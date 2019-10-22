 Супрун рассказала как уберечься от грязного воздуха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Усугубляет ситуацию и повышение уровня угарного газа (СО) из-за сжигания сухих листьев, а также отсутствие ветра. Экс-министр здравоохранения на своей странице в Facebook объясняет, что СО вступает в реакцию с О2 (кислородом). В результате получается СО2 - углекислый газ. Его повышенная концентрация в воздухе отрицательно влияет на жизненно важные органы.

Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха, Супрун советует:

- не сжигать листья (лучше оставлять под деревьями), стерню и сухостой;

- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей;

- делать дома влажную уборку;

- пользоваться дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой;

- меньше находиться возле газовой плиты;

- бросить курить.



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