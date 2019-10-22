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Все про:НСЖУ (39) Асеев (13)

 Неприкрытые жестокие репрессии за стремление говорить правду, - НСЖУ о "приговоре" в 15 лет Асееву

В Национальном союзе журналистов Украины высказали возмущении "судилищем" над украинским журналистом Станиславом Асеевым, которого "суд" в оккупированном Донецке приговорил к 15 годам колонии строгого режима и запретил заниматься журналистской деятельностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте НСЖУ.

В организации назвали приговор Асееву "неприкрытыми жестокими репрессиями за стремление журналиста говорить правду с оккупированного Донбасса".

"Станислав Асеев (Васин) в своих материалах для "Радио Свобода", "Украинской правды" и "Зеркала недели" рассказывал о печальных реалиях Донбасса, а не организовывал "экстремистское сообщество", в чем его обвиняют самопровозглашенные "прокуроры"! Позиция НСЖУ неизменна и поддерживается нашими международными партнерами: свободу журналисту Станиславу Асееву! Призываем украинскую власть приложить максимальные усилия чтобы освободить журналиста из плена!" – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ "приговорили" украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" и ОБСЕ призвали боевиков "ДНР" освободить журналиста, но попытки договориться об освобождении Асеева зашли в тупик.

17 августа 2018 года в эфир канала "Россия 24" вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона "Донбасс", добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября стало известно, что "суд" в ОРДЛО приговорил Асеева к 15 годам колонии строгого режима.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/soyuz-zhurnalistov-ukrainy-o-prigovore-aseevu-neprikrytye-zhestokie-repressii-za-stremlenie-govorit-pravdu-1367131.html

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ "приговорили" украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Источник: https://censor.net.ua/n3155265
 
   
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это похоже на подготовку к обмену пленными ... Дай, Бог, чтоб так и было ...
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похоже ... Васин вообще пропал после ареста ... про него ни какой инфы не было .. оккупанты не давали ни какой информации по нему ... вообще не было понятно жив ли он.. По-этому именно такая новость просто так не появилась.. Видимо у наших получилось дожать кремлевских и внести Васина (Асеева) в списки на обмен
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Была инфа по нему.
И по рашен тв его показывали.
Ты просто не интересовался.
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это было сразу после ареста ... а потом тишина ... сразу после пропагандистской картинки он пропал ... и информацию о нем не могли получить
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фсб конечно поработали над ним,нажали на слабые места(семья,дети) пришлось признаваться в том,чего не совершал
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Хоть морально Асееву гораздо легче после "приговора" лепрозорной риспублики , чем было до, когда садисты из ФСБ пытками заставляли на камеру читать с бумажки лабуду.
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