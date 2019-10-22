 Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №878.
Так, с мая 2020 года при назначении субсидий норма расходов из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) за жилилищно-коммунальные услуги будет составлять 20%, а не 15% как сейчас.
Изменения были внесены в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года, в котором был установлен размер расходов на оплату коммунальных услуг и покупку бытового топлива при предоставлении субсидий.
«Мы вернем Крым тогда, когда сможем завоевать умы и сердца крымчан. Когда они поймут, что жители соседней, например Херсонской, области живут лучше, в область приходят инвестиции, люди безвизово ездят за рубеж, а в Крыму - нет инвестиций, туристов и стремительно растут цены, тогда Крым и вернется в Украину»
(П.О.Брехло, 21.05.2014)
Как здОрово, что у нас все-таки есть преемственность власти, и планы мальдивского хряка ударными темпами реализует мальдивская жаба Моника!
А зебилы считают, что на 5 прОцентов.
А у тебя учебник альтернативной математики, изданный в Трускавце ?
А також "нашим людям" , а скільки ми ще не знаємо!!!
А може оприлюднити бюлетені голосуваняя, щоб 73,22%, платили 20% ,
а 24,45% - 15% ?
Хто за що голосував, те й повинен одержати.
По справедивості.
простым с минималкой меньше надо жрать? или круглосуточно пахать?
или просто ...верить... ну что...как бы... хуже уже не будет?
Увага, зЕбіли, за часів бариги мальдівського за комунальну ви платили НЕ БІЛЬШЕ 15% сумарного доходу. Тепер, оскільки епоха бідності закінчилась, вам доведеться платити 20% сумарного доходу. Тобто, якщо з кожної 1000 грн у вас на комуналку брали 150 грн, а решту компенсувала держава, то тепер доведеться віддати 200, а держава, відповідно компенсує (субсидує) менше.
Дійшло, придурки?