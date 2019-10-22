 "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Об этом они сообщили журналистам после переговоров во вторник в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы говорили о решении конфликта на востоке Украины, который остается для нас самым большим приоритетом. Это имело бы положительное влияние на весь регион", - сказал Маас.
Он отметил, что накануне он говорил об этом и с белорусским коллегой.
По его словам, "формула Штайнмайера" должна вывести наконец минский процесс из тупика и "поставить его на рельсы".
Как отметил Маас, Германия вместе с Францией очень активно работают в последнее время над подготовкой встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Он уверен, что за "ощутимыми шагами, которые есть на политическом уровне", должны быть также шаги, которые будут иметь положительное влияние на местное население на Донбассе.
Маас отметил, что надо "заставить обе стороны" соблюдать договоренности о прекращении огня и выполнять обязательства.
В свою очередь Линкявичус заявил, что "очень важно подчеркнуть, что мы должны поддержать эту страну (Украину. - Ред.) в очень тяжелой ситуации несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся у себя дома и в международном измерении".
Министры также обсудили отношения с Россией, сотрудничество в области противостояния киберпреступности, с которой особенно остро сталкиваются страны Балтии, и борьбы с фейковых новостями.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас позитивно оценил подписание украинской стороной так называемой "формулы Штайнмайера".
А через два тижні москальня Тбілісі бомбардувала.
Невже і ми цього прагнемо ?
Чем такой выход, может лучше ещё немножко в тупике постоять?
Как на воротах Аушвица было написано : труд освобождает.
Несут какой-то БРЕД для ТЫПИЛОВ.
Рабы на строики века нужны.