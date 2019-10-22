 Сотрудник автомойки, пьяным катавшийся на автомобиле клиента, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Деснянский управления полиции обратился киевлянин с сообщением о том, что мимо него на большой скорости проехала машина, из салона которой выпала спортивная сумка с документами. Мужчина указал место находки, на которое выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска.

С помощью найденных документов правоохранители установили настоящего владельца транспортного средства, а затем разыскали и задержали злоумышленника по месту его жительства.

"Житель Лесного массива решил сделать комплексную мойку автомобиля и на сутки оставил ее на станции технического обслуживания. Однако один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на иномарке, но во время движения не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца. После прогулки по улицам района он вернул автомобиль на станцию, где мы обнаружили ее с многочисленными повреждениями", - рассказали в полиции.

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Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - уроженец Полтавской области, 1986 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Начато уголовное производство по части первой статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, на мужчину составлен протокол по статье 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления. Поэтому, кроме уплаты штрафа, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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