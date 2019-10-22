 Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №878.

Так, с мая 2020 года при назначении субсидий норма расходов из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) за жилилищно-коммунальные услуги будет составлять 20%, а не 15% как сейчас.

Изменения были внесены в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года, в котором был установлен размер расходов на оплату коммунальных услуг и покупку бытового топлива при предоставлении субсидий.

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