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 Политика Украины, За рубежом
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 В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые, - посол Ченцов

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов не исключает, что на суде по делу о катастрофе лайнера Boeing MH17, которая произошла в июле 2014 года во временно оккупированном Донбассе, могут появиться новые подозреваемые.

 Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлено несколько человек, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний", - подчеркнул посол.

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Он уточнил, что некоторые изменения были внесены в нидерландское законодательство.

"Они касались, например, такого вопроса как допрос свидетеля путем видеоконференции. Как известно, граждане Украины не могут быть выданы Нидерландам в соответствии с Конституцией Украины. В случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена", - объяснил Ченцов.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3155250
 
   
 Топ комментарии
 
Ты еще "диспетчера Карлоса" вспомни, кацап. В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 2714
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Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Источник: https://censor.net.ua/n3155250

Якщо БУК належить збройним немощам росіскої федерації, то винний той, хто ними командує. Хіба це не логічно ?
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Подозреваемые хорошо. Но нет ничего лучше,подсудимых...
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Подозреваемые хорошо. Но нет ничего лучше,подсудимых...
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Видно ждут, пока сдохнет. Потом скажут- нет тела, нет дела, снимаем санкции.
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куйло там точно не появится, ну а других виновных там просто и быть не может ...
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Будут Зе допрашивать?

Так он не при делах, а него алиби, на сцене *ером играл на "пианине"!
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Хммм. Офіцери ЗСУ?
пілот винищувача?
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Ты еще "диспетчера Карлоса" вспомни, кацап. В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 2714
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Бери выше. У справі МН17 можуть з'явитися нові підозрювані, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 9012 Порошенко наводил ракету лично.
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І космонавтку, що бачила як червоно-чорна ракета з тризубом летіла !

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Справа в тому що ватяні мрії почали втілюватись в реальність.
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Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Источник: https://censor.net.ua/n3155250

Якщо БУК належить збройним немощам росіскої федерації, то винний той, хто ними командує. Хіба це не логічно ?
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Ты хоть понимаешь, какой ты ценный свидетель ? ! ))
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свідок твоєї недалекості ?
та будь-ласка. але до чого тут цінність ?
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Я здесь причем ? Сама выдала инфу, о которой мечтают Нидерланды. А теперь на попятую ? - - Тебе уже угрожали ...? У справі МН17 можуть з'явитися нові підозрювані, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 8780
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Ти би статтю прочитав...
Менше би до людей зі своїми дурощами чіплявся.
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Ты не человек. Ты - свидетель. Но я об этом никому не скажу.))
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та вони граються в іхтамнєтів.
коли хтось починає раптом бачити, того або вбивають, або купують.
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Испанский диспетчер и украинский пилот СУ 27?
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Су-25 , про Су-27 даже роспропаганда не заикалась. Правда , бьіл фотошоп с МиГ-29 в "Комсомолке" , но там просто для ржачки : масштаб сильно попутали...
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пока там не будет фамилии пуйла и шойги- все это мышиная возня.
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***** пишется только с маленькой буквы.
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отныне всех насильников считать жертвами, а виноваты бабы, шо паранжу не носят....
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Где тот перец, который отдал команду нажать на кнопку и где тот, который нажал на кнопку?
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