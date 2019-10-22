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 Политика Украины
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 Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко

Достигнута договоренность о поставке еще четырех катеров класса Island для службы в Военно-Морских Силах ВСУ из США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом заявил заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.

По словам Андрея Рыженко, в настоящий момент достигнута договоренность о поставке нам еще четырех "Айлендов".

Он отмечает, что их передадут Украине на куда более выгодных условиях, чем первые два.

"Вообще, возникла идея создать дивизион многоцелевых патрульных катеров с мореходностью, которая позволяла бы применять их в Черном, Азовском и даже Средиземном морях (чего очень не хватает текущим отечественным проектам). Основные задачи катера типа "Айленд" в ВМСУ - охрана портов, пунктов базирования, морских путей, объектов морской индустрии Украины в пределах исключительной морской экономической зоны и, конечно, наблюдение за морской обстановкой и сбор данных по судоходству", - рассказал Рыженко.

Катера могут также использоваться для противоминных, аварийно-спасательных, специальных операций. Кроме того, есть возможность установить на них дополнительное оборонительное вооружение.

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"Катер очень экономичный, при скорости 12 узлов расход топлива составляет всего 150 литров в час. Таким образом, запасы горючего в 37 тонн позволяют выполнять задачи в течение семи-десяти суток (по стандарту НАТО - это требование для корвета). 30-летняя практика применения катеров в США показала их эффективность в различных погодных условиях морей и океанов", - объяснил он.

Напомним, в сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

Вчера два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3155223
 
   
 Топ комментарии
 
Хай живе та кріпне дружба та співпраця між Україною та США.
Про дружбу з Росією не бажаю більш нічого знати...
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Тю, а как же катер с Ленинской Кузни? Уже всё, сгорел от стыда?
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Прийшов час брати фрегати Олівер Хазард Перрі і відновлювати крейсер Україна.
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Да, мінімум чотири роки триває підготовка військового моряка-офіцера лише в українському військово-морському вузі. А у вас, там на касапшині - швидше?
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ССС криком.
че вопишь, как ужаленный? Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 6283
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Хай живе та кріпне дружба та співпраця між Україною та США.
Про дружбу з Росією не бажаю більш нічого знати...
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Скоро кількість катерів в Україні зрівняється з кількістю адміралів. Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 1174
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"30-летняя практика применения катеров" ключевая фраза, а вообще они новые и не один авианосец потопили.
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У моего соседа - 30 летний Мерседес W124. А у другого - 5-летняя Хонда. Так Мерс гораздо лучше Хонды и в эксплуатации, и в сервисе.
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так я не понял Трамп чмо руское или нет?🤣🤣
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Трамп, вне всяких сомнени,й чмо, путиская ************ и просто дистиллированный идиот, а вот Волкер, - молодец!
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а волкер это кто?🤣
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Дело хорошее но толку от них немного, Украине нужны ракетные катера, или хотябы такие корабли на которые возможна установка Нептунов.
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так что же не строите?😁что ждём?
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Главное чтобы опять не забрали. Можно было сказать что это в аренду и Путин обосрется отжимать - Трамп его быстро в бараний рог свернет. Каак напишет в Твиттере призыв отдать, так Путин и отдаст с извинениями и расшаркиваясь в поклоне)
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Комротьі , забрать уже не получится , ответка при нападении будет сразу по Крьімскому мосту. Большая неподвижная цель , незаконно построенная. Заложник отличньій !
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Это конечно хорошо! Но вот только по полтора года доставка...долговато. И Огневой мощи бы побольше!
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4 года, точно такая договоренность была достигнута еще в 2015
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"Основные задачи катера типа "Айленд" в ВМСУ - охрана портов, пунктов базирования, морских путей, объектов морской индустрии Украины в пределах исключительной морской экономической зоны и, конечно, наблюдение за морской обстановкой и сбор данных по судоходству" .


Вот эти катера как раз бы подошли по функциям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 9169
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Тю, а как же катер с Ленинской Кузни? Уже всё, сгорел от стыда?
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От количества списанного на старый сейнер бабла...кажись 80 миллионов на "модернизацию".
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Эх, как сейчас помню то видео презентации, как моему возмущению не было предела, шо заказ получил пустой, ржавый каркас, именуемый заводом. Ни тебе станков, ни элементарных инструментов, тельфера и те под вопросом. Бедный сварщик перед журналистами не знал как ещё изощриться, чтоб без стенда, без элементарных струбцин, сварить элементарные вещи. Тупо ржавый сарай и заказ на такую сумму денег, циничность Алексеича просто поражала. Но Порося хитёр, быстренько продал завод, даже забыл когда и кому Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 3404
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...причем сделал это аккурат тогда, как узнал о следствии на Свинарчуков. Завод продал, а вот увольнять дружбана не стал, как же он тогда бы следы подчищал?..
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И весь Рыбальский потихому под себя с Кононенко отжали.
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Это все конечно хорошо, но у нас в стране не осталось не одного корабля с противокорабельным вооружением. Владимир великий вообще планируют достраивать?
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ці ботики хороші дєвок катати, але авіаносці кращі
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мы тут и 30-и летним катерам рады а буржуи зажрались и охренели . Нова Зеландія списала два 10-річних корабля https://mil.in.ua/uk/news/nova-zelandiya-spysala-dva-10-richnyh-korablya/
Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 1268
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Исланды - это пьетина тема!, рыженко влез....
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Эх на них бы Нептун хоть пару ракет разместить было бы интересно или на крайний случай надо просить продать ракеты Хэлфаер американцев морского базирования для таких катеров самое оно!
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А свои не пробовали строить? Заберите завод у козла-новинского и дайте работу людям !!!!!
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