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 Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании. ФОТО

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины приняли участие в международных учениях "Cambrian Patrol - 2019", которые проходили в течение недели в графстве Уэльс, Великобритания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании 01

Более сотни подразделений из многих стран мира соревновались между собой за звание лучшего подготовленного подразделения по стандартам НАТО. Участникам необходимо было в максимально сжатые сроки преодолеть 70-километровую дистанцию, где много сложных естественных препятствий и тяжелые погодные условия, и при этом отработать различные учебно-боевые задачи.

По словам главы украинской делегации - командира отдельного разведывательного батальона ДШВ, перед началом практического этапа обучения, необходимо было отработать мероприятия по планированию и проведению операции по стандартам НАТО, подготовить соответствующие документы, макет местности и тому подобное.

"После этого, нашему подразделению необходимо было преодолеть минно-взрывные заграждения, отработать разведывательный поиск, осуществить налет на объект противника, провести допрос пленного и работу с масс-медиа, а также преодолеть без преувеличения ледяную водную преграду и т.д.", - сообщил офицер.

Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании 02

Также на маршрутах движения, разведчики ДШВ отработали оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим гражданским лицам, ориентирование на местности без электронных средств навигации и многое другое.

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"Погодные условия были достаточно сложными: сильный пронизывающий ветер, град и дождь, который постоянно перерастал в ливень. Из-за такие сложные погодные условия, ряд команд сходил с дистанции, многие военнослужащие из других стран даже получили переохлаждение, из-за чего были вынуждены также сойти с дистанции", - рассказал командир отдельного разведбата ДШВ.

Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании 03
Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании 04

По итогам Международного учения "Cambrian Patrol - 2019", украинские десантники получили серебряную награду, кстати уже второй год подряд.  А золотую медаль получило подразделение Гуркхов Вооруженных Сил Великобритании, которое традиционно набирается из непальских добровольцев.

Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании 05

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Международное учения "Cambrian Patrol" проводится с 1959 года, когда группа военнослужащих сухопутных войск территориальной обороны Уэльса разработала курс тренировок в выходные дни, состоящий из марш-броска на длинную дистанцию ​​через Кембрийские горы и стрельб на полигоне Сеннибридж. В конце учений отбираются лучшие команды, которые награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Источник: https://censor.net.ua/n3155255
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаю, рідненькі. Ви найкращі. Героям слава !!!
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Молодчаги..
Кстати, когда во время фолклендской войны, аргентинцы на одной из позиций узнали, что против них будут гуркхи, то просто посчитали разумным оставить позицию без боя..надеюсь репутация наших воинов со временем будет не менее грозной..
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Молодцы ребята, второе место после гуркхов - победа. Тем более, местность незнакомая. Работа с навигацией, картой и компасом.
Ай молодца!!!
Реально хлопці молодці. То не булька з носу. Вдачі та наснаги!
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Вітаю, рідненькі. Ви найкращі. Героям слава !!!
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Молодчаги..
Кстати, когда во время фолклендской войны, аргентинцы на одной из позиций узнали, что против них будут гуркхи, то просто посчитали разумным оставить позицию без боя..надеюсь репутация наших воинов со временем будет не менее грозной..
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Ну да, а то ножами бы забросали Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании - Цензор.НЕТ 8612
дикарей могли бы и не бояться, просто аргентинцы такие же солдики как и мексиканцы - их гонять даже бы кацапы смогли
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насколько я знаю с другими британскими подразделениями аргентинцы в столкновения вступали..речь о том, что грозная слава помогает воевать..
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та оно понятно, но если бой не в лесу/горах(может арг. подразделения не готовились там воевать, а эти - б*ги такого боя), не против бронегруппы(тут опыт и слава - рулят), на на ножах, то значит либо свистят, либо против непальцев были колхозники.
нормальным регулярам пофиг что за пехота перед ними
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там высотка была..насколько помню..
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Сдала нашим!!!! а ОТ ЗЄЛБОНКЄ, потрібно ще подумати. І я к він мііг маскуватися, 100% сєпар Зєдя*
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Молодцы ребята, второе место после гуркхов - победа. Тем более, местность незнакомая. Работа с навигацией, картой и компасом.
Ай молодца!!!
Реально хлопці молодці. То не булька з носу. Вдачі та наснаги!
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Серебро на международных(!) учениях - не плохой результат..........
Молодцы!
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После этого многие поищут на карте Украину.Героям слава!
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Молодцы !!! Думаю, что бои за Донбасс, тоже многому научили. Слава Украине !!!
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