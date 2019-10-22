 60 кг каннабиса общей стоимостью 2,7 млн грн изъяты у двух мужчин в Херсоне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Процесс сбыта каннабиса происходил бесконтактным способом и только оптовыми партиями. Наркотики изъяты, их образцы направлены на экспертизу. Сейчас работники полиции устанавливают связи наркосбытчиков.

"Во время проведения санкционированных обысков по адресу проживания фигурантов изъяты 60 кг марихуаны стоимостью примерно 2,7 млн грн. Выращиванием и сбытом наркояда занимались 38-летний мужчина вместе со своим 65-летним тестем. По одному адресу родственники выращивали по всем технологиям коноплю элитных сортов, семена которой заказывали на зарубежных интернет-сайтах. По вторму адресу на чердаке частного дома мужчины обустроили специально оборудованное помещение для сушки кустов конопли с целью их дальнейшей переработки", - сообщают в Нацполиции.

С постоянными и проверенными клиентами велась переписка. После поступления средств за товар, необходимое покупателю количество злоумышленники оставляли в предварительно оговоренном месте.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное мужчинам может грозить лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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