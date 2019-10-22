 В Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, - Климкин

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"В последние дни было много хайпа и печальных известий, за которыми почти незамеченной осталась новость о рассмотрении петиционным комитетом немецкого Бундестага вопроса о признании Германией Голодомора 32-33 геноцидом украинского народа", - написал он.

Климким отметил, что каким бы ни был исход этого дела, можно уже сделать два вывода.

"Первое - о Голодоморе в Германии начали говорить. Тысячи людей узнали о нашей трагедии и шокированы масштабом преступлений сталинизма, которые Россия упорно пытается покрывать, а порой и оправдывать. Спасибо украинцам в Германии за эту важную работу и всем, кто поддержал эту петицию в Украине и за рубежом.

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Второе - в Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию. Это обидно, но такова наша новая реальность. Должны учитывать и объединяться. Правда может оказаться никому, кроме нас самих, не интересной", - написал экс-глава МИД.

Напомним, в понедельник, 21 октября комитет по петициям Бундестага провел заседание, на котором депутаты имели возможность поднять вопрос признания Голодомора геноцидом. Инициированная украинскими активистами петиция по этому поводу собрала более 73 тыс. подписей при необходимых 50 тыс. Следующий шаг - решение фракций Бундестага относительно того, стоит ли выносить этот вопрос на всеобщие парламентские дебаты. Его должен утвердить, опять же, петиционный комитет, это может занять ориентировочно от 6 до 12 месяцев.

Правительство ФРГ озвучило свою позицию, которая заключается в том, что не стоит признавать Голодомор именно геноцидом, вместо этого достаточно осудить его политически (что Германия уже сделала). А также способствовать тому, чтобы информация о Голодоморе стала известной как можно более широкой общественности.