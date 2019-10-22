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 Общество
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Все про:Укрзализныця (1725) Кравцов Евгений (100)

 С начала года "Укрзализныця" сменила более 50% руководителей, которые отвечали за пассажирские перевозки

С начала года "Укрзализныця" сменила 55% руководящего состава производственных подразделений филиала "Пассажирская компания".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отметили в "Укрзализныце", это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, на начальном этапе трансформации компании и превращении ее в холдинг важно иметь команду эффективных управленцев, которые готовы к реформам и не причастны к коррупционным схемам.

"Пассажирский сектор - это наиболее чувствительное для населения направление деятельности "Укрзализныци". Подразделения, отвечающие за организацию пассажирских перевозок, обязаны выполнять свои функции - поезда должны выходить в рейс исправными и чистыми, а клиенты - получать качественный сервис. Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены", - отметил руководитель компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" планирует до конца года запустить в аэропорт "Борисполь" новый поезд украинского производства, - Кравцов

Всего с начала года уже уволено 22 руководителя производственных подразделений филиала "Пассажирская компания".

Кроме того, по факту нанесения ущерба компании открыто 11 дел. По 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныце".

Источник: https://censor.net.ua/n3155235
 
 
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Красноштана та ЗрадоРудоманова (два Олександри) треба гнати сцаними ганчірками
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Наши поездатые поезда самые поездатые в мире! И никакие другие поездатые поезда не перепоездят по поездатости наши поездатые поезда!
😂
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новини від хазяїна держави україна:Печерский районный суд Киева 25 сентября удовлетворил ходатайство следственных Государственного бюро расследований и предоставил им доступ к документам (с возможностью изъятия копий), которые находятся в "Приватбанке", НБУ, Минфине и касаются сотрудничества этих госструктур с Kroll, Hogan Lovells , AlixPartners, ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт" (речь идет о заключенных между ними договорам по осуществленных расчетов, процедуре закупки услуг).
Согласно материалам суда, следствие по этому делу было начато в августе на основании заявления нардепа Верховной Рады предыдущего (VIII) созыва (его имя не уточняется), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
В частности, депутат заявил в ГБР "о противоправных деяниях должностных лиц Национального банка, Министерства финансов, TOB "Телекомпания АРС", ПАО КБ "Приватбанк" и других юридических лиц". В чем именно заключаются возможные "противоправные деяния" (по версии нардепа) также не уточняется.
В перечне документов, к которым Печерский райсуд Киева предоставил доступ следователям ГБР - в т.ч. те, которые подтверждают получение должностными лицами "Приватбанка", НБУ, Минфина постановления Киевского райсуда Одессы от 4 января 2018 года, а также документы ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт"Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155225
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Вот если бы 50 процентов посадили, вот тогда и толк был бы. Чем проще , тем эффективней.
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Отгонять мух от говна - дело достойное, но бесперспективное
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