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 Политика Украины
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Все про:геноцид (246) Германия (3434) Голодомор (884) Климкин (2297)

 В Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, - Климкин

В Германии тысячи людей узнали о Голодоморе, при этом на официальном уровне чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, повышается.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ

"В последние дни было много хайпа и печальных известий, за которыми почти незамеченной осталась новость о рассмотрении петиционным комитетом немецкого Бундестага вопроса о признании Германией Голодомора 32-33 геноцидом украинского народа", - написал он.

Климким отметил, что каким бы ни был исход этого дела, можно уже сделать два вывода.

"Первое - о Голодоморе в Германии начали говорить. Тысячи людей узнали о нашей трагедии и шокированы масштабом преступлений сталинизма, которые Россия упорно пытается покрывать, а порой и оправдывать. Спасибо украинцам в Германии за эту важную работу и всем, кто поддержал эту петицию в Украине и за рубежом.

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Второе - в Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию. Это обидно, но такова наша новая реальность. Должны учитывать и объединяться. Правда может оказаться никому, кроме нас самих, не интересной", - написал экс-глава МИД.

Напомним, в понедельник, 21 октября комитет по петициям Бундестага провел заседание, на котором депутаты имели возможность поднять вопрос признания Голодомора геноцидом. Инициированная украинскими активистами петиция по этому поводу собрала более 73 тыс. подписей при необходимых 50 тыс. Следующий шаг - решение фракций Бундестага относительно того, стоит ли выносить этот вопрос на всеобщие парламентские дебаты. Его должен утвердить, опять же, петиционный комитет, это может занять ориентировочно от 6 до 12 месяцев.

Правительство ФРГ озвучило свою позицию, которая заключается в том, что не стоит признавать Голодомор именно геноцидом, вместо этого достаточно осудить его политически (что Германия уже сделала). А также способствовать тому, чтобы информация о Голодоморе стала известной как можно более широкой общественности.

В Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155222
 
   
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Предлагаю , когда арабы будут вырезать немцев , тоже сделать вид « ачотакова»
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арабы не вырезают немцев, они их ипут.в прямом смысле этого слова. В Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, - Климкин - Цензор.НЕТ 7629
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Предлагаю , когда арабы будут вырезать немцев , тоже сделать вид « ачотакова»
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арабы не вырезают немцев, они их ипут.в прямом смысле этого слова.
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Нехрен Зеле было вести себя, как слон, вернее Буратино в посудной лавке. Вот и имеем результат внешней политики недонаполеона.

В Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, - Климкин - Цензор.НЕТ 9903
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А кацапов злят все кто думает не так как гАвАрит кацапсячий телевизор... В Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, - Климкин - Цензор.НЕТ 6488
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Знав одну таку, що постійно боялася роздратувати путлєра. Скінчила погано.
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Дело не в чувствительности, а в беззаветной любви к лёгким грязным деньгам
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Климкин в открытую уже на кремлЯдей работает. Политика Пети Атопутиннападет в действии!!
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Платон был общительный человек, и у него было много друзей. Но все они говорили ему: - Платон, ты друг, но истина дороже. Никто из них в глаза не видел истины, и это особенно обижало Платона. "Почему они ею так дорожат?"- с горечью думал он. В полном отчаянии Платон стал искать истину. Он искал ее долго, всю жизнь, а когда нашел, сразу потащил к друзьям. Друзья сидели за большим столом, пили и пели древнегреческие песни. И сюда, прямо на стол, уставленный всякими яствами, Платон вывалил им свою истину. Зазвенела посуда, посыпались черепки. - Вот вам истина,- сказал Платон.- Вы много о ней говорили, и вот - я ее принес. Теперь скажите - что вам дороже: истина или друг? Друзья притихли и перестали петь древнегреческие песни. Они сидели и смотрели на истину, которая неуклюже и совсем некстати громоздилась у них на столе. Потом они сказали: - Уходи, Платон, ты нам больше не друг! (с) Ф. Кривин
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