 Гончарук уволил начальника Госгеокадастра в Киевской области

Об этом он сказал во время выездного приема граждан по вопросам деятельности Госгеокадастра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я решил приехать именно сюда, потому что в Киевской области земля очень дорога. Это означает, что масштаб злоупотреблений здесь действительно впечатляет. Я знаю десятки историй, и актов, когда информацией манипулируют. Когда люди простые не могут добиться справедливости, а другим на подставные, поддельные документы дают по два, три бесплатных земельных участка на одного человека. Поэтому несправедливость эта должна быть прекращена. Мы за последний месяц отстранили, или уволили 17 руководителей управлений в различных областях. Это - семнадцатый. Сегодня только что уволил руководителя Киевской области. Но это не конец", - сказал Гончарук.

По его словам, любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен. "А дальше им будут заниматься правоохранительные органы, если в его действиях будет признаки преступления", - добавил премьер.

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Людмила Приходько работала начальником Главного управления Госгеокадастра в Киевской области с 2017 года.