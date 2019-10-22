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 На разведывательный корабль для ВМС Украины, который будут достраивать в Одессе, установят станцию радиотехнической разведки "Мельхиор". ФОТО

Вечером 21 октября средний разведывательный корабль проекта "Лагуна", который строился на киевском заводе "Кузница на Рыбальском", доставили на судоверфь "Украина", что в Одесском морском торговом порту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

На разведывательный корабль для ВМС Украины, который будут достраивать в Одессе, установят станцию радиотехнической разведки Мельхиор 01

Корабль был построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в СРК, шифр "Лагуна". Спущен на воду в Киеве 23 апреля этого года, а в начале октября "Кузня" отправила его в доке сплавляться вниз по Днепру.

20 октября в Херсоне разведчик лишился дока и сутки его буксировали в Одессу.

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На разведывательный корабль для ВМС Украины, который будут достраивать в Одессе, установят станцию радиотехнической разведки Мельхиор 02

Длина корабля 54,8 метров, ширина 9,8, водоизмещение 1220 тонн. Скорость траулера проекта 502ЭМ — 11,6 узлов (возможно скорость СРК будет выше). Дальность 7200 миль, автономность 28 дней.

На разведывательный корабль для ВМС Украины, который будут достраивать в Одессе, установят станцию радиотехнической разведки Мельхиор 03

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По даным Армия Информ, в процессе доработки корабля в Одессе "будут установлены различные антенны, а именно станция радиотехнической разведки "Мельхиор".

Источник: https://censor.net.ua/n3155268
 
 
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Слепили из веток и говна))))
Так и напишите...
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Это не тот что будто бы сгорел? Дубинский че, соврал что ли?
хрен кому теперь буду верить, даже Антиколорадосу.
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Был там пожар. От сварки. Но локальный, ничего критического.
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Я на таком в 1989 году рыбу ловил.
Оставили бы его уже рыболовным, внешне. И меньше трындели бы о его истинном назначении ...
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Вот как надо использовать "мирный" флот. Ледокол Курятника по ошибке подал сигнал SOS/Это ничто иное как военная операция для оценки скорости реагирования, какие морские и воздушные средства могут быть задействованы, как быстро они подойдут к месту аварии. "Война - это мир"
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