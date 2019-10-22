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 "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Министры иностранных дел Германии и Литвы Хайко Маас и Линас Линкявичус обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом они сообщили журналистам после переговоров во вторник в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы говорили о решении конфликта на востоке Украины, который остается для нас самым большим приоритетом. Это имело бы положительное влияние на весь регион", - сказал Маас.

Он отметил, что накануне он говорил об этом и с белорусским коллегой.

По его словам, "формула Штайнмайера" должна вывести наконец минский процесс из тупика и "поставить его на рельсы".

Как отметил Маас, Германия вместе с Францией очень активно работают в последнее время над подготовкой встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Он уверен, что за "ощутимыми шагами, которые есть на политическом уровне", должны быть также шаги, которые будут иметь положительное влияние на местное население на Донбассе.

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Маас отметил, что надо "заставить обе стороны" соблюдать договоренности о прекращении огня и выполнять обязательства.

В свою очередь Линкявичус заявил, что "очень важно подчеркнуть, что мы должны поддержать эту страну (Украину. - Ред.) в очень тяжелой ситуации несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся у себя дома и в международном измерении".

Министры также обсудили отношения с Россией, сотрудничество в области противостояния киберпреступности, с которой особенно остро сталкиваются страны Балтии, и борьбы с фейковых новостями.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас позитивно оценил подписание украинской стороной так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3155273
 
 
 Топ комментарии
 
Та грузини так само тому ж Шайтанмаєйру повірили..
А через два тижні москальня Тбілісі бомбардувала.
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Вывести кацапов из тупика она должна.
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"Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Чем такой выход, может лучше ещё немножко в тупике постоять? "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 6456
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Та грузини так само тому ж Шайтанмаєйру повірили..
А через два тижні москальня Тбілісі бомбардувала.
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Удмурды до сих пор там приграничные столбы двигают .
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Отож.. Повзучий наступ продовжується.
Невже і ми цього прагнемо ?
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Как я слышал по этой формуле Берлин и Восточная часть Германии становятся только Украинской.. яволь гут гут.. мы согласны и идите на......ааааааааааааааааа "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 2258
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Вывести кацапов из тупика она должна.
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"Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Чем такой выход, может лучше ещё немножко в тупике постоять?
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Минский процесс выведет из тупика вывод орковойск из Крыма и Донбасса
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Так же само как Северную Осетию и Приднестровье . А не хотите ***** сказать в глаза , шо оно *****!
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Хмм.. для них сохранение державности тупик?
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Спочатку, фашист, визнай Голодомор в Україні!
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Это того который акционер северного потока где используется труд заключенных?
Как на воротах Аушвица было написано : труд освобождает.
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это понятно всем здравомыслящим людям .... Мне кажется уже даже тугодумам понятно, что в нынешней международной оттепели отношений с Россией, Украина обязана брать инициативу в свои руки и в очередной раз показать нежелание Кремля идти на выполнение минских договоренностей ... иначе нам только останется выражать свою глубокую озабоченность на отмену санкций к россии
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Как... КАК она это должна сделать?!!!
Несут какой-то БРЕД для ТЫПИЛОВ.
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Шли б вы, выводители, к Гитлеру на свиданку вместе с Макроном
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Небольшой выбор. Или формула, или затягивть пояса пока ***** не сдохнет. А там нет никакой гарантии, что придет такое же *****.
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МИД Германии превратился придатком кацапского мида
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Нужно на конец понять , шо меркантильной Европе по хер шо убивают Украинцев , и действовать как выгодно нам .А для этого нужно иметь сильного духом президента , который сможет выгнать отсюда ФСБшных олигархов , и пересажать мародерскую сволоту петра алексеевича .
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З початку ваша формула хай виведе Німеччину, а у нас свій знайдеться штайнмайоренко.
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помним помним и дейтонские соглашения и женевские переговоры по абхазии и кишиневские по приднестровью. Помним!
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Там конкретный интерес у них.
Рабы на строики века нужны.
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Чтоб урегулировать как они говорят "конфликт " на востоке Украины надо кацапским боевикам просто убраться оттуда,если бы Франции восток окупировали немцы они тоже принимали формулу третей стороны и оставляли позиции чтоб наступил мир? и не освобождали и не боролись за свою землю,это позор во главе с клоуном,принимать какие то выполнения решения домашнюю работу чтоб саммит состоялся,кто на кого напал они на нас или наоборот?
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