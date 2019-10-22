 Супрун рассказала как уберечься от грязного воздуха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Усугубляет ситуацию и повышение уровня угарного газа (СО) из-за сжигания сухих листьев, а также отсутствие ветра. Экс-министр здравоохранения на своей странице в Facebook объясняет, что СО вступает в реакцию с О2 (кислородом). В результате получается СО2 - углекислый газ. Его повышенная концентрация в воздухе отрицательно влияет на жизненно важные органы.
Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха, Супрун советует:
- не сжигать листья (лучше оставлять под деревьями), стерню и сухостой;
- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей;
- делать дома влажную уборку;
- пользоваться дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой;
- меньше находиться возле газовой плиты;
- бросить курить.
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Зе-билы будут в БЕШЕНСТВЕ!
Soman (TBM, Німеччина) - Skin Deep (feat. Lahannya)
совкіні, самі справжні совкіні..
Порада від уляни:
ну хіба вам дуже вже болить, то можете поматюгатись.
його лайкарі теж не розуміють.
вони матом розмовляють.
В тепльіе дни и холодньіе ночи
Откажусь от "тойотьі" своей...
Осень.
(хокку)
Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
Про це повідомляє кореспондент ЕП.
"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.
Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.
За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.
Всього 1% СО в повітрі і ви трупець.
а ви цим дихаєте.
СО вступает в реакцию с О2 и получается СО2. Цикаво узнать у этой сиделки, куды тогда девается один атом кислорода?»
Парикмахерша,так ти поняла «куды тогда девается один атом кислорода?» ?
Ось сюди: 2СО + О₂ = 2СО₂.
В кожної речовини свої властивості і відповідні хімічні реакції.
Для чого порівнювати рідину і газ ?
Для реакции не нужен катализатор, нужна высокая температура (горение).
И для получения кислоты удобнее газ пропускать сквозь воду, а не наоборот.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катализатор
Конечно же лучше их перерабатывать в компост......
В развитых странах из него еще и электричество получают....
Тему респіратора розкрито )))
Раньше я думал шо внешнее управление может спасти нашу страну от нас самих, но теперь, в прошествии пяти лет, я в этом очень сомневаюсь.
Грантоеды и засланцы приехали к нам не спасать наше государство, а зарабатывать на нём деньги и тикать туда, где им спокойно и комфортно живётся, туда где свиты их семейные гнёзда (США,Испания, Франция, Англия, Мальдивы...)
Где ещё можно постить где высеры этого существа, которое загнало нашу медицину на первобытный уровень?! Ну разве шо на "цензоре"...
Всё порохоботьё, топовые ворюги и мародёры имеют свою площадку для высеров - "цензор.нет".
на холєру воно тут?
П.С. воно не тільки не красиЦя, а ще й не чешеЦЦя і не миєЦЦя
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акцепт!
Да ладно о грустном. Тут реальная движня пошла...
Сейсмическая активность, названная «роем землетрясений Риджкреста», по словам ученых произошла с магнитудой 6,4 и 7,1 балла.
Толчки произошли возле города Риджкрест в 190 километрах к северу от Лос-Анджелеса и оставили после себя в земной коре 20 маленьких разломов и стали причиной пробуждения 500-летнего сна разлома Гарлок, достигающего 250 километров в длину.
Данный разлом проходит по северному краю пустыни Мохаве и пересекает разлом Сан-Андреас.
Если с июля месяца стороны смещались относительно друг друга не более чем на сантиметр в год, то с момента вышеупомянутых землетрясений смещение увеличилось до двух сантиметров по вертикали.!!!! Неплохо Н21 работает, да?
Также сообщалось, что ученый Захари Росс вместе с группой коллег собрал информацию о землетрясениях с наземных сейсмологических датчиков и космических спутников NASA и JAXA.
С помощью этих данных они создали карту разломов и составили модель подземных смещений, в ходе чего удалось выяснить, что «рой землетрясений Риджкреста» вызваны поперечными а не продольными разрывами коры.
И теперь самое главное......ВОДААА!!! Вода, вода!!! будет уходить в эти разломы!!! Все никак, правильное слово, никак это не хотят понять.
Надо переходить на клубни и ботву.