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 Политика Украины
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 После 16-месячного перерыва состоялось заседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы

Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

"Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрения либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения", - сказал "Интерфакс-Украина" адвокат Штепы Александр Шадрин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути. Шадрин также сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась - Штепа по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.

Оглашение решения планируется в среду в 11:30.

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Как сообщалось, начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155248
 
 
 Топ комментарии
 
Это дело просто позор для судебной системы, это же надо 5 лет мурыжат а окончания и близко не видно.
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штепа - це символ рішучих реформ правосуддя. залиште її в залі суду під склом, як наочний посібник успішного реформаторства.
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Мне интересно, чем же штепа так крепко за фаберже прихватила сыньоносого, шо тот не смог ее посадить.
И, если штепе это удалось, то про то, как лолиту держит хуйло со всякими мертвечуками, то и говорить не нужно.
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Это дело просто позор для судебной системы, это же надо 5 лет мурыжат а окончания и близко не видно.
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В кацапии уже давно, с отбитыми почками лес пилила...
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..."Суд" у так званій ДНР засудив українського журналіста Асєєва до 15 років позбавлення волі...
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Я не могу понять, ты расстроен что мы не в кацапии, или наоборот радуешься? ... Після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі екс-мера Слов'янська Штепи - Цензор.НЕТ 9313
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окончание будет через неделю с полной выплатой зарплаты, больничных, моральных компенсаций потом на Славянск штурмовать старый добрый кабинет.
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Когда дяде Степе выбили передний зуб,он стал называть свое имя ,штепа ))
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штепа - це символ рішучих реформ правосуддя. залиште її в залі суду під склом, як наочний посібник успішного реформаторства.
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Мне интересно, чем же штепа так крепко за фаберже прихватила сыньоносого, шо тот не смог ее посадить.
И, если штепе это удалось, то про то, как лолиту держит ***** со всякими мертвечуками, то и говорить не нужно.
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сейчас посмотрим добралась ли Штепа до фаберже зеленого нарика.
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папрашу, нарик кент сыньоносого и даже томос получал. Зачем ты его зеленым называешь?
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А меня кацап,Томос нисколько не оскорбляет ,я ему очень рада и его я пишу с большой буквы, а вот зачем было ******* брать в презы ,если до сих пор , с Порошенко спрос как с презедента? Не унижайте своего лидера уж так уж, неужели совсем зеля пустое место?
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Так с парашенки до конца его дней будет спрос за его деяния. А, если тебя устраивает томас с рук убийцы и бандита нарика, если тебя не смущает, шо тот нарик друг прэпыдэнта алкаша, то это клиника
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Вот -вот,мы и посмотрим ,зачем вы выбрали зебеню,какой будет спрос со Штепы ,Коломойского,Труханова,Медвейчука ,пока видим что Шурич и пр погань новых должностях, пусть и Порошенко проверяют , раз уж все счастье в жизни для тебя наказать Пороха,только чтобы уж честь по чести, справедливо и с доказательствами.
А потом я первая лайк тебе кину,пока - не за что.
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Томос,дурбецало, с рук Вселенского Патриарха, не обливай ради пиара зеленой шмарки, уклониста ,клоуна ,и бырыги на крови украинской , святое- веру , не падай так низко.
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Не Президент садит, пойми, мы не в твоем кацапстане. Пуст ЗЕ ее посадит, ему что мешает?
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Та шо вы издеваетесь над женщиной.., назначьте её уже куда- нибудь.., ну хоть к Кучме в ТКГ. Они там вдвоём защитят интересы Украины... После 16-месячного перерыва состоялось заседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы - Цензор.НЕТ 5338
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Ее в квартал надо назначить. Вместо зе и юзика. Эту ватницу дыбильную как-будто оттуда вытащили.
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этот вялотекущий позор позорный должен уже давно прекратиться.... дело Штепы - это приговор "реформированной" Порошенко с Ко системе правосудия ... досудились до такой степени, шо не найти ни одного судьи в стране который вынес наконец-то окончательное решение ... Не можете посадить, оправдайте .. шо хотите сделайте, но этот позорный сериал должен быть закончен
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ну тете шпете еще далеко до труханова с кернесом.....
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Это просто позор, как еще нужно издеваться над Украинцами и этим государством, что бы они начали себя защищать. Какое то сборище безвольных и продажных слизней...
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Ну убивают меня коменты----то к кучме, то зуб выбить! По любви надо всё. Взял бы кто, да и накачал бы девку-тётку. Родила бы через 9 месяцев, из 16 месяцев минус 7 месяцев, ещё грудной, заходит в зал суда, достаёт грудь наливную, кормит ребёночка, судьи в слёзы----опа и оправдали!
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"После 16-месячного перерыва состоялось заседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы" - а Штепа не смотря ни на что, не унывает, всегда в форме, всегда старается показать свои престарелые телеса, а кто у власти для неё вопрос десятый, если торговать, то торговать телом и душой.
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Несгибаемая Штепа. 5 лет её нагнуть не могут.. Після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі екс-мера Слов'янська Штепи - Цензор.НЕТ 2516
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Просто у неё и петиков одинаковый вкус, рошенки сосательные!
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Парахаботы, ******* патриотов гнобит, усе майданить...Не Дадим Штепу В Апиду. Ждем глубокой озабоченности от пЕС Луцик нибось уже пропил падла уплоченое за Штёпку.
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Пять лет!..
Пять лет судят Нэлю Штепу за явный и доказанный сепаратизм, а осудить никак не могут... Как такое можно понять?
То хто у нас пять лет суды и силовиков рехформировал? Уж не тот ли это гавнокомадующий стратег с мальдивской пропиской, шо щас яро критикует всё и всех, в том числе за то, шо наворотил сам.
Зеленский, если ты скоро не посадишь эту гниду на нары, то оно всколотит и замутит Украину до полного пи...ца. Вангую.
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если так судить то никаких судьей не хватит
потом судьи делают озабоченный вид
у них на рассмотрении сотни дел
к которым они прикасаются раза 500 дней
с з/п в 50. минималок в месяц
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