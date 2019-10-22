 Гончарук уволил начальника Госгеокадастра в Киевской области

Об этом он сказал во время выездного приема граждан по вопросам деятельности Госгеокадастра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я решил приехать именно сюда, потому что в Киевской области земля очень дорога. Это означает, что масштаб злоупотреблений здесь действительно впечатляет. Я знаю десятки историй, и актов, когда информацией манипулируют. Когда люди простые не могут добиться справедливости, а другим на подставные, поддельные документы дают по два, три бесплатных земельных участка на одного человека. Поэтому несправедливость эта должна быть прекращена. Мы за последний месяц отстранили, или уволили 17 руководителей управлений в различных областях. Это - семнадцатый. Сегодня только что уволил руководителя Киевской области. Но это не конец", - сказал Гончарук.
По его словам, любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен. "А дальше им будут заниматься правоохранительные органы, если в его действиях будет признаки преступления", - добавил премьер.
Людмила Приходько работала начальником Главного управления Госгеокадастра в Киевской области с 2017 года.
Тем более в предверии главного распила - ввода Продажи Земли.
А вся суть одноизвилинных зе-тыпилов:
1. "коррупцию создал Порошенко 5 лет назад"
2. "коррупцию поборет марионетка Коломойского, потому шо "слуга народа".
И не тебе тут пытаться промывать мне мозги - какая была коррупция до Пороха немного представление имею.
"в Киевской области земля очень дорога..., любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен".
Оно уже так зашкварилось, шо воспринимать это существо на должности премьер-министра нашей страны уже как-то не комильфо.
А когда премьер-министр вызывает не только волну критики, но и естественное человеческое отвращение, теряется всякое доверие к правительству и к руководству страной в целом.