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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Нидерланды (865) Ченцов Всеволод (1) Цемах (73)

 "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что в вопросе выдачи России фигуранта дела о катастрофе лайнера Boeing MH17, боевика Владимира Цемаха "дискуссия исчерпана между Украиной и Нидерландами".

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как повлияла передача России Цемаха на отношения Украины с Нидерландами, Ченцов сказал: "Мы достаточно активно сотрудничали с Нидерландами на всех уровнях до передачи этого лица в рамках обмена. И сегодня мы считаем, что эта дискуссия в принципе исчерпана между Украиной и Нидерландами. Нидерланды направили запрос об аресте Цемах в Российскую Федерацию, и, поскольку он является гражданином Украины у РФ нет никаких ограничений на его выдачу. Насколько мне известно, реакции россиян на указанный запрос пока не было"

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3155258
 
 
 Топ комментарии
 
ну не зе сцкуну ж довіряти, маєш рацію "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 7851
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эти голландцы и сами уже не знают на кого бы списать и как бы побыстрее замять, чтоб кацапам угодить ..
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От бачиш це настоящий Президент на фото, а не китайська підробка яка в нас зараз припиздентом працює.
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І чому ми маємо вірити послу ?
Його нідерландці проінформували, чи він сам вигадав ?
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Вона лише сивочолому гетьману довіряє. Кожному його слову.
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Тепер зрозуміло навіщо преЗеденту в Японії фрак"Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 4118"Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 9907
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От бачиш це настоящий Президент на фото, а не китайська підробка яка в нас зараз ************ працює.
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если бы только пиджак в трусы не заправлял...
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Если бы ты обладал мозгом и внимательно всмотрелся в эту поделку - то линия пояса на брюках на 10+ см выше чем линия "заправленного" пиджака, где то в районе нижней пуговицы пиджака. Если бы она была на том уровне что на картинке - петина жопа была бы поверх брюк. "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 352
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Петя застегнул пуговицу пиждака за ширинку! Оказыватся так нужно выгдядеть украинскому президенту перед иностраной делигацией!
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А ти знаєш як зняти з голови шута корону? Правильно, лопатою. Привіт *********** шутів. Подивись фото першої шмарклі з японії. Яке воно кончене......
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...только придурки как ты и Петя пристегивают пиджак к ширинке.
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Тільки дауни як ти голосують за шмарклю сєпарську
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ти тупий? Зе сцкун -ваш преЗедент всіх зебілів без портків по роялю бацає вам тупорилим на радість, а гомося чомусь наша тема? "Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха - Цензор.НЕТ 2237Не тормози ,раз вибрали собі на щастстя пародію- любуйся й не розхитуй рояль з фортепіано ,що гомосятіна не ваш коник. "Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха - Цензор.НЕТ 937
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вы всей палатой теперь и послу не верите)))
политьюро дурки)))
а ниче шо посол и есть уполномоченное лицо
и доносит официальную позицию обеих сторон?))
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эти голландцы и сами уже не знают на кого бы списать и как бы побыстрее замять, чтоб кацапам угодить ..
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ну таки на кону 50 млрд. наши за такие деньги продали бы пару областей с населением .а не один боинг
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Венедиктов проговорился, что пуйло ведёт тайные переговоры с Нидерландами и оплатит погибшим компенсации, но инкогнито.
Скорее всего выплачивать будет какой-нибудь новосозданный благотворительный фонд под обязательство о неразглашении с судебной ответственностью, и информацию мы получим лишь в том случае, если кто-то из родственников не согласится, например, с суммой или другими условиями, и даст огласку.
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"Цемах ... является гражданином Украины"

Згідно конституції України, не можна видавати своїх громадян. Ченцов про це не чув? Зе-дебіл, бл... Такого свідка профукати. І це, нажаль, тільки початок.
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читай внимательно! Цемаха поэтому и не выдали, потому что он является гражданином Украины! а ты - дебил-ПЕТЕраст!
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Какого "свідка" если он самим голландцам не нужен. Голландцы хотят лишь побольше денег а россия замять по тихому. По сути если есть договоренность что Украина прямо не виновная сторона и платить пострадавшим и перевозчику не должны то пусть голландцы **..тся как хотят.
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голландцы с кацапами- братья навек.., вот пусть и договариваются
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******)))
кацапня у них мордвинов на гвозди выменивала еще при петре1
торгаши
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.. и сколько, за один гвоздь, давали мордвинов !? "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 811
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