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 Политика Украины
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Все про:Киевская область (1775) увольнение (1733) Госгеокадастр (90) Гончарук_Алексей (191)

 Гончарук уволил начальника Госгеокадастра в Киевской области

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уволил начальника Главного управления Держгеокадастру в Киевской области Людмилу Приходько.

Об этом он сказал во время выездного приема граждан по вопросам деятельности Госгеокадастра, сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Укринформ.

"Я решил приехать именно сюда, потому что в Киевской области земля очень дорога. Это означает, что масштаб злоупотреблений здесь действительно впечатляет. Я знаю десятки историй, и актов, когда информацией манипулируют. Когда люди простые не могут добиться справедливости, а другим на подставные, поддельные документы дают по два, три бесплатных земельных участка на одного человека. Поэтому несправедливость эта должна быть прекращена. Мы за последний месяц отстранили, или уволили 17 руководителей управлений в различных областях. Это - семнадцатый. Сегодня только что уволил руководителя Киевской области. Но это не конец", - сказал Гончарук.

По его словам, любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен. "А дальше им будут заниматься правоохранительные органы, если в его действиях будет признаки преступления", - добавил премьер.

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Людмила Приходько работала начальником Главного управления Госгеокадастра в Киевской области с 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3155246
 
 
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Как ПОХ кого оно там уволило, намного интереснее - кого НАЗНАЧИТ!
Тем более в предверии главного распила - ввода Продажи Земли.
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пох? почему тебе пох на того человека, которы грабил страну? вся суть ********* от пороха - неважно кто сколько крал раньше, бо то свои, за них тебе не платят и т.п., важно кого назначат у зеленского что бы выть во все трубы. Только где ты выло, порося, когда ставленница пороха обносила вся и всё?
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20 лет 99,99% чиновников грабили и продолжают грабить страну.
А вся суть одноизвилинных зе-тыпилов:
1. "коррупцию создал Порошенко 5 лет назад"
2. "коррупцию поборет марионетка Коломойского, потому шо "слуга народа".
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ты между строк читаешь? я еще раз говорю, где вы все были здесь, писали в комментариях, когда ставленники пороха тыряли вся и все? я на цензоре с 14 года сижу, практически каждый день читаю комментарии. где были вы все, которые сейчас творят..ну всем видно, что происходит
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Ну а я на Цензоре еще со времен Кучмы и не только на Цензоре.
И не тебе тут пытаться промывать мне мозги - какая была коррупция до Пороха немного представление имею.
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надо не увольнять а проводить сплошную проверку и сажать с конфискацией,только тогда пропадет смысл коррупционерам лезть на такие хлебные места
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Сегодня будут внутрипартийные разборки в СН) По Госгеокадастру как по одной из "вкусных тем" идет противостояние между А. Богданом и А. Гончаруком. Сейчас одна группа будет выдавливать из АП Богдана (вступление в силу изменения в закон "О предупреждении коррупции") а вторая раскручивать тему "голубизны" Премьер-Министра Гончарука. Будет шоу будет весело))
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Тонкий натяк, що треба ділитись.

"в Киевской области земля очень дорога..., любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен".
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как странно! Есть начальник службы госгеокадастра, которого недавно оно назначило. Теперь оно выполняет работу за этого начальника.
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Задача для первоклассника, вычистить кто получил сверх нормы безоплатной приватизации земельный участок.
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Если честно, то это человечек (слегка похожий на гомика) уже не вызывает даже отрицательных эмоций. Он вызывает исключительно отторжение.
Оно уже так зашкварилось, шо воспринимать это существо на должности премьер-министра нашей страны уже как-то не комильфо.
А когда премьер-министр вызывает не только волну критики, но и естественное человеческое отвращение, теряется всякое доверие к правительству и к руководству страной в целом.
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