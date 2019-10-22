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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11287) субсидия (512)

 Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий

Кабинет министров изменил одно из основных правил начисления субсидий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №878.

Так, с мая 2020 года при назначении субсидий норма расходов из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) за жилилищно-коммунальные услуги будет составлять 20%, а не 15% как сейчас.

Изменения были внесены в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года, в котором был установлен размер расходов на оплату коммунальных услуг и покупку бытового топлива при предоставлении субсидий.

Читайте также: Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для пенсионеров, военных и детдомов (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3155234
 
 
 Топ комментарии
 
Субсидии это унижение людей. Справедливые тарифы и главное обоснованные с формулами, а не потолочные цены типа "рыночные" при отсутствии рынка. Ублюдки.
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Перестав Петро красти і летимо в прірву.
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«Так, с мая 2020 года при назначении субсидий норма расходов из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) за жилилищно-коммунальные услуги будет составлять 20%, а не 15% как сейчас. Источник: https://censor.net.ua/n3155234»


А може оприлюднити бюлетені голосуваняя, щоб 73,22%, платили 20% ,
а 24,45% - 15% ?
Хто за що голосував, те й повинен одержати.
По справедивості.

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вот теперь крым и данбас просто порвут пограничников и прибегут в Украину
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Между прочим, в этом состоял хитроумный план мальдивского Хряка по восстановлению территориальной целосности Украины, озвученный им пять лет назад. Так повысить ривень жыття в Украине, что Крым и Дамбац сами вернуться. Правда после этого он вместе с лучшей пьяной жабой Вселенной опустил втрое гривну и всемеро поднял тарифы. Ну в общем как всегда с его обещаниями
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Дату введеня подивись, шоколадне лайно!
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А у зебилов опять во всем виноват Петя.
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так если бы гнидопэтя не грабила и не мародерила со свинярчуками, то страна бы поднялась
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Зеленский в Канаде сказал, что в течении 30 месяцев экономика наращивала темпы и приростала достатком. Хочешь обвинить Зеленского во вранье ?
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Почему Зеленый Дурак ее не поднимает? Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий - Цензор.НЕТ 6970
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Между прочим, в этом состоял хитроумный план мальдивского Хряка

Как здОрово, что у нас все-таки есть преемственность власти, и планы мальдивского хряка ударными темпами реализует мальдивская жаба Моника!
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крым наш и данбас наш
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Спасиьі їм, й велика шана. Що там співали Вєрьовкінці про відра солярки?
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так соляркой не хату обливать, а тех, кто живет в тех дворцах
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да, как в 1917. Правда, тогда это "обливателям" счастья не принесло, халява не появилась.
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подло --однозначно, но я противник любых льгот ,а это радует
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а вы думаете, если на тысячу больше получаешь--то все в розовом цвете? и пенсия ( если конечно заслужил, а не по шабашкам шарился) и зрплата должна быть достойнаа жизни, а не льготами компенсировать промахи в социльной сфере.
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Зачем ты мне втираешь теорию? Я о реалиях: много(очень много) получают социальную пенсию - около 1600 грн. Им тоже отменить субсидии? Вторично задал вопрос.
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работать надо как я, а не жить на моей шее. так понятно? без теории. бо за твою субсидию --плачу Я! а не паниковский с потрошенком
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Ну, зря на личности переходишь. У меня есть знакомая, трое детей, перед пенсией муж-кормилец умер. Она получает 1600 грн. Таких много Так ты ответишь на вопрос?
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я на личности? где? каков вопрос --таков ответ. и не надо бить на жалость до детей. ненавижу словосочетание женщины старики и дети. а остальные? не люди? повторяю ответ--работать пока не упадешь --мой пример вам еще один ответ.
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Браво, зебилы! Вы сделали себя разом! Ха-ха-ха! Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий - Цензор.НЕТ 6450
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Не расстраивайте зебилов. Они в недоумении. Как же так, ведь они голосовали за Голобородько, а страной управляет Зеленский
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20% : 15% = 1,33.
А зебилы считают, что на 5 прОцентов. Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий - Цензор.НЕТ 1076
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В чем он идиот? 5% от 20% - это четверть, т.е. 25%. На четверть уменьшилась сумма, с которой можно было претендовать на субсидию. Скорее, это ты идиот. Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий - Цензор.НЕТ 7479
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Судя по вышепреведенной Вами формуле, учебник по математике Вы скурили)))
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20 % больше, чем 15 % именно в 1,33 раза.

А у тебя учебник альтернативной математики, изданный в Трускавце ?
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добре. чекаємо чергової сечі в очі прихильників від зекоманди.
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молодая ******* реформаторов все думает, как улучшить народу жизнь. 20% - это ж лучше, чем 15, правда, бобики? сделали их еще раз?
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Перестав Петро красти і летимо в прірву.
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Субсидии это унижение людей. Справедливые тарифы и главное обоснованные с формулами, а не потолочные цены типа "рыночные" при отсутствии рынка. Ублюдки.
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пенсии тоже унижение. справедливые нормы хлеба и воды, штаны и пиджак на пять лет и санатории барачного типа для 60+.
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Чувак, то ти хочеш сказати, що ця влада стала уніжать людей на 5% менше?
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Да, не перевелось совковое быдло... которое хочет госрегилирования на все.
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Ні не надійтеся! А звідки взяти гроші щоб платити пенсії Ізраїльським пенсам.
А також "нашим людям" , а скільки ми ще не знаємо!!!
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«Так, с мая 2020 года при назначении субсидий норма расходов из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) за жилилищно-коммунальные услуги будет составлять 20%, а не 15% как сейчас. Источник: https://censor.net.ua/n3155234»


А може оприлюднити бюлетені голосуваняя, щоб 73,22%, платили 20% ,
а 24,45% - 15% ?
Хто за що голосував, те й повинен одержати.
По справедивості.

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когда уже вообще ликвидируют эти субсидии?!!!! какого хрена я, налогоплательшик должен спонсировать это шобло нероб?
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пральна.. всіх пєнсов в газенвагени разом з твоїми батьками.. а то розвелося нероб як тарганів Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий - Цензор.НЕТ 6105
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я плачу коммунальные за свою мать .. и холодильник затариваю .. и с лечением помогаю... А ты, шо, нероба? .. живешь на пенсию своих родителей?
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дурачок соевый Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій - Цензор.НЕТ 6425 плохо в школе учишься Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій - Цензор.НЕТ 5169 значит твою мать оставим, а остальных пенсов и инвалидов в газенвагены.. а то розвелося цих нероб Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій - Цензор.НЕТ 6425
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Ясно ,засланный казачок ,хочет ,чтобы БАНДУ ГЕТЬ и побыстрее ...
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Покращення прийшли і тепер оленка зеленська не зможе оформити субсидію. Бідна, бідна жінка... Мабуть, з голодухи помре.
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премьер на коммуналку х.й ложил, думаете, первая леди хуже?
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То есть обязательный платеж субсидианта будет 20% вместо 15%?
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и как что-то можно доказать чинуше с зарплатой в 100 000 грн.
простым с минималкой меньше надо жрать? или круглосуточно пахать?
или просто ...верить... ну что...как бы... хуже уже не будет?
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а не надо работать на минималку. Учиться, переучивайться если не на того выучился, искать где можно больше заработать, а не сидеть на минималке.
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Даааа! Даеш зеленое повышение тарифов!!! А субсидии просто УРЕЗАЛИ!! У меня была 1600 гр Теперь будет на 200 гр меньше Это для 2х пенсионеров!! А обещали что пенсионеры вообше платить за коммуналку е будут!! Брехня родилась раньше Зеленого!! Газ в Европе дешевеет, Нафтогаз снижает цену, а у нас ростут тарифы За отопление!!! Да здравствует Зеленая власть!! И Лохи которые за нее проголосовали!!
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"пенсионеры вообще платить за коммуналку не будут" - может вам еще и колбасу по 2,20?
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а чего только зебилы, я тоже радуюсь. Мы, порохоботы, живем своим трудом а не паразитируем на субсидиях как зеленые, нам шо 20% шо 15% - одинаково, все равно платим без субсидий.
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Ну я думаю он долго не проработает на должности. Это подстава Президенту Украины
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от бачите. кріпацтво таке кріпацтво: цар в них гарнюня, бояри - погані. скажені істоти.
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Приведу маленький пример соседской семьи шлимазлов, которые проголосовали за Зе-шлеперов. Двое пенсионеров получают вместе 4000 грн, их 40-летний мальчик получает 3900 чистыми (округлим до 4000), итого на семью 8000 грн. Если раньше они платили зимой максимум 15%-1200 грн, и на жизнь оставалось 6600 грн, то сей час (при "мудром" правлении пейсатых наперсточников) будут платить 1600 грн. Итого: минус 400 грн. Бугага, пойду обрадую даунов.
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Таке враження, що до зЕбілів так і не дійшло, про що мова.
Увага, зЕбіли, за часів бариги мальдівського за комунальну ви платили НЕ БІЛЬШЕ 15% сумарного доходу. Тепер, оскільки епоха бідності закінчилась, вам доведеться платити 20% сумарного доходу. Тобто, якщо з кожної 1000 грн у вас на комуналку брали 150 грн, а решту компенсувала держава, то тепер доведеться віддати 200, а держава, відповідно компенсує (субсидує) менше.
Дійшло, придурки?
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