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Все про:труд (87) заключенные (387) Северный поток (504)

 Власти РФ используют труд заключенных для строительства газопровода "Северный поток-2", - российский правозащитник

В течение предыдущих лет в России труд тысяч заключенных незаконно и принудительно использовали на строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил основатель правозащитной организации "ГУЛАГа - НЕТ" Владимир Осечкин на международной конференции "Путинский газопровод" Северный поток-2 "и его настоящая стоимость для Европы", во вторник в Страсбурге, сообщает Укринформ.

"По практике, которая применялась в ГУЛАГе в СССР, сегодня российские власти и госкорпорации используют принудительный труд заключенных. Мы располагаем данными от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных, только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекта "Северный поток-2", - сказал правозащитник.

Осечкин добавил, что в последние пять лет к таким незаконным работам привлекались тысячи заключенных.

Он отметил, что заключенные работают в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы.

Он сообщил, что его организация до конца года обнародует восьмую серию документального фильма "Хроники ГУЛАГа", где рассказано об использовании рабского труда заключенных в России.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" несет угрозу для украинской стороны, - президент Латвии Левитс

Источник: https://censor.net.ua/n3155275
 
 
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сколько существует московия-раша столько и используется труд узников (заключенных) - это ж исторический факт... что тут удивительного???
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Господин Штанмайер не акционер этого предприяття?
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- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
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Диды шлепали других дидов при побеге и получали за это доппаек и внеочередной отпуск. Теперь внуки. Традиции, мля.
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Это радует. Один из главных признаков ссср был труд зеков за похлебку. Так что, ссср-2 и тот же финал? Власти РФ используют труд заключенных для строительства газопровода "Северный поток-2", - российский правозащитник - Цензор.НЕТ 8761
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А вы что, еще не знаете?
Путин же где-то год назад подписал указ о возрождении "ГУЛАГа".
(принудительной работе заключенных на сторонние организации).
Теперь на Рашке это законно.

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ватнику срочно захотелось съехать с темы и перевести стрелки.
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Тебе что ли ватнику захотелось?
Тема как раз об этом.
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Знаю тут одного украинского сварщика, ездит по вахтам на строительство северного потока на расею, говорит что 3 штуки бакарей получает.
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А как вы думали в СССР пятилетки строили за 3 года.
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А какую работу они делали? Власти РФ используют труд заключенных для строительства газопровода "Северный поток-2", - российский правозащитник - Цензор.НЕТ 1191
Укладывали трубы на дно моря вручную?
Или выравнивали дно моря лопатами?
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Скорее всего веб..и за бесплатно на заводах))
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А судя по успехам РосКосмоса...
Зеки еще и ракеты собирают по ночам....
)))))
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Плювати. Вся москальня мов ті зеки безправні.
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Бегут года...бегут столетия...
Дохнут царьуи и Членины...
А на Раске Федераске НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!

К сожалению 73% наших дурников мечтают о совковой робе для своих детей и внуков...
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Евро-чувырлам это надо показать, как они отреагируют на такие нарушения прав человека!
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Интересно будет узнать мнение МИД Германии по этому поводу.
Тут тоже все Ок?
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Там вся страна ГУЛАГ если ***** терпят 20 лет .
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Извините , сделал ошибку ***** - читать как ***** .
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***** "удачний менеджер" як і його ідол сралін
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Это наверное план Штанмаера для русни!?)))
Гитлер был хфашист...
А ***** Первый...он хорошый))))
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