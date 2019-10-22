 "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Об этом они сообщили журналистам после переговоров во вторник в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы говорили о решении конфликта на востоке Украины, который остается для нас самым большим приоритетом. Это имело бы положительное влияние на весь регион", - сказал Маас.

Он отметил, что накануне он говорил об этом и с белорусским коллегой.

По его словам, "формула Штайнмайера" должна вывести наконец минский процесс из тупика и "поставить его на рельсы".

Как отметил Маас, Германия вместе с Францией очень активно работают в последнее время над подготовкой встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Он уверен, что за "ощутимыми шагами, которые есть на политическом уровне", должны быть также шаги, которые будут иметь положительное влияние на местное население на Донбассе.

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Маас отметил, что надо "заставить обе стороны" соблюдать договоренности о прекращении огня и выполнять обязательства.

В свою очередь Линкявичус заявил, что "очень важно подчеркнуть, что мы должны поддержать эту страну (Украину. - Ред.) в очень тяжелой ситуации несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся у себя дома и в международном измерении".

Министры также обсудили отношения с Россией, сотрудничество в области противостояния киберпреступности, с которой особенно остро сталкиваются страны Балтии, и борьбы с фейковых новостями.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас позитивно оценил подписание украинской стороной так называемой "формулы Штайнмайера".