топовые ворюги и мародёры имеют свою площадку для высеров - "цензор.нет".
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не хужа більшості - просто вона не красиця

Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 7405
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Мати Божа!!! Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 1142
на холєру воно тут?

П.С. воно не тільки не красиЦя, а ще й не чешеЦЦя і не миєЦЦя
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В городах.....никак!. Люди станут заложниками своих жилищ. Где то это уже было...
Да ладно о грустном. Тут реальная движня пошла...

Сейсмическая активность, названная «роем землетрясений Риджкреста», по словам ученых произошла с магнитудой 6,4 и 7,1 балла.
Толчки произошли возле города Риджкрест в 190 километрах к северу от Лос-Анджелеса и оставили после себя в земной коре 20 маленьких разломов и стали причиной пробуждения 500-летнего сна разлома Гарлок, достигающего 250 километров в длину.
Данный разлом проходит по северному краю пустыни Мохаве и пересекает разлом Сан-Андреас.
Если с июля месяца стороны смещались относительно друг друга не более чем на сантиметр в год, то с момента вышеупомянутых землетрясений смещение увеличилось до двух сантиметров по вертикали.!!!! Неплохо Н21 работает, да?
Также сообщалось, что ученый Захари Росс вместе с группой коллег собрал информацию о землетрясениях с наземных сейсмологических датчиков и космических спутников NASA и JAXA.
С помощью этих данных они создали карту разломов и составили модель подземных смещений, в ходе чего удалось выяснить, что «рой землетрясений Риджкреста» вызваны поперечными а не продольными разрывами коры.
И теперь самое главное......ВОДААА!!! Вода, вода!!! будет уходить в эти разломы!!! Все никак, правильное слово, никак это не хотят понять.
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я не пойму в команде пАрашенко все дебилы были?🤣
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Почти все. Сейчас даже не вспомню исключения.
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Да, и еще... Ударение нужно ставить на втором слоге.
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Какие-то тупые советы Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 6986 я подумал щас посоветует типа, пейте минералку, хавайте витамины, а она советует отказаться от автомобиля Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 6986
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И поменьше жрачки возле плиты готовить.
Надо переходить на клубни и ботву.
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От выбросов можно уберечься, если посадить в тюрьму пару владельцев предприятий, которые экономят на фильтрах!
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Как была ДУРОЙ, так ДУРОЙ и осталась! Люди не меняются!
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Все таки українці ще не такі тупі як більшість америкосів...Скептично відносяться до цих примітивних порад...Поки що...Але коли постійно капати на голову оті прописні істини починаєш тупіти,починаєш думати на рівні Супрун...Отже,приїзджала недаремно...
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