EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  6300  57
Все про:СБУ (13939) Бровченко Юрий (2)

 Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Бровченко задержали "за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашему государству". В связи с этим "он подозревается в государственной измене".

СБУ установила, что Бровченко совместно с чиновниками госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

"Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских доллара США был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Вместо этого иностранная компания оборудование в Украину не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии", - сообщил источник.

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко 01

Бровченко был задержан контрразведчиками в Международном аэропорту "Борисполь" 22 октября.

Бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко 02

Кроме того, 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании.

"Гражданину Украины объявлено о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111, иностранцу - по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий", - сообщил источник.

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко 03

Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко 04

Сообщается, что по месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результатами которых "изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины".

Новость дополняется... 

Источник: https://censor.net.ua/n3155230
 
 
 Топ комментарии
 
Мальдивские предатели.До сих пор не построен патронный завод.
 показать весь комментарий
 
Эти предатели -резиденты не дали Украине развивать производство снарядов,патронов и многого другого.Мальдивсктий всё ближе лазутчик.
 показать весь комментарий
 
ща начнется вой сторонников бывшего президента, шо это политический заказ ))))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сенсация очередная.
И главное что все с приставкой экс.
Не одного действующего.
Прямо как Юля обещала бороться с коррупцией...
 показать весь комментарий
 
 
Так действующие всего около 2 месяцев работают.))
 показать весь комментарий
 
 
Так обещали сажать олигархов, а те работают еще со времен Кучмы.
 показать весь комментарий
 
 
Да это все пыль в глаза: посадить бывших тех кто воровал до них...
Вы посадите тех кто сегодня собирает дань и носит вам наверх...
Вот тогда это и будет называться - борьба с коррупцией...
А так полная фигня получается:
Петины посадят рыгов,
Бенины посадят шоколадных,
а те кто придут после Бени - посадят кошерных...
...но при этом те что у власти продолжают воровать...

 показать весь комментарий
 
 
Это теперь такой бизнес: посадили - назначили сумму залога - получили деньги - отпустили. Правда раньше это называлось похищением людей с целью выкупа.
 показать весь комментарий
 
 
100 ГРИВЕНЬ ЗА ПАЧКУ ЦИГАРОК - означає одне, звіздєц ДЕБІЛУ зЄ. Виборці цього не пробачать. А привід до заворушень знайдеться.
 показать весь комментарий
 
 
Одне лише запитання,яка зарплата? Певніше, скільки пачок сигарет можливо купити на місячну зарплату.
 показать весь комментарий
 
 
Он и есть действующий.
Можно сходить на сайт министерства и убедиться
Почему тут написано экс - хз.
 показать весь комментарий
 
звільнений з посади ще четвертого версня. https://pep.org.ua/uk/person/16598

Тут інше питання: під тут Пашинського копають. Стосовно лінії виробництва снарядів 152мм. https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/17/7229287/
 показать весь комментарий
 
Эти предатели -резиденты не дали Украине развивать производство снарядов,патронов и многого другого.Мальдивсктий всё ближе лазутчик.
 показать весь комментарий
 
 
У пашинского и свинарчука спроси, за какие им больше заносили.
 показать весь комментарий
 
 
Мальдивские предатели.До сих пор не построен патронный завод.
 показать весь комментарий
 
 
Зе его решил строить в Японии. Уже там фундамент роет.
 показать весь комментарий
 
 
Стесняюсь спросить - а когда оно выйдет под залог с вашим интересом и свалит с Украины !!! СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко - Цензор.НЕТ 7370
 показать весь комментарий
 
Ну почему вы такие тупые, в Украине нельзя посадить без права залога если это не тяжкая статья. Дается домашний арест и браслет на ногу.
 показать весь комментарий
 
 
тебе бы не помешала петля на шее место браслета - та на них упырях пробы ставить негде!!!
 показать весь комментарий
 
ща начнется вой сторонников бывшего президента, шо это политический заказ ))))))
 показать весь комментарий
 
 
ага. своих друзей, родственников, любовниц на тёплые государственные должности.
 показать весь комментарий
 
Доки не зміняться склади продажних судів, жодні затримання не будуть мати жодного сенсу! (ІМХО)
 показать весь комментарий
 
 
це я к у криловському квартеті--нічого не змінеться. це прогнивша система.
 показать весь комментарий
 
за такое во время войны пора вводить смертную казнь
 показать весь комментарий
 
Пусть СБУ и суд разбираются. Статья 111-я УК.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже на дела при сталине.
Очень запутано и больше на шизофрению смахивает...
 показать весь комментарий
 
это капля в море .... о каких репрессиях вы тут говорите? ..
 показать весь комментарий
 
Каждый слышит то что хочет.
Я говорю о том что во времена сталина были распространены такие дела о вредителях в пользу иностранных государств.
Шашель поточил урожай гречки сажали директора элеватора за вредительство по заданию японской разведки.
 показать весь комментарий
 
Интересно, какой процент от задержанных сидеть будет?
 показать весь комментарий
 
 
осінь настала, листячко спало, а подєльники во главе с шоколадним бароном все бігають. непорядок, вовчику, зреліщ досить, а крові нема.
 показать весь комментарий
 
Серьезно новая власть занялась наведением порядка в стране.
 показать весь комментарий
 
 
Да, госбюджет уже потерял 6% из-за закрытия ряда заводов.
 показать весь комментарий
 
предлагаю, задерживать всех "экс", помурыжить в СИЗО и выпустить под "бальшую" заставу))
сразу что-то вспомнился старый старый анекдот (сссровский)
***
собрание в колхозе. председатель с трибуны
- у нас на повестке три вопроса... все торопятся домой, поэтому долго балантрасить не будем... итак! первый - о зарыбливании, второй - заявление Кацмана и третий - о разном. докладаю - по первому вопросу, с весны зарыбили карасями наш ставок на 5 тысяч, осенью выловили рыбы на 6 тысяч, но учитывая маету вокруг этого, доходу имеем - ноль целых шиш десятых.... дальше... так... вопрос второй - наш Кацман собрался на историческую Родину и чтоб долго не возюкаться с документами готов отдать нам откупных 25 тысяч... ну...и мы конечно... как бы не против его инициативы... правильно? правильно! так.. и последний... ну от чего ты тянешь свою руку, Степан?
- я коротко...от скажите... и на хера нам те караси? давайте евреев выращивать
 показать весь комментарий
 
 
ага, только отпускать можно, как вышинского, переводчика мзс и пр.
 показать весь комментарий
 
Опппаа....
Фоточка с завода Артём, оставлю её здесь)))
СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка - Цензор.НЕТ 2131
 показать весь комментарий
 
 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов инициирует разработку государственной программы производства украинских боеприпасов.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/industry/1376824-turchinov-planiruet-privlech-k-proizvodstvu-***********-800-predpriyatiy-video.html
 показать весь комментарий
 
 
Дело врачей будет?
Я знаю при сталине были такие врачи которые готовили целое покушение на вождя.
 показать весь комментарий
 
Доказать бенефициарность офшора у нас не умеют. Ни один прокурор не даст запрос в банк-получатель платежа. Никто не хочет открывать ящик Пандоры
 показать весь комментарий
 
не, пэппо со братвой совсем не крысил у воюющей страны..
 показать весь комментарий
 
 
верните офшоренко, норм же было, воровали все, все было спокойно, а главное путин не убивал никого...а...или стоп, убивал.
 показать весь комментарий
 
 
Это потому что офшоренко на войне наживался.
Сейчас офшоренко нет и войны нет
 показать весь комментарий
 
Класєка,100 % вартості лінії в офшор
 показать весь комментарий
 
Бровченко был задержан контрразведчиками в Международном аэропорту "Борисполь" 22 октября. Источник: https://censor.net.ua/n3155230
на симпозиум по борьбе с коррупцией собирался лететь..?
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот это уже серьезное дело, молодцы, и опять в аэропорту взяли. Похоже сливает кто инфу о арестах нужным людям.
 показать весь комментарий
 
 
взяли за жабры еще одного мыролюбного свинореформиста.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх