 Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Бровченко задержали "за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашему государству". В связи с этим "он подозревается в государственной измене".
СБУ установила, что Бровченко совместно с чиновниками госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.
"Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских доллара США был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Вместо этого иностранная компания оборудование в Украину не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии", - сообщил источник.
Бровченко был задержан контрразведчиками в Международном аэропорту "Борисполь" 22 октября.
Бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании.
"Гражданину Украины объявлено о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111, иностранцу - по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий", - сообщил источник.
Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.
Сообщается, что по месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результатами которых "изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины".
Новость дополняется...
И главное что все с приставкой экс.
Не одного действующего.
Прямо как Юля обещала бороться с коррупцией...
Вы посадите тех кто сегодня собирает дань и носит вам наверх...
Вот тогда это и будет называться - борьба с коррупцией...
А так полная фигня получается:
Петины посадят рыгов,
Бенины посадят шоколадных,
а те кто придут после Бени - посадят кошерных...
...но при этом те что у власти продолжают воровать...
Можно сходить на сайт министерства и убедиться
Почему тут написано экс - хз.
Тут інше питання: під тут Пашинського копають. Стосовно лінії виробництва снарядів 152мм. https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/17/7229287/
Очень запутано и больше на шизофрению смахивает...
Я говорю о том что во времена сталина были распространены такие дела о вредителях в пользу иностранных государств.
Шашель поточил урожай гречки сажали директора элеватора за вредительство по заданию японской разведки.
😜
сразу что-то вспомнился старый старый анекдот (сссровский)
***
собрание в колхозе. председатель с трибуны
- у нас на повестке три вопроса... все торопятся домой, поэтому долго балантрасить не будем... итак! первый - о зарыбливании, второй - заявление Кацмана и третий - о разном. докладаю - по первому вопросу, с весны зарыбили карасями наш ставок на 5 тысяч, осенью выловили рыбы на 6 тысяч, но учитывая маету вокруг этого, доходу имеем - ноль целых шиш десятых.... дальше... так... вопрос второй - наш Кацман собрался на историческую Родину и чтоб долго не возюкаться с документами готов отдать нам откупных 25 тысяч... ну...и мы конечно... как бы не против его инициативы... правильно? правильно! так.. и последний... ну от чего ты тянешь свою руку, Степан?
- я коротко...от скажите... и на хера нам те караси? давайте евреев выращивать
Фоточка с завода Артём, оставлю её здесь)))
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/industry/1376824-turchinov-planiruet-privlech-k-proizvodstvu-***********-800-predpriyatiy-video.html
Я знаю при сталине были такие врачи которые готовили целое покушение на вождя.
Сейчас офшоренко нет и войны нет
на симпозиум по борьбе с коррупцией собирался лететь..?