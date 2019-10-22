 Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Более сотни подразделений из многих стран мира соревновались между собой за звание лучшего подготовленного подразделения по стандартам НАТО. Участникам необходимо было в максимально сжатые сроки преодолеть 70-километровую дистанцию, где много сложных естественных препятствий и тяжелые погодные условия, и при этом отработать различные учебно-боевые задачи.
По словам главы украинской делегации - командира отдельного разведывательного батальона ДШВ, перед началом практического этапа обучения, необходимо было отработать мероприятия по планированию и проведению операции по стандартам НАТО, подготовить соответствующие документы, макет местности и тому подобное.
"После этого, нашему подразделению необходимо было преодолеть минно-взрывные заграждения, отработать разведывательный поиск, осуществить налет на объект противника, провести допрос пленного и работу с масс-медиа, а также преодолеть без преувеличения ледяную водную преграду и т.д.", - сообщил офицер.
Также на маршрутах движения, разведчики ДШВ отработали оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим гражданским лицам, ориентирование на местности без электронных средств навигации и многое другое.
"Погодные условия были достаточно сложными: сильный пронизывающий ветер, град и дождь, который постоянно перерастал в ливень. Из-за такие сложные погодные условия, ряд команд сходил с дистанции, многие военнослужащие из других стран даже получили переохлаждение, из-за чего были вынуждены также сойти с дистанции", - рассказал командир отдельного разведбата ДШВ.
По итогам Международного учения "Cambrian Patrol - 2019", украинские десантники получили серебряную награду, кстати уже второй год подряд. А золотую медаль получило подразделение Гуркхов Вооруженных Сил Великобритании, которое традиционно набирается из непальских добровольцев.
Международное учения "Cambrian Patrol" проводится с 1959 года, когда группа военнослужащих сухопутных войск территориальной обороны Уэльса разработала курс тренировок в выходные дни, состоящий из марш-броска на длинную дистанцию через Кембрийские горы и стрельб на полигоне Сеннибридж. В конце учений отбираются лучшие команды, которые награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
Кстати, когда во время фолклендской войны, аргентинцы на одной из позиций узнали, что против них будут гуркхи, то просто посчитали разумным оставить позицию без боя..надеюсь репутация наших воинов со временем будет не менее грозной..
дикарей могли бы и не бояться, просто аргентинцы такие же солдики как и мексиканцы - их гонять даже бы кацапы смогли
нормальным регулярам пофиг что за пехота перед ними
Ай молодца!!!
Реально хлопці молодці. То не булька з носу. Вдачі та наснаги!
Молодцы!