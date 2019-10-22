 Власти РФ используют труд заключенных для строительства газопровода "Северный поток-2", - российский правозащитник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил основатель правозащитной организации "ГУЛАГа - НЕТ" Владимир Осечкин на международной конференции "Путинский газопровод" Северный поток-2 "и его настоящая стоимость для Европы", во вторник в Страсбурге, сообщает Укринформ.

"По практике, которая применялась в ГУЛАГе в СССР, сегодня российские власти и госкорпорации используют принудительный труд заключенных. Мы располагаем данными от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных, только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекта "Северный поток-2", - сказал правозащитник.

Осечкин добавил, что в последние пять лет к таким незаконным работам привлекались тысячи заключенных.

Он отметил, что заключенные работают в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы.

Он сообщил, что его организация до конца года обнародует восьмую серию документального фильма "Хроники ГУЛАГа", где рассказано об использовании рабского труда заключенных в России.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

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