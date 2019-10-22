 Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Более сотни подразделений из многих стран мира соревновались между собой за звание лучшего подготовленного подразделения по стандартам НАТО. Участникам необходимо было в максимально сжатые сроки преодолеть 70-километровую дистанцию, где много сложных естественных препятствий и тяжелые погодные условия, и при этом отработать различные учебно-боевые задачи.

По словам главы украинской делегации - командира отдельного разведывательного батальона ДШВ, перед началом практического этапа обучения, необходимо было отработать мероприятия по планированию и проведению операции по стандартам НАТО, подготовить соответствующие документы, макет местности и тому подобное.

"После этого, нашему подразделению необходимо было преодолеть минно-взрывные заграждения, отработать разведывательный поиск, осуществить налет на объект противника, провести допрос пленного и работу с масс-медиа, а также преодолеть без преувеличения ледяную водную преграду и т.д.", - сообщил офицер.

Также на маршрутах движения, разведчики ДШВ отработали оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим гражданским лицам, ориентирование на местности без электронных средств навигации и многое другое.

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"Погодные условия были достаточно сложными: сильный пронизывающий ветер, град и дождь, который постоянно перерастал в ливень. Из-за такие сложные погодные условия, ряд команд сходил с дистанции, многие военнослужащие из других стран даже получили переохлаждение, из-за чего были вынуждены также сойти с дистанции", - рассказал командир отдельного разведбата ДШВ.





По итогам Международного учения "Cambrian Patrol - 2019", украинские десантники получили серебряную награду, кстати уже второй год подряд. А золотую медаль получило подразделение Гуркхов Вооруженных Сил Великобритании, которое традиционно набирается из непальских добровольцев.

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Международное учения "Cambrian Patrol" проводится с 1959 года, когда группа военнослужащих сухопутных войск территориальной обороны Уэльса разработала курс тренировок в выходные дни, состоящий из марш-броска на длинную дистанцию ​​через Кембрийские горы и стрельб на полигоне Сеннибридж. В конце учений отбираются лучшие команды, которые награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.