 С начала года "Укрзализныця" сменила более 50% руководителей, которые отвечали за пассажирские перевозки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Как отметили в "Укрзализныце", это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.
По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, на начальном этапе трансформации компании и превращении ее в холдинг важно иметь команду эффективных управленцев, которые готовы к реформам и не причастны к коррупционным схемам.
"Пассажирский сектор - это наиболее чувствительное для населения направление деятельности "Укрзализныци". Подразделения, отвечающие за организацию пассажирских перевозок, обязаны выполнять свои функции - поезда должны выходить в рейс исправными и чистыми, а клиенты - получать качественный сервис. Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены", - отметил руководитель компании.
Всего с начала года уже уволено 22 руководителя производственных подразделений филиала "Пассажирская компания".
Кроме того, по факту нанесения ущерба компании открыто 11 дел. По 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныце".
ЗрадоРудоманова (два Олександри) треба гнати сцаними ганчірками
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Согласно материалам суда, следствие по этому делу было начато в августе на основании заявления нардепа Верховной Рады предыдущего (VIII) созыва (его имя не уточняется), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
В частности, депутат заявил в ГБР "о противоправных деяниях должностных лиц Национального банка, Министерства финансов, TOB "Телекомпания АРС", ПАО КБ "Приватбанк" и других юридических лиц". В чем именно заключаются возможные "противоправные деяния" (по версии нардепа) также не уточняется.
В перечне документов, к которым Печерский райсуд Киева предоставил доступ следователям ГБР - в т.ч. те, которые подтверждают получение должностными лицами "Приватбанка", НБУ, Минфина постановления Киевского райсуда Одессы от 4 января 2018 года, а также документы ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт"Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155225