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Все про:Минздрав (2049) суд (22652) госсекретарь (94) Янчук (15)

 Суд разрешил Минздраву назначить нового госсекретаря

Окружной административный суд Киева отказал в обеспечении иска Артема Янчука, который оспаривал свое увольнение и требовал запретить проведение конкурса на должность госсекретаря.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Янчук обратился в суд, чтобы приостановить действие распоряжений Минздрава от 12 октября о его увольнении с должности госсекретаря и назначении и. о. госсекретаря Инны Солодкой. В обеспечение иска Янчук просил ОАСК запретить Кабмину открывать конкурс на должность государственного секретаря Минздрава, а также назначать нового госсекретаря.

Суд назвал заявление об обеспечении иска "необоснованным".

"Без рассмотрения дела по существу, с установлением всех обстоятельств и изучением доказательств, принятие мер по обеспечению иска невозможно", - говорится в сообщении суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155270
 
 
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