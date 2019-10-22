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 Сотрудник автомойки, пьяным катавшийся на автомобиле клиента, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве сотрудник автомойки в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на автомобиле клиента, а затем с многочисленными повреждениями вернул его на СТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудник автомойки, пьяным катавшийся на автомобиле клиента, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

В Деснянский управления полиции обратился киевлянин с сообщением о том, что мимо него на большой скорости проехала машина, из салона которой выпала спортивная сумка с документами. Мужчина указал место находки, на которое выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска.

С помощью найденных документов правоохранители установили настоящего владельца транспортного средства, а затем разыскали и задержали злоумышленника по месту его жительства.

"Житель Лесного массива решил сделать комплексную мойку автомобиля и на сутки оставил ее на станции технического обслуживания. Однако один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на иномарке, но во время движения не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца. После прогулки по улицам района он вернул автомобиль на станцию, где мы обнаружили ее с многочисленными повреждениями", - рассказали в полиции.

Смотрите: Пьяный сотрудник СТО угнал автомобиль клиента и попал в ДТП в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудник автомойки, пьяным катавшийся на автомобиле клиента, задержан в Киеве, - Нацполиция 02

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - уроженец Полтавской области, 1986 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Начато уголовное производство по части первой статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, на мужчину составлен протокол по статье 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления. Поэтому, кроме уплаты штрафа, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Также смотрите: В Киеве пьяный автослесарь поехал кататься на отремонтированном автомобиле и попал в ДТП, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3155240
 
 
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та ні. типічний зелебобік. навідь на євробляху не заробив
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Постоянно такие случаи. Вот что, интересно, у этих полудурков-мойщиков в голове ? )))
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Я в Праге дал машину к официалам на перепрошивку ,,мозгов", так они накатали 100 км. Машина новая, на обкатке, 800км. на спидометре. Так я на них так орал, шо аж голос посадил. Везде долбни, найти настоящего, добросовестного специалиста это проблема.
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не страшно. почти не бита. подкрасят и на вторичный рынок )
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ипа..цо ничему не учатся, да я на сто только у очень хорошего чела могу оставить машину,
а тут мойка. или бляха или деньги легкие ,как у потрошенка, ничем больше не объяснишь
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