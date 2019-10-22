 В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые, - посол Ченцов

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлено несколько человек, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний", - подчеркнул посол.
Он уточнил, что некоторые изменения были внесены в нидерландское законодательство.
"Они касались, например, такого вопроса как допрос свидетеля путем видеоконференции. Как известно, граждане Украины не могут быть выданы Нидерландам в соответствии с Конституцией Украины. В случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена", - объяснил Ченцов.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Так он не при делах, а него алиби, на сцене *ером играл на "пианине"!
пілот винищувача?
Якщо БУК належить збройним немощам росіскої федерації, то винний той, хто ними командує. Хіба це не логічно ?
та будь-ласка. але до чого тут цінність ?
Менше би до людей зі своїми дурощами чіплявся.
коли хтось починає раптом бачити, того або вбивають, або купують.
🤔