 Власти РФ используют труд заключенных для строительства газопровода "Северный поток-2", - российский правозащитник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил основатель правозащитной организации "ГУЛАГа - НЕТ" Владимир Осечкин на международной конференции "Путинский газопровод" Северный поток-2 "и его настоящая стоимость для Европы", во вторник в Страсбурге, сообщает Укринформ.
"По практике, которая применялась в ГУЛАГе в СССР, сегодня российские власти и госкорпорации используют принудительный труд заключенных. Мы располагаем данными от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных, только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекта "Северный поток-2", - сказал правозащитник.
Осечкин добавил, что в последние пять лет к таким незаконным работам привлекались тысячи заключенных.
Он отметил, что заключенные работают в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы.
Он сообщил, что его организация до конца года обнародует восьмую серию документального фильма "Хроники ГУЛАГа", где рассказано об использовании рабского труда заключенных в России.
Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 миллиарда кубометров газа в год.
Путин же где-то год назад подписал указ о возрождении "ГУЛАГа".
(принудительной работе заключенных на сторонние организации).
Теперь на Рашке это законно.
Тема как раз об этом.
Укладывали трубы на дно моря вручную?
Или выравнивали дно моря лопатами?
Зеки еще и ракеты собирают по ночам....
)))))
Дохнут царьуи и Членины...
А на Раске Федераске НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!
К сожалению 73% наших дурников мечтают о совковой робе для своих детей и внуков...
Тут тоже все Ок?
Гитлер был хфашист...
А ***** Первый...он хорошый))))