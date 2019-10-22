 Прокуратура АРК сообщила о подозрении крымскому "судье" Кулешову, приговорившего Умерова к 2 годам тюрьмы

Об этом говорится на сайте прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Ему вменяют статью 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны, а именно - нарушение права на справедливый судебный процесс, предусмотренный Конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Женевскими конвенциями.

По мнению следствия, в мае-сентябре 2017 года судья, рассматривая материалы уголовного дела против Умерова, нарушил право на защиту. В результате 27 сентября 2017 года Умерова признали виновным по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ в призывах к сепаратизму и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Оккупанты в частности отмечали, что время выступления в прямом эфире на одном из телеканалов Умеров выразил позицию о необходимости возвращения Украине территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, незаконно осужденных оккупантами в оккупированном Крыму, выдали Турции.

Напомним, 11 сентября так называемый суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. 27 сентября Симферопольский районный "суд" вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.