EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  911  16
Материалы по теме:
Все про:наркотики (1613) Нацполиция (10268) правоохранительные органы (421) Херсон (609)

 60 кг каннабиса общей стоимостью 2,7 млн грн изъяты у двух мужчин в Херсоне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции изъяли 60 кг каннабиса. Выращиванием и сбытом наркотиков занимался 38-летний мужчина со своим 65-летним тестем. Общая стоимость изъятого наркотика составляет 2,7 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Процесс сбыта каннабиса происходил бесконтактным способом и только оптовыми партиями. Наркотики изъяты, их образцы направлены на экспертизу. Сейчас работники полиции устанавливают связи наркосбытчиков.

"Во время проведения санкционированных обысков по адресу проживания фигурантов изъяты 60 кг марихуаны стоимостью примерно 2,7 млн грн. Выращиванием и сбытом наркояда занимались 38-летний мужчина вместе со своим 65-летним тестем. По одному адресу родственники выращивали по всем технологиям коноплю элитных сортов, семена которой заказывали на зарубежных интернет-сайтах. По вторму адресу на чердаке частного дома мужчины обустроили специально оборудованное помещение для сушки кустов конопли с целью их дальнейшей переработки", - сообщают в Нацполиции.

С постоянными и проверенными клиентами велась переписка. После поступления средств за товар, необходимое покупателю количество злоумышленники оставляли в предварительно оговоренном месте.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное мужчинам может грозить лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 21 кг марихуаны на сумму более 1 млн грн изъяли у мужчины на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

60 кг каннабиса общей стоимостью 2,7 млн грн изъяты у двух мужчин в Херсоне, - Нацполиция 01
60 кг каннабиса общей стоимостью 2,7 млн грн изъяты у двух мужчин в Херсоне, - Нацполиция 02
60 кг каннабиса общей стоимостью 2,7 млн грн изъяты у двух мужчин в Херсоне, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3155247
 
 
 Топ комментарии
 
60 кг каннабиса общей стоимостью 2,7 млн грн изъяты у двух мужчин в Херсоне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2906

не паліть сміття біля свого двору, майте совість!
а як будете палите конфісковану коноплю...то хоч повідомте куди вітер! ))))))
 показать весь комментарий
 
Я как подумаю, как пахнут 60кг, мне смешно становится! Там пропахлась бы вся улица
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
це урожай всього з чотирьох кущиків , ле росли не в грунті, а в рошені.
 показать весь комментарий
 
це урожай всього з чотирьох кущиків- Дед, 60кг 4 кустиков не получишь. Вот никак.
 показать весь комментарий
 
Я как подумаю, как пахнут 60кг, мне смешно становится! Там пропахлась бы вся улица
 показать весь комментарий
 
 
- дохтор, я всьо времня кашляю
- а травку пробовалі?
- да - хіхікаю, но кашляю
 показать весь комментарий
 
 
60 кг каннабиса общей стоимостью 2,7 млн грн изъяты у двух мужчин в Херсоне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2906

не паліть сміття біля свого двору, майте совість!
а як будете палите конфісковану коноплю...то хоч повідомте куди вітер! ))))))
 показать весь комментарий
 
 
Из названия следует,что грам всего 45 гривень стоит. Ну если в виде срубленых кустов, то может быть...
 показать весь комментарий
 
Полисмены сами пыхнули конкретно, если конопля при изъятии позже стала марихуаной. Приход еще тот. Любопытно, а будет отходняк и ломка у стражей закона?
 показать весь комментарий
 
 
в Украине нужно по всей стране открыть кофе шопы в которых нужно продавать травку, чтобы туристы приезжали и развлекались!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх